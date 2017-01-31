Слова и дела азербайджанских таможенников

30 января ежегодно в Азербайджане отмечается День работников таможни. Профессиональный праздник таможенникам подарил в 1997 году президент Азербайджана Г. Алиев, а день выбран потому, что указом другого президента - Аяза Муталибова в 1993 году, 30 января была создан республиканский Таможенный комитет.

«Азербайджанская таможня на сегодняшний день является лидером в регионе», - сказал в пятницу генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия в ходе научно-практической конференции на тему "Экономическая безопасность: аспекты упрощения и безопасности торговли". Радующие душу слова высокого гостя цитировал «Тренд».Свое утверждениеМикурия обосновал построенными для таможенников административными зданиями, назвав региональный учебный центр ВТО, региональный офис по укреплению потенциала ВТО, а также региональный центр развития кинологической службы. Азербайджанские таможенные собаки, следовательно, лучшие в регионе.

Совсем другие впечатления от азербайджанских таможенников у гостей страны, для которых сотрудники таможни и пограничники оказываются первыми представители азербайджанского государства, олицетворяя все в этой стране.

«Хочу посоветовать всем воздержаться от посещения Азербайджана, особенно на автомобиле. Прохождение грузино-азербайджанской границы заняло 4 часа, азербайджанско-русской – 8 часов. При этом машин было немного. Дикость, беспредел и неорганизованность азербайджанской таможни поражают воображение», - написал 6 сентября 2014 года турист под ником «sergs123» из Санкт-Петербурга. В сайте гtripadvisor.ru туристы оставляют свои впечатления от посещения стран, а другие туристы знакомятся с мнениями авторов, выбирая место будущего путешествия.

Петербуржец перечислял«успехи лучшей в регионе таможни», неведомые Кунио Микурия: «На нейтральной территории отсутствуют туалеты и отапливаемые помещения для ожидания. Пассажиров автомобилей заставляют проходить границу отдельно от водителя через пешеходный терминал и затем ожидать его в течение многих часов на нейтральной территории – на улице, где даже негде сесть. Мало кого волнует наличие маленьких детей, погодные условия, время суток и пр.Процедура оформления крайне затянута – на одного водителя уходит не менее 20 минут. Таким образом, совсем небольшая очередь из нескольких десятков машин растягивается на много часов. На въезде в Азербайджан таможенники открыто и ничего не опасаясь,вымогают взятку. Она варьируется от 50 до 100$, вымогается под предлогом страховки (которая на самом деле 15 долл.), водителя держат на границе, открыто требуя денег, и не отдавая документов, пока он не заплатит. Они не боятся ничего – рядом стоит полиция, обращаться к ним бесполезно. Ничего, кроме мрачного гнетущего впечатления от контраста нищеты, огромных стелл с мозаиками и статуями президента повсюду, и вычурности нефтяных вложений не остаётся», - делился sergs123.

В 2014 году, заметим, нефтяные деньги лились на Азербайджан буркой рекой, во всяком случае,средств для обеспечения цивилизованного таможенного контроля на границах было достаточно.

Спустя год на том же таможенном переходе лучше не стало.

«… посещал Азербайджан в августе 2015 года. Тупость и хамство на границе - с обеих сторон. Три часа простоял по дороге в Азербайджан, азербайджанские таможенники на посту "Самур" абсолютно никуда не торопились, то и дело "цай пыли", а один из них особенно поразил, уровень психики - имбицил, постоянно бубнил себе одно ему знакомое слово, как ему казалось на русском, "диклярасиа", видно папа у него хороший. Открыто взятку не требовали, но взяли за временный ввоз на 1 мес. и страховку 4200 рублей, как потом понял, это на 2500 руб. было больше,а если что, так это же не взятка, это просто "биля ашипка". С автомобиля 2004 года выпусказаставили оставить депозит 3500 долларов США», - делился увиденным в том же сайте турист под ником DamirS.

Прошел еще год, а позорные публикации о криминальной работе азербайджанской таможни не только не уменьшились, к ним добавились еще скандальные видеозаписи. Чувствуется телефонизированность населения, а в каждом телефоне присутствует скрытая видеокамера.

В 2016 РадиоАзадлыграспространило видеозапись, скрытно снятую азербайджанцем,перевозящим личный груз через азербайджанскую таможню. На записи видно хамское, уничижающее отношение сотрудника к гражданам. Грубость, рукоприкладство, толкотня и прочие свидетельства системной коррупции.

Скандальная видеозапись была повторена зарубежными СМИ, включая армянские сайты.

(www.currenttime.tv/a/28173858.html)

Как видно, разница между радужными рапортами типа «лучшая таможня в регионе» и горькой действительностью огромная. Азербайджанские журналисты не впервые поднимают острую тему коррупцию на азербайджанской таможне. Особенно много жалоб от граждан, привозящих из-за рубежа автомобили: для продажи в своей стране или личного пользования. Кроме неизбежных высоких государственных пошлин, гражданоткрыто вынуждают платить взятку. Конфликты между гражданами и таможенниками доходят до трагедий. Дважды азербайджанцысжигали купленные за рубежом автомобили на территории таможенных пунктов, протестуя против мафиозных правил на таможне.

В декабре 2016 года РадиоАзадлыг публиковал статью «Дистанция между реальностью и заявлениями Таможенного комитета».

(radioazadlyg.org/a/28153788.html).

В статье рассказывалось о появляющихся на азербайджанском рынке китайских искусственных рисе и яйцах притом,что руководство Таможенного комитета уверяет оневозможности проникновения в страну подобных опасных товаров.

«Если просмотреть сайт Государственного таможенного комитета, так они только и делают,что улучшают свою работу "в соответствии с указаниями президента Ильхама Алиева". Но те граждане Азербайджана, кто провозит через таможню грузы итовары, купленные за рубежом для личного пользования или продажи автомобили - они говорят совсем другое. Азербайджанская таможня - то место где кончается закон и начинается открытый грабеж населения. И не читайте официальные заявления. Практика совсем другая», - этими словами завершалась публикация РадиоАзадлыг в декабре прошлого года.

Прошло два месяца. В азербайджанской таможне ничего не изменилось. Поздравляем с профессиональным праздником.

Бей Табун