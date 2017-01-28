Семья и адвокат надеются, что Ахсан Нурузаде жив

Семья Нурузаде и нанятый ими адвокат Ялчын Иманов пятые сутки ищут 40-летнего Ахсана Нурузаде и не могут его найти несмотря на то, что подавали настойчивые обращения в полицию, МВД, МККК и омбудсману по правам человека Азербайджана. Им лишь известно, что Ахсан регулярно приходил на судебные заседания по делу нардаранцев, завершившемуся осуждением подсудимых на 10-20-летние сроки заключения. Ахсан считался сторонником неугодного азербайджанской власти исламиста Талеха Багирлы, получившего в том суде 20 лет тюрьмы и колонии.

Я.Иманов ответил на вопросы РадиоАзадлыг. «Мы искали Ахсана в местах временного содержания задержанных, в следственных изоляторах, в полиции, моргах Баку, но не получили никакой информации. Как будто его нигде нет — ни живого, ни мертвого. У Ахсана двое маловозрастных дочерей 10 и 13 лет, мать, отец скончался. Семья пребывает в тяжелом финансовом положении, ведь Ахсан безработный. Теперь и он пропал, можно представить как сейчас этим людям плохо», - говорит адвокат.

«Мы выполнили все возможные юридические процедуры, применяемые при поисках пропавших людей, но без толку. Ахсан как будто сквозь землю провалился. Никто не видел, чтобы его задержали или увезли куда-то. 24-го января он вышел из дома в магазин и больше его никто не видел» - делился Я. Иманов.

Исчезновение Ахсана произошло накануне вынесения приговора по делу нардаранцев.

Интересно, что сотовый телефон Нурузаде реагировал на звонки до 26 января, хотя никто на звонки не отвечал. Потом замолк и телефон.

Наиболее вероятная версия семьи Нурузаде - задержание Ахсана полицейскими. А.Нурузаде регулярно приходил к Бакинскому суду по тяжким преступлениям, где проходил процесс над подсудимыми по «Нардаранскому делу». 24 января на 30 суток были арестованы другие сторонники теолога Багирзаде - Ровшан Мамедли и Тебриз Сибили. Эти факты дают основания надеяться на то, что Ахсан жив и всего-лишь временно находится в заключении.

Наблюдатели полагают, что аресты сторонников осужденных нардаранцев произведены для того, чтобы изолировать наиболее активных сторонников Багирзаде во избежание организации массовых протестов против приговорапо «Нардаранскому делу». Напомним, что 25 января суд приговорил Тале Багирзаде и его заместителя Аббаса Гусейнова к 20 годам лишения свободы каждого. Остальные 16 обвиняемых получили наказания от 10 до 19 лет лишения свободы, - сообщал сайт contact.az.

Бей Табун