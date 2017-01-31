День рождения М.Э.Расулзаде

31 января исполнилось 133 года со дня рождения Мамеда Эмина Расулзаде - лидера национального движения и основателя Азербайджанской Демократической Республики.



Расулзаде родился 31 января 1884 года в бакинском селе Новханы. После учебы в светской начальной школе, он учится в Бакинском техническом училище, где совершенствует свой русский язык.



Он рано увлекается политикой и в начале своей политической карьеры участвует в создании организации «Гуммет». Поскольку «Гуммет» была социал-демократической и близкой большевикам, этот факт замалчивался советской историографией.



Спасаясь от преследований царской охранки, он уезжает в Иран и поддерживает иранскую революцию, становится участником движения знаменитого Саттархана и главным редактором газеты. Участие в движении Саттархана отдаляет Расулзаде от идей социал-демократии и он становится сторонником национального движения.



После поражения революции он переезжает в Стамбул. В Турции окончательно формируются политические взгляды Расулзаде. Теперь он ставит целью национальное самоуправление для азербайджанцев, и как максимум, национальную независимость. Он вступает недавно созданную национальную партию «Мусават» и через несколько лет становится ее лидером.



После Февральской революции в России «Мусават» выдвигается в первые

Памятник Расулзаде в его родном Новханы

ряды политической борьбы азербайджанцев. Съезд тюркских и мусульманских народов России Расулзаде принимает проект о будущем федеральном устройстве России, автором которого был Расулзаде. Это значительно увеличивает его политический авторитет.



Азербайджанская фракция Сейма распущенной Закавказской федерации, объявившая себя Национальным Советом, избирает Расулзаде своим председателем и он исполняет эти полномочия до формирования первого парламента независимого Азербайджана.



Несмотря на то, что Расулзаде не занимает официальных должностей, он оказывает огромное влияние на принятие решений в новом независимом государстве. После падения АДР Расулзаде спасается благодаря И.Сталину, давнему товарищу еще по первой русской революции, который освобождает Мамед Эмина из Баиловской тюрьмы и увозит с собой в Москву, предлагая ему должность в Наркомате по делам национальностей.



Расулзаде бежит из России и кружным путем приезжает в Турцию, где создает организации азербайджанской политической эмиграции. Деятельность Расулзаде приводит к тому, что Ататюрк вынужден под давлением Советского Союза, с которым тогда был в очень хороших отношениях, выслать его из страны. Расулзаде живет в странах Восточной Европы, в основном, в Польше и Румынии и возвращается в Турцию только после второй мировой войны, когда СССР портит отношения Турцией, подняв вопрос территориальных претензий. В 20-30 годах Расулзаде выпускает журналы «Yeni Qafqasiya», «Azəri türk», «Odlu yurd», «Azərbaycan yurd bilgisi», «Qurtuluş», «Azərbaycan», газеты «Bildiriş», «İstiqlal».

В годы второй мировой войны Расулзаде пытается спасти азербайджанских военнопленных от расстрелов и голодной смерти, осуществляет контакты в руководстве фашистской Германии, однако к согласию они не приходят.



Творческое наследие М.Э.Расулзаде очень велико. Это - сотни статей, книга «Сиявуш нашего века» (Стамбул, 1922), научный труд «Азербайджанский поэт Низами» (Анкара, 1951), «Азербайджанская республика» (Стамбул, 1922), «Современная азербайджанская литература» (Берлин, 1936), «Азербайджанская литература» (Варшава, 1936), книги «Народовластие» (Баку, 1917) и «Какое нам полезно правительство?» (Баку, 1917), «Азербайджан и его независимость» (Париж, 1930), «О пантюркизме» (Париж, 1930), «Современная история Азербайджана» (Анкара, 1951), «Воспоминания о беседах со Сталиным» (Анкара, 1954) и многие другие.



Последние годы М.Э.Расулзаде живет в Турции. Несмотря на то, что могущество СССР победившего во Второй мировой войне и обладающего ядерным оружим, кажется тогда очень многим безграничным и вечным, он не сомневается, что рано или поздно Азербайджан обретет независимость. Выступая по «Голосу Америки» 28 мая 1953 года, Мамед Эмин говорит: «Придет день, и солнце 28 мая вновь взойдет над Родиной».



Мамед Эмин Расулзаде умер 6 марта 1955 года в Анкаре от сахарного диабета.



Очевидцы утверждали, что перед смертью он трижды произнес «Azərbaycan» - священное для него слово.

Ядигяр Садыхов