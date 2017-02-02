Власть хочет сказать, что послы не должны встречаться с азербайджанской оппозицией

Член правления движения «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) Азер Гасымлы вызывался в Республиканскую прокуратуру, где отвечал на вопросы о связях этого политического движения с посольством Ирана. Вернувшись с допроса, А.Гасымли ответил на вопросы РадиоАзадлыг.

- Расскажите о Движении REAL, которое так привлекает внимание азербайджанской власти.

- В 2009 году, после конституционного референдума, на котором азербайджанская власть узаконила пребывание одного лица на посту президента свыше двух сроков подряд, было создано Движение REAL как реакция на практически бесконечное властвование одного политика. Движение создали три человека - Ильгар Мамедов, Илкин Гадирли и Натик Джафарли. В последние полтора года мы заняты переформатированием Движения в партию. Создали инициативную группу, в ней больше 2 тысяч членов. Учредительный съезд для создания партии не проводился, хотим провести его в этом году. Государство не зарегистрировало нас в качестве Движения, так как мы не обращались с заявкой на регистрацию.

- Какового состояние лидера Движения Ильгара Мамедова, осужденного на 7 лет заключения 17 марта 2014 года?

- Его содержат в колонии, в поселке Бина. Дважды в неделю И.Мамедов звонит домой, раз в две недели с ним встречается супруга. Мамедов здоров, бодр, уверен в себе. Движение REAL делает все возможное для его освобождения. Нас иногда укоряют в том, что мы не проводим митинги в защиту Ильгара. Но мы не уверены, что митинги помогут. Ждем его освобождения весной. На власти оказывается мощное давление Америки и Европы, мир требует освобождения Мамедова. Азербайджанская власть рискует столкнуться с политическими и финансовыми санкциями, если весной он не будет отпущен. В марте состоится заседание международной Инициативы Прозрачности в Добывающей Отрасли и заседание Совета Европы, где могут быть приняты решения о замораживании деятельности Азербайджана в Совете Европы и запрете не выдачу нашему правительству денежных кредитов. Мы ожидаем, что Генеральная прокуратура Азербайджана направит дело Мамедова на пленум Верховного суда, как было с делом Натика Джафарли. Освобождение И.Мамедова ускорилось бы, направь он президенту просьбу о помиловании с признанием вины, но Ильгар бей на это не пойдет. Он силен духом, бодр и полон решимости бороться за свои права

- Предположим, вы в политической борьбе победили и пришли к власти. Каким станет Азербайджан под руководством REAL?

- Наше движение в основном либеральное, правоцентристкое. В REAL есть также левоцентристкое крыло. Став партией, мы будем первыми в Азербайджане, совмещающими в одной партии две фракции.

Мы намерены превратить Азербайджан в демократическое государство. Программа Движения на 68 страницах подробно описывает наши цели в строительстве государства с новой Конституцией, наше отношение к религии, армейскому строительству, реформам в сфере образования и т.д. Мы намерены создать парламентское правление страной, но после переходного 10-летнего периода президентского управления, в течение которого необходимо провести реформы во многих сферах. Надо перевести армию на натовские стандарты, сблизиться с НАТО, Евросоюзом, избавиться от монополизма в экономике, провести финансовую и налоговую амнистию, создать свободный рынок.

Касаясь карабахской проблемы, REAL считает возможным придание Нагорному Карабаху особого статуса с гарантией безопасного проживания там армян. Но вначале должен демократизироваться Азербайджан, усилена армия, в мире и регионе должна создаться выгодная нам ситуация. Только после этого карабахская проблема может быть решена.

- Наконец, об Иране. Некоторые СМИ обвиняют REAL в тайном сотрудничестве с Ираном. Почему именно с ИРИ?

- В сентябре известный азербайджанский сайт и его известный руководитель (Речь идет об Haqqın.az и его руководителе Э.Фатуллаеве – ред.) публиковали статьи о тайной связи REAL с посольствами западных государств. Теперь тот же сайт и журналист придумал «иранский след». Кстати, посольство Ирана категорически отвергло придуманные этим человеком инсинуации.

В офис REAL приходят послы по их инициативе, чтобы познакомиться с нами и знать наши представления о происходящих процессах. Это законное право Движения – встречаться с представителями других государств. Азербайджанской власти не нравится, что послы общаются не только с руководством страны, но также с оппозиционными силами. Поэтому придумали план – обвиняют Иран в сотрудничестве с REAL, чтобы послы зарубежных стран прекратили подобные встречи, а все свои вопросы задавали только представителям власти. Не исключено, что завтра-послезавтра такую же ложь придумают в отношении послов России или Турции. А Европу и Америку наша власть обвинять боится, так как сильно зависит от Запада.

Энвер Меликов