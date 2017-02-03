Почему армяне не показывают фотографии Эльнура Гусейнзаде?

Распространенное армянскими СМИ сообщение о пленении азербайджанского военнослужащего 1 февраля на позициях, рядом с карабахским селом Талыш, комментируется сторонами конфликта взаимоисключающими доводами.

Армянская сторона утверждает, что пленила спецназовца Эльнура Гусейнандазе, родом из азербайджанского района Барда, 1995 года рождения. По версии противника, Гусейнзаде был в составе азербайджанской диверсионной группы, обнаруженной армянскими солдатами. В результате завязавшегося боя один азербайджанских военнослужащих был ранен, а Гусейнзаде попал в плен. Он жив, здоров. Армянская сторона обменивать его на содержащегося более двух лет в азербайджанской тюрьме армянского диверсанта пока не собирается, - говорится в сообщениях из Еревана.

А Министерство обороны Азербайджана утверждает, что военнослужащего с указанным именем и фамилией в рядах армии нет.

Армяне попытаются распространить фото и видеоматериалы, на которых он запечатлен в военной форме и даже с оружием

«Армянская сторона пытается устроить шоу, распространяя информацию о том, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана якобы совершили провокацию на линии фронта 1-го февраля, в результате чего военнослужащий Эльнур Гусейнзаде попал в плен, «Скорее всего, чтобы создать ложное впечатление о том, что Гусейнзаде является военнослужащим, армяне попытаются распространить фото и видеоматериалы, на которых он запечатлен в военной форме и даже с оружием. Военную форму можно приобрести в различных специализированных торговых объектах».

Министерство обороны призвало представителей СМИ и пользователей социальных сетей не поддаваться выдумкам армянских провокаторов и еще раз заявило, что некоторое время назад Э.Гусейнзаде был демобилизован из рядов Вооруженных сил из-за регулярного нарушения дисциплины и невыхода на службу. В настоящее время не состоит в рядах Вооруженных Сил Азербайджана.

Официальное заявление из Баку вызвало едкую реакцию представителя незаконного режима на оккупированных территориях Азербайджана. Оттуда напомнили, что Гусейнзаде был пойман не только в военной форме, но и с оружием.

До сих пор оттуда ни одного факта пленения и признаний Эльнура не демонстрировалось

Военный эксперт, бывший офицер МО Азербайджана Узеир Джафаров сомневается в правдивости армянского официального органа. Эксперт считает, что если бы Гусейнзаде действительно попал в плен к армянам и был при этом в составе группы спецназа, Ереван давно показал бы видеозапись допроса Эльнура. «Я внимательно отслеживал армянские СМИ, ожидая видеорепортажа о допросе Эльнура, с его рассказом о местоположении азербайджанских военных объектов. Но до сих пор оттуда ни одного факта пленения и признаний Эльнура не демонстрировалось. Даже странно, что представитель Минобороны Армении Арцрун Ованисян в своем заявлении использовал слова, сказанные азербайджанским СМИ матерью Эльнура».

В беседе с РадиоАзадлыг Джафаров подчеркнул отсутствие у армянской стороны видеокадров, на которых Эльнур пленен. Нет фото- и видеодоказательств того, что он здоров и сам свободно говорит перед видеокамерой. Армяне вынуждены использовать любую, самую незначительную информацию выложенную в азербайджанских СМИ и социальных сетях. В связи с этим Джафаров призывает граждан Азербайджана и журналистов быть осторожными в общении посредством соцсетей, и не публиковать в СМИ информацию, подтвержденную Министерством обороны.

«Как может Эльнур один или даже вдвоем с другим военнослужащим отправляться на диверсионное задание? Поход в расположение противника – не увеселительная прогулка, чтобы отправляться туда с товарищем»,- добавил эксперт.

Возвращаясь к многочисленным публикациям в азербайджанских СМИ и соцсетях, Джафаров напомнил о необходимости возвращения Эльнура к родным, на Родину. «Этой проблемой занимаются в Министерстве обороны Азербайджана. Знаю, что руководство МО крайне озабочено случившимся и делает все возможное для освобождения нашего гражданина. Журналисты и активисты соцсетей должны учитывать это обстоятельство и не затруднять работу Министерства обороны своими публикациями, - добавил Узеир Джафаров

Энвер Меликов