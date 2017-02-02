Ждут ли Азербайджан на мировом рынке?

Министерство экономики анонсировало создание института торговых представителей Азербайджана в зарубежных государствах. Эти шаги связаны с недавним президентским указом о введении новой должности в посольствах и консульствах страны.

Как отмечает глава ведомства Шахин Мустафаев, в ближайшие месяцы будут назначены торгпреды с дипломатическим статусом в посольствах страны в России, Китае и ОАЭ. Они будут осуществлять работу по расширению торгово-экономических связей Азербайджана с зарубежными странами и защищать экономические интересы республики. Кроме того, планируется открытие торговых домов в Беларуси, Украине с целью поощрения экспорта конкурентоспособной продукции азербайджанского производства,

Успех нового проекта, инициированного правительством, вызывает скептицизм по ряду причин. Во-первых, способна ли национальная экономика, ее сектора производить конкурентоспособные на мировом рынке товары и услуги? За счет чего нужно наращивать экспортный потенциал страны? По этому поводу давать комментарии радио «Азадлыг» чиновники из министерств экономики, сельского хозяйства отказались, ссылаясь на то, что прорабатывается тактика дальнейших действий в этом направлении.

Исследования показали, что последние четыре года во внешней торговле страны наблюдается стагнация

Конкурентоспособность страны во внешней торговле определяется 4 факторами: динамика роста экспорта, диверсификация экспорта по спектру товаров, география экспорта и качество экспортной корзины. Начнем по порядку. Ситуация по динамике роста экспорта, судя по официальным данным, не столь оптимистична. В 2015 году несырьевой экспорт составлял более 1,2 млрд долларов, в прошлом году этот показатель снизился до 900 млн долларов. Таким образом, ненефтяной экспорт сократился по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года почти на 30%. Кстати, в 2011 году азербайджанская продукция была продана за рубежом лишь в объеме 1,2 млрд долларов. Исследования показали, что последние четыре года во внешней торговле страны наблюдается стагнация.

Диверсификация по товарам. По международной статистике, более 10 тысяч товаров по 97 товарным группам являются объектом зарубежной торговли. Чем шире участие страны по спектру товаров на международном рынке, тем выше уровень диверсификации. Для этого используется индекс Херфиндаля. У Азербайджана этот индекс едва составляет 0,78, что указывает на фактическое отсутствие товарной диверсификации по экспортной линии.

Важным индикатором является и географическая диверсификация экспорта. У азербайджанского ненефтяного экспорта весьма ограниченный рынок реализации.

В 2015 году более 74% несырьевого экспорта пришелся на 5 стран: оссииРоссиияРоссия (26,4%), Афганистан (17,1%), Ирак (13%), Турция (11%), Швеция (6,7%).

И наконец, четвертый фактор – качество экспортной корзины. Чем выше удельный вес дорогостоящих товаров, тем значительнее доходность этой корзины. Однако азербайджанская ненефтяная продукция на внешних рынках не столь высоко котируется и не приносит высокую прибыль производителям.

В прибалтийские государства было экспортировано азербайджанской продукции на сумму 1,5 млн долларов (Грузия – на 40 млн долларов), хотя объем импорта товаров из указанного региона в нашу страну достиг 35 млн долларов

Независимый экономист Ровшан Агаев сравнил экспортные показатели Азербайджана и Грузии. В 2015 году наша страна экспортировала на латиноамериканский рынок продукцию лишь на сумму 375 тысяч долларов. А Грузия – на 39 млн долларов, т.е. в 100 раз больше! Далее - за тот же период Азербайджан поставил на рынок Евросоюза ненефтяных товаров в объеме 285 млн долларов, Грузия – в объеме 700 млн долларов. А вот еще одно сравнение. В прибалтийские государства было экспортировано азербайджанской продукции на сумму 1,5 млн долларов (Грузия – на 40 млн долларов), хотя объем импорта товаров из указанного региона в нашу страну достиг 35 млн долларов.

«Анализ показывает, что за прошлый год торговый оборот Азербайджана с зарубежными странами сократился от 20 до 50%. Под влиянием кризиса национальная экономика резко упала, нет инвестиций для развития бизнеса, предпринимателям невыгодно импортировать товар, который из-за дороговизны продается с трудом. Несмотря на заявления высокопоставленных чиновников о диверсификации отечественной экономики, по большому счету ничего в этой сфере не сделано. Бюджет страны все еще в значительной степени зависит от нефти, многие надежды связаны с рынком энергетики», - поясняет Р.Агаев.

Сколько еще нужно сделать, чтобы эта продукция нашла своего реального покупателя за рубежом?

По его словам, зависимость от «нефтяной иглы» привела к тому, что ни аграрная, ни строительная, ни туристическая сферы не могут производить продукцию по международным стандартам и конкурировать с западными аналогами. Меры, ныне предпринимаемые правительством по усилению экспортного потенциала, сильно опоздали. Лишь в прошлом году были приняты решения о выплатах по стимулированию экспорта вина, хлопчатобумажной пряжи, консервов, воды и соков, фундука. А сколько еще нужно сделать, чтобы эта продукция нашла своего реального покупателя за рубежом? Пока даже речи об интеллектуальной продукции на экспорт не идет.

Азербайджан один за другим покидают иностранные инвесторы и компании. Более того, и местные предприниматели начали переводить свой бизнес за рубеж. Их отпугивает чиновничий беспредел, монополизм в экономике, масштаб которого внушителен. В подобных условиях меры по оздоровлению экономики обречены на провал. Нужны серьезные реформы, на которые не готова идти власть, ибо боится перемен…

Эллада Алекперова