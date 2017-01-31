Кого охраняет охранный ордер?

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в эти дни продолжается процесс в отношении 27-летней жительницы Кюрдамирского района Нуриды Керимовой, обвиняемой в убийстве собственного мужа Вюгара Керимова по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджана (умышленное убийство). В ходе судебного разбирательства были обнародованы жизненные обстоятельства, приведших молодую женщину на скамью подсудимых.

Нурида вышла замуж за Вюгара в 2009 году по настоянию родителей. С первых месяцев семейной жизни отношений между молодыми супругами не заладились: муж пил, ругался, оскорблял и избивал ее. Рождение дочери не помогло установить в доме мир и спокойствие. В 2014 году семья переехала в Баку и сняла небольшой домик в поселке Раманы. Муж устроился на работу в кафе поваром. Надежды Нуриды на то, что с переездом муж изменится в лучшую сторону, не оправдались: избиения и скандалы продолжались изо дня в день по любому поводу. Соседи жалели Нуриду и советовали ей разойтись. Летом прошлого года во время очередного скандала Вюгар стал душить жену. Та схватила нож со стола и попыталась защититься от него. Удар пришелся в сердце мужчины…

Далеко не всегда семейные драмы завершаются мирным разводом. В практике отечественного судопроизводства было немало дел, когда убитыми являлись женщины, а обвиняемыми – мужья. В Азербайджане, бытовое насилие сегодня является одним из самых распространенных видов преступления. Так, по официальной статистике МВД, в 2014 году было зафиксировано 2114 фактов домашнего насилия, в 2015 году – 2248 фактов (полная статистика за 2016 год пока не обнародована).

Как отмечает глава департамента информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров, примерно 15% женщин в стране подвергаются домашнему насилию. Почти 96% преступлений на бытовой почве приходиться на долю мужчин. Ведомство проводит просветительские акции для повышения информированности населения о законодательных актах о бытовом насилии.

Однако приведенные данные не отражают реальной ситуации в этой сфере. Как сообщила РадиоАзадлыг глава центра «Чистый Мир» Мехрибан Зейналова, за последние десять лет число жертв домашнего насилия с летальным исходов возросло в разы. Если проведенный в 2005 году мониторинг выявил 15 погибших (проще говоря, убитых) в результате домашнего насилия женщин, то в прошлом году эта цифра составила уже 135 человек. И это – лишь приблизительные результаты, хотя они и отражают рост количества преступлений. Причины - социальная напряженность, негативное влияние неблагополучия на психическое состояние людей, агрессивное поведение супругов в семье.

По мнению правозащитника, действующий закон «О борьбе бытового насилия», фактически не работает. Механизм их исполнения не до конца проработан. Кроме того, в законе четко не разграничены разновидности насилия над женщиной, соответственно, не указана и степень наказания. Другими словами, реальная уголовная ответственность мужчине сегодня грозит лишь в случае летального исхода того или иного конфликта.

Обстановку усугубляет и то, что факты домашнего насилия зачастую остаются тайной для государственных органов. Во-первых, женщины не знают своих прав в этой области. Просветительские кампании проводятся недостаточно широко, они охватывают выборочно лишь пару регионов. Во-вторых, в регионах нет бесплатной юридической помощи для жертв домашнего насилия. Другим не менее важным моментом является то, что женщины не уверены в том, что на их жалобы в полицию будут относиться серьезно.

«Очень боятся своевременно реагировать правоохранительные органы на подобные факты. В последнее время возникла такая тенденция — «давайте мы не будем демонизировать мужа, семья разберется сама», — отмечает М.Зейналова.

Отдельный разговор об «охранном ордере» – документе, должного защитить женщину от мучителя на время ведения судебного разбирательства. По закону, жертве выдается краткосрочный охранный ордер сроком до 30 дней или же долгосрочный охранный ордер сроком от 30 до 180-ти дней.

«Этот документ выдается женщине только по решению суда. А теперь подумайте, сколько женщин, подвергшихся побоям и издевательствам, решится прийти в суд и дождаться получения этого ордера! Даже в полицию не каждая решится пойти, в том числе, в силу ментальных особенностей нашего семейного уклада. Никто не обеспечит жертву защитой до получения ею этого документа, не говоря уже о том, что сам документ не может стать гарантом ее безопасности», - замечает М. Зейналова.

Несмотря на принятие в 2010 году закона о борьбе с бытовым насилием», как удалось выяснить в Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей, за этот период было выдано лишь 6 охранных ордеров, тогда как число жертв домашней тирании исчисляются сотнями.

По мнению юриста-эксперта Гюнель Сафаровой, для успешной борьбы с домашним насилием целесообразно перенять и зарубежный опыт в этой сфере. Скажем, в Польше действует служба «Голубая линия» с круглосуточным «горячим телефоном» для людей, подвергающихся насилию. Это государственная организация, где работают полицейские, члены муниципалитетов, медики, в том числе психологи, представители гражданских институтов. Она проводит индивидуальные консультации и групповую терапию для жертв домашней агрессии, привлекают к наказанию преступников.

Эллада Алекперова