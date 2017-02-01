Кусачие цены азербайджанских ВУЗов

“Ожидается повышение стоимости обучения в ВУЗах”.

Эта новость в СМИ,конечно,не обрадовала азербайджанских абитуриентов и студентов, ведь и те суммы, которые сейчас вынуждены платить родители за обучение своих чад в местных университетах,далеко не низкие. В 2015 году стоимость получения высшего образования, как в государственных, так и в коммерческих ВУЗах Азербайджана выросли на 30-40% и уже с этого времени студенты начали отказываться от обучения. По данным Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС), из более, чем 32 тыс. абитуриентов, успешно сдавших экзамен и набравших необходимые баллы, регистрацию для зачисления в вузы прошли почти 31 тыс. человек. 1171человек не представили документы и отказались от учебы.

Подавляющее большинство «отказников»поступили на платные места ВУЗов. Их отказ неудивителен, так как стоимость обучения там стоит от 1800 до 6000 манат. Для сравнения: по информации турецких сайтов, стоимость высшего образования в государственных университетах соседней Турции составляет с обучением на турецком языке – от 150 до 300 долларов в год,на английском языке - от 400 до 1500 долларов в год. В таком случае есть ли необходимость в очередном повышении цен в Азербайджане, и соответствует ли нынешняя стоимость обучения его качеству?

“Размер платы за обучение должен определяться в соответствии с доходами граждан”, - заявил РадиоАзадлыг эксперт в сфере образования Вургун Эюб. “По сравнению с другими странами стоимость обучения в университетах Азербайджана невысока, однако она может быть не по карману нашим гражданам. В прошлом году стоимость обучения не повышалась. Однако манат сильно упал, выросли цены и педагог, естественно, требует поднять зарплату. В таком случае коммерческие ВУЗы вынуждены поднимать плату за обучение. Естественно, покачествуобразования азербайджанские университеты проигрывают европейским. Если было бы наоборот, европейцы приезжали бы учиться к нам.Считаю, что цена за обучение стоит не на первом месте среди факторов, влияющих на качество образования.

В целом в Азербайджане стратегия образования построена неверно. Отсюда и проблемы. Студенты смотрят на образование как на средство для получения диплома, а учителя и руководящий состав живут ностальгиейпо советским методам обучения, не могут приспособиться к современным методам и технологиям. Это сильно тормозит развитие, как образования, так и страны в целом”, - отметил В.Эюб.

“В азербайджанских ВУЗах большая разница в ценах между государственными, частными и региональными университетами”, - заявил РадиоАзадлыг эксперт по вопросам образования Кямран Асадов. “Обучение на факультете истории и экономики в госуниверситете обойдется в2000 манат в год, тогда как в коммерческом ВУЗе стоит дороже, в региональном – дешевле. Однако в мировой практике цены обучения по одной и той же специальности во всех ВУЗах одинаковы. В Турции нет разницы между ценамиобучения по специальности “экономист”в госуниверситете Анкары или в коммерческом университете Диярбекира.

Кроме того, стоимость обучения в азербайджанских ВУЗах не соответствует средней зарплате граждан и их покупательской способности. Она определяется не на основании каких-то методов, а лишь в соответствии с уровнем девальвации. Нет разницы между учебными программами госуниверситетов десятилетней давности и новыми вузами, однако разница в плате за обучение существенная: за 5 лет выросла более чем в 2 раза.

На сегодняшний день, за исключением Бакинского Государственного Университета, Экономического Университета, Университета нефти и промышленности, а также Бакинской Высшей Школы Нефти, уровень образования в государственных университетах оставляет желать лучшего. То же самое можно сказать и о коммерческих ВУЗах. Уровень обучения в Азербайджанской Дипломатической Академии соответствует уровню обучения в университетах, входящих в тройку мировых лидеров, однако стоимость обучения там составляет 6000 манат. Это очень дорого.

За сравнением ходить далеко не нужно. В Турции стоимость обучения по специальностям“финансист” и “экономист”составляет 100-150 манат, в Азербайджане же обучение по тем же специальностям в 20 раз дороже – от 2 тыс. до 3 тыс. манат.Дело в том, что в Азербайджане цены на обучение не регулируются. В Турции при определении цены подсчитываются все расходы университета. У нас же,несмотря на то, что в государственных ВУЗах зарплата педагогов икоммунальные расходы оплачиваются из бюджета, цена обучения очень высока.

Тогда на что идут деньги, полученные от студентов? Как определяется стоимость обучения?Ведь 51% от выплачиваемых студентами денег идет университету, а 49% – в госбюджет. Учитывая, что в этом году в ВУЗы Азербайджана поступило 36 тыс., 70% из которых учатся на платной основе (25 тыс. студентов), а средняя цена за обучение составляет 2000 манатов, получается гигантская сумма, которая тратится неизвестно куда потому,что госструктуры не говорят, сколько затрачивается средств на подготовку одного студента”, - отметил эксперт.

РадиоАзадлыг пыталось связаться с Министерством образования и Бакинским Государственным Университетом, однако в первом на звонки не отвечали, а во втором выслушав вопрос о стоимости обучения,повесили трубку.

Айсель Салимова