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Картина дня

Банки вновь прекратили продажу долларов

Доллары

Доллары

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Сообщается, что сегодня, 30 января, банки вновь отказались от продажи долларов.

Как сообщает Fins.az, некоторые банки же вновь установили лимит на продажу американской валюты. В основном, банки скупают доллары по цене 1$/1.90 AZN, а продают по цене 1$/1.99 AZN.

На данный момент, по официальному курсу установленному ЦБА, 1 доллар США равен 1.9165 манату.

В разное время прошлого года, коммерческие банки страны отказывались продавать американскую валюту. С начала этого года продажа доллара была восстановлена.

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