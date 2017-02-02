Ценовой коллапс не за горами

Складываются условия для очередного витка цен. Судя по стечению обстоятельств, сбываются прогнозы экспертов о сильной волне подорожания, ожидающей страну уже в начале этого года.

Гадать об источниках новой волны ценового цунами не приходится. Свободное плавание маната, обернувшееся ползучей девальвацией, продолжит подстегивать цены на протяжении всего года. Увязшие в иностранных долгах ОАО «Азенержи», «Азеришыг» и «Азерсу» идут в ногу с растущим курсом доллара, подгоняя собственные тарифы к твердой валюте. Кроме того, Госнефтекомпания SOCAR уже заявила о возможном повышении розничных и прочих цен на «голубое топливо» в ожидании дальнейшего падения азербайджанской денежной единицы. Выяснилось, что поставляемый населению газ Госнефтекомпания покупает за доллары. «Внутренняя потребность обеспечивается, наряду с добычей, и за счет импорта и приобретения у партнеров согласно соглашению о долевом разделе», - сказал вице-президент Сулейман Гасымов.

Как видите, девальвация выявила сильную зависимость государственных компаний от иностранных займов и долларовых закупок. При этом главным событием наступившего года стало повышение цен на элитные бензины AI-95 Premium и Aİ-98 Super, случившееся дважды за месяц. По официальным данным, эти марки импортируются SOCAR и Azpetrol из Румынии. Однако официально декларируемые источники импорта и себестоимость ввозимого в страну высокооктанового бензина давно вызывает сомнения в экспертной среде. Но главное в этой истории то, что вслед за элитными бензинами поднимутся цены на марки широкого потребления - AI-92 и дизельное топливо L-62, именуемое в народе «соляркой».

Надо признать, что рост цен на импортируемое автомобильное топливо прошел почти незамеченным, а подорожание элитного бензина не отразилось на бедных слоях населения. Ведь число автомобилей стандарта Евро-4, работающих на подорожавшем топливе, в Азербайджане чуть больше 20%. По экспертным данным, большая часть - 35-40% местного автопарка не вписывается даже в стандарт Евро-2, при этом значительная часть машин соответствует лишь ГОСТу, принятому в 1991 году. Владельцы таких авто не пользуются элитными марками бензинов, предпочитая менее качественный, но дешевый местный продукт.

Казалось бы, повода для беспокойства нет, если бы не одно «но». Эксперты прогнозируют рост цен на бензин внутреннего производства, являющийся основным видом топлива. «После последнего увеличения розничной цены импортного топлива, разрыв в цене между ввозным и отечественным бензином заметно вырос. Разница будет расти дальше вслед за падением курса маната», - считает известный экономист Губад Ибадоглу, отмечая, что данный фактор приведет к росту цен на местное топливо.

В частности отмечается, что значительная разница в ценах на местное и заморское автотопливо SOCAR непременно использует как повод. Монопольный производитель не упустит возможности обратиться в Тарифный совет за повышением цен на свою продукцию. «Традиционным аргументом в пользу повышения цен станут более высокие цены на топливо в соседних странах», - сказал Ибадоглу.

Поскольку разница в цене между местным бензином и импортным составляет уже 45 гяпик (такой разницы на нашей памяти не было никогда), то не исключено, что в скором времени Тарифный совет, опять же, под покровом ночи, решит исправить сей «непорядок» и минимизирует дисбаланс. Естественно, не за счет снижения цен на привозной бензин. А тут еще и эксперты пугают, что в связи с тем, что мука снова подорожала, то в ближайшее время подорожает весь ассортимент мучных изделий.

Рост тарифов на топливо приведет к ценовому коллапсу. Новая волна подорожания мгновенно накроет весь ассортимент потребительской корзины, зависящий от транспортных расходов. Повторно подорожает мучная продукция. Неслучайно на этой неделе мукомольные предприятия – они же монопольные импортеры пшеницы, уже повысили цены с 24 до 26 манат за 50-килограммовый мешок муки. Причины этого решения объясняют ростом курса доллара, истекшими сроками налоговых каникул и повышением энерготарифов. По данным экспертов, общий ценовой виток не обойдет стороной стоимость проезда в метро. Специалисты прогнозировали подорожание столичной подземки с 1 января наступившего года, несмотря на заявления пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» о необоснованности таких слухов.

Шахин Мамедов