Зачем возвращаются армяне?

Год назад невозможно было даже представить возвращение армян в Баку. Однако на днях в Баку приехала уже вторая армянка – вслед за журналисткой Сюзан Джагинян вернулась пенсионерка Лида Баласанян. До девяностых годов она проживала в Баку, была замужем за азербайджанцем, а Сюзан никогда в Азербайджане не жила. По словам родных Л.Баласанян, госорганы Азербайджана не только не препятствовали, но даже оказали помощь в переезде пожилой женщины в Баку. Ожидается предоставление Баласанян азербайджанского гражданства.

РадиоАзадлыг провело опрос среди общественности: как население относится к возвращению армян?

“Лично я не против приезда этой бабушки в Баку”, - отметил Шамиль С. “Во-первых, у нее муж был азербайджанец, во-вторых, четверо ее детей живут в Баку. У нее уже куча внуков и правнуков. Разве мать выбирают? Из-за конфликта, к которому ты не имеешь никакого отношения, тебя вынуждают бросить детей и уехать. Разве это не беда? Но других армян особенно тех, которые никакого отношения к азербайджанцам не имеют, особенно ереванских, в Баку пускать нельзя”.

“Как можно пускать армян в Баку?”, - гневно вопрошает Сабина Ахмедова. “Они возвращаются, и не сомневаюсь, будут жить припеваючи. А как же военнослужащий Чингиз Гурбанов? Армяне не возвращают нам его тело. Армянам не место в Баку”.

“Я не против, но они должны принять азербайджанское гражданство, жить по нашим законам. Тогда пусть живут и платят налог”, - заявила Ругия В.

“К переезду армян отношусь отрицательно. Интересно, госкомпания SOCAR их тоже обеспечит бесплатным газом?” – иронизирует Алим Джавадов.

“Можно возмущаться, но исходить надо из того, что они будут жить в Азербайджане, - отметил Садиг В. Карабахских армян никуда не деть”, - резюмирует он.

“Пока не решен конфликт, это очень опасно”, - отметила Минира Аббасова. “Завтра спровоцируют что-то против этих армян, и начнут обвинять нас”.

“Им разрешают вернуться потому, что у многих чинушей жены и свекрови – армянки”, - сказала Самира М.

“Не нравятся мне эти возвращения”, - заявил Эльчин Гасанов. “Карабах надо возвращать. А где обещанные пять районов? Что-то здесь не то. Время покажет, что задумали армяне”.

Так что же задумали армяне? С этим вопросом РадиоАзадлыг обратилось к руководителю Организации Освобождения Карабаха Акифу Наги.

“Некоторые предлагают подойти к вопросу возвращения армян в Баку с холодной головой, мол, это выгодно Азербайджану”, - заявил Наги. “Я с полной уверенностью заявляю, что “возвращение” не послужит на пользу азербайджанской политике и не вернет оккупированные земли. Это старая политика армян. В начале 20-х годов прошлого века после захвата Азербайджана большевиками Армения начала налаживать отношения с Азербайджаном, строить диалог. Были забыты преступления армян против азербайджанского народа. Сейчас происходит то же самое. Армяне, по их мнению, достигли желаемого – оккупировали Карабах и прилегающие к нему территории, а теперь налаживают отношения. Этого хотят и власти Армении. Может быть они и выражают обеспокоенность, но в целом, возвращение армян служит их интересам. Они пытаются наладить отношения, провести диалог и т.д. Мы против этого и считаем, что процесс возвращения армян в Баку должен быть прекращен. Мы проводили акции протеста, принимали обращения и заявления. Наши акции продолжатся. Азербайджанское общество обманули, сказав, что происходит положительный процесс. Сейчас мы ждем, когда азербайджанское общество очнется и поймет насколько это опасно.

Сами армяне никогда не допустят возвращения азербайджанцев. Они зачистили места компактного проживания азербайджанцев – Ереван и Зангезур. Оттуда было переселено 250-300 тыс. азербайджанцев. Поэтому армянские власти никогда не обеспечат процесс возвращения азербайджанцев в родные места. Они могут это сделать только под нажимом международных организаций”, - отметил А.Наги.

Салим Хагвердиев