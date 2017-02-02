«Молодые не могут работать даже водителями такси»

С 1992 года ежегодно 2 февраля в Азербайджане отмечается как День молодежи. Чиновники неустанно говорят о постоянном развитии молодежной политики страны: принят Закон «О государственной молодежной политике», ряд государственных программ, отвечающих за развитие молодежи.

"За последние пять лет в Азербайджане проведено более 700 мероприятий, в том числе 150 международных, около 12 тыс. региональных мероприятий. В Азербайджане действуют около 300 различных НПО, с которыми сотрудничает министерство молодежи и спорта и которые выступают проводниками молодежной политики в республике», - заявил на недавней пресс-конференции министр молодежи и спорта Азад Рагимов. Министр также отметил, что при поддержке действующего при министерстве Фонда молодежи были успешно реализованы около 3 тыс. проектов. В качестве удачного примера министр назвал строительство 38 домов молодежи в рамках соответствующего проекта, спонсируемого Фондом. Одной из программ, которой особо гордились власти страны, была «Государственная программа о получении образования молодежи Азербайджана в зарубежных странах в 2007–2015-х годах». Однако продолжения эта программа не получила и на данный момент приостановлена. В 2015 году была представлена Госпрограмма «Азербайджанская молодежь в 2016-2020 годах», но сумма средств, выделенная на осуществление данного проекта, не указана.

Если обобщить всю чиновничью статистику получится, что молодежь Азербайджана одна из самых благоустроенных в мире. Откуда же тогда берутся толпы слоняющихся среди бела дня в парках, сидящих в чайхане молодых людей? С какими проблемами сталкивается молодежь страны? Почему молодые люди бегут в ИГИЛ?

«Власти Азербайджана заявляют о проделанной большой работе в молодежной сфере, осуществлении государственных программ, дают обещания по улучшению социальных условий молодежи»,- заявил РадиоАзадлыг председатель молодежного комитета Партии Народного Фронта Азербайджана Ильхам Гусейн. «Однако время показало, что ни данные программы, ни проведенные мероприятия, ни подписанные указы не дали результата. На сегодняшний день 17 тысяч студентов были отчислены из университетов потому, что не смогли оплатить учебу. Мы видим, как образовалась целая армия безработных с высшим образованием. К сожалению, большинство молодых людей под различными предлогами хотят эмигрировать из страны, а получающие образование за рубежом не хотят возвращаться. Молодежь не видит своего будущего, перспектив на Родине. Она понимает, что для того, чтобы решить свои проблемы в Азербайджане, нужны не знания и инициатива, а необходимы лесть, умение брать взятки и ложь. Одним словом – для карьерного возвышения нужно низко пасть. Поэтому абсурдно говорить о государственной заботе в Азербайджане.

Азербайджанская молодежь стареет, не прожив периода молодости. День 2 февраля можно отмечать как черный день азербайджанской молодежи. Но, надеемся, что вскоре в Азербайджане будет установлена демократия, и правительство будет считаться с мнением народа, станет заботиться о молодежи. Тогда можно будет говорить о праздновании Дня молодежи в стране», - отметил И.Гусейн.

«Молодежь разделилась на две части – арестованная и та, которой грозит арест», - заявил РадиоАзадлыг член правления молодёжного комитета партии Мусават Абульфаз Садыгбейли. Жизнь азербайджанской молодежи кардинально отличается от жизни сверстников в развитых странах. Юность страны периодически сталкивается с давлением, проблемами, для нее не создано никаких условий в сфере образования и трудоустройства. Власти пытаются запугать молодежь сейчас, чтобы в будущем получить послушных граждан. Молодежные программы, подготовленные правительством, носят формальный характер. Министерство образования приостановило осуществление программы получения образования за рубежом. На данный момент за рубежом смогут учиться лишь дети чиновников, дети же простых людей останутся за бортом грамотности. Это означает, что власти боятся образования потому, что получивший нормальное образование молодой человек видит все деяния властей и протестует.

О каком трудоустройстве молодых специалистов может идти речь, если на экзаменах по приему на государственную службу молодой человек, получивший образование за рубежом, успешно проходит 2 тура, и «срезается» на третьем? Это не единичный случай, такое в массовом порядке происходит каждый год. Естественно, это приводит к безработице в молодой среде. Кроме того, в стране проходят массовые сокращения на производстве и офисах. Среди сокращенных преобладает молодежь. Раньше молодые люди брали кредит в банке, на эти деньги покупали машины и работали таксистами. Однако многие из них на сегодняшний день не могут выплачивать эти кредиты. Кроме того, за последний месяц дважды подняли цену на бензин и даже таксистами уже работать не выгодно. Долго так продолжаться не сможет и произойдет социальный взрыв», - отметил А.Садыгбейли.

Айсель Салимова