Freedom House: «Ильхам Алиев укрепил свою авторитарную власть»

Международная организация Freedom House в свежем докладе, измеряющем уровень свободы в разных странах мира, назвала Россию "несвободной страной с репрессивной средой".

Уровень свободы в разных регионах оценивался по шкале от 0 до 100 единиц (где 100 – лучший результат). Россия получила по оценке Freedom House, лишь 20 пунктов. Ее ближайшими "соседями" по результатам оказались Китай и Конго с 19 пунктами.

Freedom House считает Россию несвободной страной с 2004 года, но настолько жесткие определения дает ее властям лишь в последние несколько лет. В прошлогоднем рейтинге России также дали только 22 пункта из 100, в результате чего Россия по уровню свободы оказалась хуже Грузии, Кыргызстана и Казахстана.

Уровень свободы на территории аннексированного Россией Крыма в настоящее время оценивается в 9 пунктов – более чем вдвое ниже, чем на территории России.

"Россия, проявляя потрясающую степень высокомерия и враждебности, вмешивалась в политические процессы в Соединенных Штатов и других демократических странах, способствовала эскалации конфликта в Сирии и военным образом поддерживала диктатуру Башара Асада в

Сирия, а также укрепила незаконную оккупацию украинской

территории", – объясняют жесткое определение, данное России, авторы доклада.

"Российские власти подавляют отдельные группы внутри страны и реализуют амбициозную программу регионального запугивания и международного политического саботажа, – считают авторы доклада. – Российские парламентские и региональные выборы были проведены с низкой явкой и привели к полному исчезновению либеральной оппозиции в законодательных органах".

Кроме этого Кремль ведет "черные списки" "экстремистских" и некоммерческих организаций, считая их "иностранными агентами" или "нежелательными" организациями". Также Россия, по данным Freedom House, вмешивалась в выборы президента США и пыталась повлиять на результаты недавнего референдума в Италии.

****

Freedom House традиционно делит страны в своем рейтинге на несколько групп. В первой, "свободных" странах, из государств бывшего СНГ оказались только три страны Балтии. Эстония получила 94 пункта, Литва – 91, Латвия – 89.

Во вторую группу, "частично свободных" стран, попали четыре страны бывшего СНГ: Грузия с 64 пунктами, Украина, которая получила 61 пункт, Армения с 45 и Кыргызстан с 37. Уровень свободы в Грузии и Украине, по оценке Freedom House примерно соответствует уровню свободы в Турции, Мексике или Колумбии. В Армении – уровню Пакистана, а в Кыргызстане – уровню Марокко или Малайзии.

Достаточно высокий уровень свободы, по данным Freedom House, наблюдается в непризнанной Абхазии: 41 балл.

К "несвободным" странам, помимо России, Freedom House относит Беларусь с 20 пунктами, Казахстан с 22 пунктами, Азербайджан с 14, Таджикистан с 11, Узбекистан с 3 пунктами и Туркменистан с 4. Последние две страны находятся в самом низу рейтинга на уровне получили КНДР, которая также получила 3 пункта.

Среди тревожных тенденций прошлого года Freedom House отмечает чрезмерное укрепление власти у президентов Азербайджана и нескольких стран Центральной Азии.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев укрепил свою авторитарную власть при помощи поправок, вынесенных на референдум - они были одобрены более чем 90% голосов на "жестко контролируемом всенародном голосовании", – замечают авторы доклада.

Наилучшие показатели в 100 единиц оказались у североевропейских стран: Финляндии, Норвегии, Швеции. Канада набрала 99 пунктов, Австралия и Уругвай – 98, Великобритания и Германия – 95, Чехия – 94, США – 89, Монголия – 85.