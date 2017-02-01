Банковский коллапс все ближе?

На днях в Баку было совершено нападение на банк. Нет, охрану и сотрудников не ранили и не убили. Деньги тоже не похитили. В поселке Бакиханов Сабунчинского района столицы 46-летняя Флора Гараева, вооружившись камнем, разбила стекла входной двери филиала КБ «Bank of Baku». Прибывшие на место инцидента сотрудники местной полиции арестовали женщину.

Следствие выяснило, что нападавшая работает учительницей в одной из столичных школ и является заемщиком указанного банка. Причиной столь неординарного поступка интеллигентного человека с высшим образованием стало то, что, взяв манатный кредит в долларовом эквиваленте в этом учреждении, она не может до сих пор погасить долг, а банк не соглашается изменить схему выплаты кредита. Словом, у женщины был нервный срыв.

Однако в сложной ситуации находятся и сами финансовые структуры, которые до сих пор буквально навязывали гражданам долларовые кредиты, тем самым, загнав себя и людей в тупик. В стране разразился экономический кризис, приведший к параличу банковской системы. Заемщики – как физические, так и юридические лица – не в состоянии погашать долларовый кредит из-за обесценивания национальной валюты (с возвратом манатных кредитов дела тоже обстоят не лучшим образом – авт), сокращения зарплат, закрытия предприятий, снижения доходов бизнеса. Процесс носит лавинообразный характер.

Комментируя ситуацию РадиоАзадлыг, экономист-эксперт Вюгар Байрамов отметил, что сегодня объем проблемных кредитов достигает 1 млрд 442 млн манатов. Это составляет 8,9% всего кредитного портфеля банков в 16 млрд 275 млн манатов.

Кстати, в 2015 году, когда цены на нефть на мировом рынке стали снижаться, объем рискованный кредитов составлял около 5%. В мировой практике 5%-ный барьер просроченных кредитов считается той планкой, после которой уже нужно серьезно беспокоиться. Однако правительство в лице Центрального банка (ЦБА), ведет себя как страус, спрятавший голову в песок: не может решать проблемы, а только прячется от них.

По словам эксперта, проведенные мониторинги показали, что объем проблемных кредитов значительно превышает цифру, официально заявленный ЦБА. По ряду причин некоторые банки просроченные кредиты не оформляют как проблемные. Исходя из этого, можно констатировать, что часть проблемных кредитов можно считать безнадежными. Перспективы решения проблемы весьма туманны. В соседнем Кыргызстане все долларовые ипотечные кредиты перевели в сомовые, а все расходы по разнице компенсирует правительство. Речь идет о потребительских кредитах. Граждане платят по курсу, установленному до девальвации. С этой точки зрения Азербайджан мог бы перенять этот опыт, тем самым оплатить компенсацию гражданам, которые взяли кредит до 10 тысяч долларов. Тем более, что девальвацию дважды за год осуществило государство, поставив в невыносимые условия и граждан и банки. Однако Центробанк не хочет рассматривать какие-либо варианты компенсаций. Следовательно, объем проблемных кредитов будет и дальше расти.

Ни для кого не секрет, что имеет место так называемый «бизнес по-азербайджански», то есть бизнес не на выгодных условиях для обеих сторон, а на «околпачивании» друг друга. Завышенный банками процент по кредиту становится непосильным грузом для заемщиков, которые в итоге не выплачивают кредит. В свою очередь финансовые организации специально увеличивают процентную ставку, чтобы таким образом покрыть убыток, который может возникнуть из-за невыплаты кредита.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев сравнивает азербайджанские банки со смертником с петлей на шее. Петля все туже затягивается.

«Невозвращенные кредиты стали «бомбой замедленного действии»: вот-вот взорвется, и банк объявят банкротом. За исключением МБА ни один коммерческий банк не получает от государства помощи. В прошлом году министр финансов страны Самир Шарифов открыто заявил, что банковский сектор Азербайджана должен самостоятельно решать вопросы с долларовыми кредитами, без вмешательства государства. Иными словами, спасение утопающий дело рук самих утопающих», - говорит эксперт.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в отличие от прошлых лет азербайджанские банки не в состоянии привлекать инвестиции из-за рубежа. Многие аналитики предсказывают углубление банковского кризиса в Азербайджане, вызванное резким ростом доли проблемной задолженности в активах банков. Ходят слухи о том, что в Палате по надзору над финансовыми рынками подготовлен «черный» список банков, которые будут объявлены банкротами в этом году. Однако кризис, можно минимизировать, если банки будут внедрять системы управления проблемной задолженностью, активно сотрудничать с агентствами по сбору долгов, выстраивать грамотные системы андеррайтинга для предотвращения кредитования ненадежных клиентов.

Эллада Алекперова