Теперь заговорили о 2,5 манат за доллар…

Глава Центробанка Эльман Рустамов опроверг возможность падения курса азербайджанской валюты до 2.5 манат за доллар. Однако в обществе положительные прогнозы главного банка воспринимаются с точностью до наоборот, и если Рустамов сказал о стабильности маната, значит, надо ожидать скорого падения. По недоброй традиции, выступления главы Центробанка становятся анонсом грядущей девальвации.

На этот раз председатель ЦБА выразил отношение к слухам о возможном повышении курса доллара до 2,5 манат. «Я не прогнозирую рост курса доллара до этой отметки, а распространяемая информация не соответствует действительности. Не думаю, что доллар будет столько стоить», - сказал Рустамов. Тут же отметил, что курс доллара сегодня растет не только по отношению к манату, но и по отношению и другим иностранным валютам.

Теперь о слухах. Дело в том, что многие экономисты предсказывают скорое падение азербайджанской денежной единицы к американской до 2.5 манат. «Курс маната по отношению к доллару в течение года может развиваться по трем сценариям.

При наиболее благоприятном стечении обстоятельств доллар будет стоить 2 маната 20 гяпик. Средний сценарий - 2. 50 гяпик, в худшем случае национальная валюта упадет до 2.80 гяпик. Для стабилизации экономики нужен реальный курс маната и инвестиции», - уверен экономист Губад Ибадоглу.

Утверждение Рустамова о невозможности падения азербайджанской валюты до указанной отметки является отрицанием плавающего курса, - считает экономист Натиг Джафарли. «Глава Центробанка отрицает свои же заявления о плавающем курсе. Ведь если манат действительно перешел в свободное плавание, курс определяет не г-н Рустамов, а соотношение спроса и предложения. Происходящее наводит на мысль, что формирование курса национальной валюты - не свободный процесс, а сохраняются рычаги административного управления курсом.

Кроме того, в Азербайджане наблюдается достаточно сложная ситуация, связанная с Центробанком. Национальная валюта исправно падает вскоре после того, как Центральный банк страны дал обещание о неподверженности маната девальвации. В результате одна из серьезных причин происходящего - потеря доверия к ЦБА. В прошлом месяце Рустамов заявлял, что курс маната не может достигнуть 2 манат. Однако уже сегодня курс составил 1,92 за доллар. После недавней резкой девальвации азербайджанская денежная единица потеряла 22 – 23% своей стоимости», - сказал эксперт.

Кстати, о «свободном плавании» маната. В этом году Государственный нефтяной фонд впервые становится главным донором мер по поддержанию финансовой стабильности. Проще говоря, средства Госнефтефонда должны стать воздушной подушкой для поддержания на плаву азербайджанских денег. Утверждённый указом президента Азербайджана И.Алиева бюджет SOFAZ на текущий год предполагает, что Нефтяной фонд передаст Центральному банку Азербайджана для обеспечения макроэкономической стабильности до 7,5 млрд. манат.

Примечательно, что в 2015 году Центробанк потратил на поддержание азербайджанской валюты 7,5 млрд манат, скупая национальную валюту у местных банков и продавая им доллары. Таким образом, ЦБА покрывал потребность в иностранной валюте внутри страны, сдерживая рост курса доллара.

Татьяна Самойлова