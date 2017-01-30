Можно ли быть здоровым в Азербайджане?

Последние несколько лет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) стала активно использовать новый индикатор — «продолжительность здоровой жизни», то есть ожидаемая продолжительность жизни новорожденного с учетом существующего на тот момент показателя смертности. Новый индикатор также учитывает количество времени, которое человек проводит в нездоровом состоянии. Этот критерий более корректно описывает эффективность системы здравоохранения в различных странах.

Исследования показывали, что число лет, проведенных человеком в нездоровом состоянии, значительно выше у жителей развивающих и бедных стран. В среднем представитель наиболее «здоровой» нации проводит в нездоровом состоянии 9% своей жизни, в то время как для наименее «здоровых» стран это показатель равен 14%.

Согласно отчету ВОЗ, по этому показателю мировым лидером является Япония, где граждане проживают в среднем более 74 лет здоровой жизни. Другими фаворитами рейтинга по продолжительности здоровой жизни являются Австралия, Франция, Швеция, Испания, Италия, Греция, Швейцария, Монако и Андорра. Самый худший результат из 191 страны мира показывает Сьерра-Леоне — менее 26 лет здоровой жизни.

США занимают 24-е место в рейтинге — или в среднем 70 лет здоровой жизни для новорожденных 1999 года. Для девочек — среднеожидаемая продолжительность здоровой жизни — 72,6 года, а для мальчиков — 67,5 года. В Азербайджане (89-е место) наблюдается значительный, по сравнению с другими странами, разрыв в продолжительности здоровой жизни между женским (65 лет) и мужским (61 год) населением. В среднем же ожидаемая продолжительность здоровой жизни в стране составляет 63 года.

Столь негативная позиция Азербайджана в мировом рейтинге, причем по такому важному для страны показателю, как здоровье, безусловно, не вселяет оптимизма. Хотя какие могут быть варианты, если большинство экспертов считают, что проводимые реформы в отечественном здравоохранении попросту неэффективны, что, в общем-то, и неудивительно, если учитывать, что здравоохранение, по данным Transparency International, занимает второе место в коррупционном рейтинге после правоохранительных органов.

По данным Госкомстата, последние годы наблюдается рост наследственных заболеваний (талассемия, гемофилия), гепатитов В и С, сахарного диабета, нервных расстройств.

Главные причины смертности - болезни системы кровообращения (53,8%), злокачественные опухоли (19,9%) и внешние факторы (7,2%). Сегодня официально зарегистрировано 240 тысяч больных сахарным диабетом, что в два раза превышает показатель пятилетней давности. Особая тема – онкология. Если в 2009 году было выявлено более 7600 раковых больных, то в минувшем году эта цифра составила почти 12 000 человек, треть которых – женщины.

Как отмечает один их ведущих кардиологов страны, доктор мед Фаик Гулиев, 45% населения Азербайджана в возрасте 50 лет и старше страдает артериальной гипертензией. Уровень ранней смертности от инфаркта миокарда составляет 7% (в Европе эта цифра составляет 5% - авт). В структуре причин смертности людей первое место занимают сердечно–сосудистые заболевания. На втором месте – онкологические заболевания. Стрессы, неправильное питание, избыточное масса тела, табакокурение приводят к ухудшению здоровья людей и различным заболеваниям.

Эксперт Центра содействия экономическим инициативам Азер Мехтиев называет и другие факторы, влияющих на уровень высокой смертности людей в стране. Это низкая квалификация медиков (курсы повышения квалификации посещают лишь 35-40% врачей), плохое качество продуктов питания, экология, отсутствие системы мониторинга здоровья населения, недоступность медицинской помощи для категорий граждан – пенсионеров, малоимущих семей и т.д.

«Лечение строит дорого. Врачи, анализы, УЗИ, томография, лекарства, стоимость которых порой достигает 500 манатов. Поэтому-то профилактика неинфекционных заболеваний в стране фактически находится на нуле, так как обследование и лабораторные анализы обходятся в кругленькую сумму. Поэтому люди обращаются к врачам, когда болезнь обостряется», - отмечает эксперт.

Выходом из положения может стать внедрение обязательного медицинского страхования в Азербайджане. Но для реализации этой программы требуется приблизительно около 7-8 млрд манатов. Это неподъемная сумма для бюджета страны в условиях экономического кризиса, который продлиться, по прогнозам, до 2020 года.

Эллада Алекперова