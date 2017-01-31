Убрав его памятники, власть не смогла стереть его имя из народной памяти

31 января исполнилось 133 года со дня рождения выдающегося азербайджанского демократа, одного из создателей и руководителя Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмина Расурзаде. Значение этой личности для Азербайджана столь велико, что с ним считались коммунисты и их последователи. Даже после его смерти имя Расулзаде не удалось запачкать, хотя усилия предпринимались. Самое же печальное в том, что в современной и независимой Азербайджанской Республике власть, на словах признавая политическое значение наследия Мамед Эмина Расулзаде, на самом деле пытается всячески это наследие принизить.

В 2000 году бюст Мамед Эмина Расулзаде, установленный в 1992 году перед зданием исполнительной власти Агджабединского района, был убран под предлогом реставрации. А 30 августа 2012 года был снесен бюст Расулзаде, установленный перед зданием исполнительной власти Сабирабадского района в 1992 году. Такие же ночные действия были совершены в других азербайджанских районах и столице. Доктор исторических наук, бывший кандидат на пост президента Азербайджана Джамиль Гасанли считает, что деяния создателей Азербайджанской Демократической Республики не получили в нашей стране достойной оценки. “Все лучшее, что есть в Азербайджане, должно носить их имена. Им должны быть воздвигнуты памятники в нашей стране”, – считает Дж.Гасанли. По мнению ученого, деятели АДР достойно выполнили миссию, возложенную на них историей. “Не нужно забывать о том, что именно благодаря им слово “Азербайджан”, которое до 1918 года имело лингвистическое и географическое значение, приобрело политическую значимость. Благодаря их стараниям на карте мира появилось азербайджанское государство. Уничтожение бюстов Мамед Эмина Расулзаде он характеризовал как проявление неуважения к собственной государственности. “Расулзаде является одним из тех, кто творил историю. Поэтому уничтожение его бюстов я считаю недопустимым. Считаю, что действия разрушителей бюстов Расулзаде являются проявлением неуважения к собственной истории”, – говорил Дж.Гасанли в интервью газете «Зеркало».

В Азербайджане сохранился лишь один памятник выдающемуся демократу, стоящий поныне в родном его селе Новханы, на Апшеронском полуострове.

В те же годы убрано имя М.Э.Расулзаде с названия Бакинского государственного университета. Этот необъясненный официально поступок властей вызвал резкое осуждение в партии «Мусават», первым лидером которой был М.Расулзаде, и общественностью Азербайджана.

С купюр - азербайджанских манатов нового образца портрет Расулзаде исчез также тихо и без официальных разъяснений.

М.Э.Расулзаде был выдающимся азербайджанским мыслителем XX века, точно предсказавшим неизбежность независимости азербайджанского государства. В письме к И.Сталину в 1923 году он писал: «Все равно вы не добьетесь того, что хотите. Народы Востока будут жить так, как захотят сами, а не по коммунистическим нормам и принципам. Они будут бороться со всеми, кто будет им мешать. И будут искать союзников, тех, кто смог бы им помочь. Именно поэтому они поверили вначале принципам Вильсона, а затем - вашей декларации. Но также как принципы Вильсона были похоронены Версальским, Тройским и Севрским договорами, ваша декларация обернулась оккупацией Украины, Туркестана и Кавказа. Поэтому у моего Азербайджана есть такое же право бороться против вашей оккупации, какое имела героическая Турция в борьбе против Антанты».

Удивительно, как М.Э.Расулзаде с уверенностью предвидел освобождение Азербайджана от российской оккупации в годы, когда другие мыслители Азербайджана верили в мировое пролетарское единство.



Мамед Эмин Расулзаде скончался 6 марта 1955 года в Анкаре в возрасте 71 года. Перед смертью он три раза произнес священное для него слово «Azərbaycan». Славный сын азербайджанского народа похоронен на кладбище «Асри» в Анкаре. Относясь к имени М.Э.Расулзаде более чем прохладно, даже оскорбительно, власть современного Азербайджана присваивает заслуги выдающейся личности не понимая, что если могущественному Советскому Союзу не удалось замарать имя великого сына азербайджанского народа, нынешним властителям не удастся это сделать и подавно.

Обращение Расулзаде к азербайджанскому народу по случаю 35-летия образования Азербайджанской Демократической Республики.

Дорогие сограждане!

Пользуясь возможностью, предоставленной радиостанцией «Голос Америки», обращаюсь к Вам сегодня, 28 мая — в самый великий день для Азербайджана. После 100-летней царской кабалы, ровно 35 лет назад Азербайджанский Национальный совет объявил всему миру о Независимости Азербайджанской Республики. Если народ Азербайджана, задолго до этой даты доказал, то что является единой нацией, начиная с этой даты он создал свое государство и заявил о его независимости. Обладающая единым культурным наследием, наша Родина сделала значимые шаги в политической сфере.

Самой кровавой борьбой за независимость стала борьба против Российского царизма в начале XIX столетия. Эта борьба, полная героизма, длилась до тридцати лет, а смерть Джавад хана в бою за Веру и Родину в 1804 году в Гяндже стала дастаном в народе. «Умрем, но не свернем с пути» – это самый священный лозунг истинных патриотов.

Объявив свою независимость 28 мая 1918 года, Азербайджан превратил этот естественный результат истории в реальное дело. В то же время, он воспринял актуальные и великие лозунги века, и, приведя формулу «Каждая нация в праве сама определять свою судьбу» в соответствие с общенародным мнением и желанием, объявил о своей независимости.

Азербайджанское правительство, основанное на идеи независимости, за короткий отрезок времени проделало огромную работу в стране. В Азербайджане, где последние 100 лет запрещалось несение воинской службы, была создана армия. Были приведены в порядок офицерские силы и силы безопасности страны, в которой при царизме азербайджанцы даже близко не допускались к управлению государством. Правительство принялось за коренные преобразования в социальной сфере, разработало законы для передачи земли крестьянам, предприняло меры по защите прав рабочих. За короткий период правительство дало народу образование, объявило тюркский язык государственным, открыло средние и высшие учебные заведения.

Депутаты создали режим с ответственным правительством по типу западноевропейских демократий. Власть находилась в руках Национального Меджлиса (парламента). Без доверия парламента, ни одно правительство не могло находиться у власти. В стране царила полная свобода. Тогда и речи быть не могло о терроре, существующем ныне, в советский период. И люди, и регионы жили в мире и благополучии. Двери Родины не были закрытыми для всего мира, как они закрыты сейчас. Каждый азербайджанец мог побывать там, где хотел.

Были созданы дружественные отношения с соседними странами и европейскими государствами. Со многими нациями имелись торговые, экономические отношения. В результате всего этого независимость нашей Республики была признана европейскими государствами и Соединенными Штатами Америки. Вслед за ними многие другие государства признали нашу Независимость. Турция и Иран построили с Азербайджаном дипломатические отношения. Между ними и Азербайджаном были подписаны договора о дружбе и братстве.

12 января 1920 года стал днем признания Республики, который от души праздновал народ Азербайджана. Это был воистину большой праздник. Ибо с этого дня вопрос Азербайджана прекратил быть внутренним делом России, и превратился в межнациональный вопрос.

В нашей стране воцарилась идея свободы и независимости, воспетая славными мыслителями, деятелями нашей культуры, и с одобрением встреченная мировой демократией. Призрак тирании и покорности, угнетавший нас 100 лет, был изгнан.

Но, увы, испытания на этом не завершились!

Кровавая царская тирания сменилась еще более кровавым гнетом большевизма. Дитя свободы — наша независимость была растоптана под ногами красных захватчиков. Кровь залила сопротивляющуюся страну.

28 апреля, месяц назад, советские пропагандисты представили вам этот кровавый захват, как достижение свободы и независимости. Советский строй, представленный вам, как самый свободный и демократический режим, на деле является самым жестоким и лживым тираническим режимом. Если бы у вас была возможность сравнить, вы сами увидели насколько это является правдой.

Пусть те, кто отнял нашу свободу, если они не боятся народа, поднимут железный занавес и объявят свободу. Но они не смогут этого сделать. Ибо тогда все встанет на свои места. А они как летучие мыши, боятся солнца.

Азербайджан и наряду с ним все республики Кавказа завоевали свою истинную свободу и независимость в мае 1918 года. Но в 1920 году эта свобода и независимость была потоплена в крови огнем превосходящих сил Красной российской армии.

В этой борьбе, полной трагичности и героизма, десятки тысяч граждан стали шехидами. Нации Кавказа, защищавшие в 1920 году свое право на независимость, вот уже 33 года различными средствами ведут свою борьбу.

В этой борьбе, временами обретавшей еще больший драматизм, даже некоторые граждане, когда-то обманувшиеся на лживые коммунистические лозунги, сегодня перешли на фронт истинных националистов и патриотов. Эмигранты, вынужденные в результате иностранной оккупации перебраться в другие государства, доводят до сведения общественной мысли всего мира правду об этой борьбе за национальную независимость.

Не стоит здесь говорить о тех трудностях, которые выпали на нашу долю в этом деле. Однако стоит отметить, что разъяснение миру того, что нации, попавшие под руку коммунистического режима Советов, превращаются в сообщества рабов, не имеющих элементарных прав, не было столь сложным. Благо, что события помогали нам в этом.

Мир начинает видеть советские реалии. Мир, который, несмотря на прошедшие 8 лет с окончания войны, все еще не может прийти в успокоение, уже понимает суть вопроса. Ему известно, что пока коммунисты, отрицающие права и свободы человека, крепко стоят на ногах, и желают раздуть огонь революции по всему свету, на земле никогда не будет мира и порядка.

Свобода – это общемировая идея. Если останется хоть один закабаленный человек, хоть одна угнетенная нация, миру не видать истинной свободы и безопасности.

Самоопределение кавказских народов, занявших в мае 1918 года достойное место на фронте наций, требующих свободы, отныне тесно переплелось с самоопределением всех остальных свободных наций. Советский диктатор Сталин, утверждавший, что отделение от России является реакцией, а отделение от других – революцией, скончался, но его двуличная система — сталинизм все еще существует. Эта система изо дня в день все больше сталкивается с реалиями мира, истиной и ложью.

Несомненно, однажды правда засияет, и победит тот, кто на стороне свободы, принципа Объединенных Наций и прав человека. Это солнце победы вновь подобно 28 маю 1918 года взойдет над нашей любимой Родиной, угнетаемой красным деспотизмом. Нисколько в этом не сомневайтесь.

Граждане! Передаю приветствия от всех нас, кто с трехцветным знаменем независимости на своей груди живет здесь, всем вам, живущим там под различными страхами и угрозами, но с любовью к независимости. Преклоняюсь перед всеми шехидами, пожертвовавшими своими жизнями за независимость, обретенную 28 мая, и хочу произнести словами поэта те строчки, которые, несмотря на великое национальное горе, всегда объединяют нас:

Ты наш пока бьются наши сердца, навеки ты нам дан,



Живи и здравствуй родная страна, наш славный Азербайджан!

28 мая 1953 года.

Радио «Голос Америки».