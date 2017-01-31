Хлеб подорожает

В ближайшее время повысятся цены на муку. Мукомольные предприятия, закупающие пшеницу в России, уже взвинтили цены.

«Мука снова подорожала. Мукомольные предприятия подняли цену 50-килограммового мешка с 24 манат до 26 манат 15 гяпик. В ближайшее время подорожает весь ассортимент мучных изделий», - сообщил руководитель аграрного департамента Центра экономических исследований Вахид Магеррамов.

О том, что цены на хлеб обязательно поднимутся, уверенно заявил в беседе с РадиоАзадлыг глава Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов. Цена муки подскочила в розничной торговле на 52%, составив в среднем 50 – 60 гяпик за килограмм, что не может оставить стабильными цены на макаронную и хлебобулочную продукцию, - сказал он.



Мукомольные предприятия снова пошли в ногу с валютным курсом. В январе прошлого года ценовой виток удалось сдержать отменой налога на добавленную стоимость. Тогда девальвация взвинтила стоимость 50-килограммового мешка муки с 18-ти до 26 манат, однако цены урезонили, ликвидировав НДС. Согласно заявлению Министерства экономики АР подсчитано, что в результате отмены этого налога оптовая цена на муку дошла до 21,5-22,5 манат за 50 килограммов, а розничная до 23-24 манат. Соответственно, цена 500-граммовой буханки хлеба составила 30 гяпик, 700-граммовой – 40 гяпик.



В этом месяце срок налоговых каникул истек, НДС снова вступил в силу, при этом стоимость продукции монопольных импортеров (они же производители муки) подстегивает растущий курс доллара.

Государство снова отпустило вожжи регулирования цен на зерно, муку и хлеб. Урезонить цены можно только ликвидировав фактическую монополию на импорт, считает Магеррамов. Однако в этом направлении ничего не предпринимается. Производители отказываются от комментариев о себестоимости продукции, но сообщают, что зерно поставляется из России, а подорожание связано с ростом курса доллара. Кстати, о себестоимости. Если присмотреться к данным Государственного таможенного комитета, по итогам прошлого года Азербайджан импортировал пшеницу на 1 млн 441,4 тыс тонн общей стоимостью 226 млн. 196,2 тыс. долларов. Это на 15,3% больше, чем годом раньше. Получается, что килограмм пшеницы обходится местным мукомольным предприятиям в 18,5 центов – 34 гяпик.

При цене 50-килограммового мешка муки в 26 манат, стоимость одного килограмма муки равна 52 гяпик. Таким образом, прибыль производителя с килограмма муки достигает 15 гяпик, или 40%. Впечатляющий уровень дохода монополий! Предприниматели не имеют возможности поиска и ввоза в страну дешевого и качественного зерна. Тем временем, статистика импорта пшеницы уже многие годы вызывает вопросы у специалистов. Дело в том, что внутренняя потребность азербайджанцев в пшенице не превышает 1 млн. 3 тыс тонн. Только в прошлом году местные монопольные импортеры закупили в России и Казахстане 1 млн. 440 тыс тонн этого злака , а Государственный комитет статистики ежегодно отчитывается о высоких урожаях зерновых.

Приписки в сфере поставок и производства зерновых – отдельная проблема. Продовольственное зерно импортируется в объеме 1,5 миллиона тонн, что вместе с собственным производством 1,7 миллиона тонн превышает внутренние потребности, - говорит эксперт. Складывается настоящий парадокс: при производстве в среднем по миру на человека 90 килограммов продовольственного зерна, 20% этого объема поступает в резерв.

В Азербайджане на одного человека из расчета импорта и собственного производства, приходится 340 килограммов зерна. Это очень высокий показатель. Если устранить парадоксы с объемами ввоза и производства, а также ликвидировать монополии, можно было добиться заметного снижения цен на муку. По словам Магеррамова, они по стране в два раза отличаются от мировых.



Татьяна Самойлова