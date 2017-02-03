Грузия может ужесточить порядок въезда в страну

Европарламент одобрил безвизовый режим для граждан Грузии. Таким образом, гражданам Грузии не потребуется получение визы для посещения стран Шенгенской зоны. Однако Европарламент сразу же предупредил, что в случае выявления каких-либо нарушений ЕС задействует механизм по приостановлению безвизового режима. Отмена визового режима касается краткосрочных поездок (до 90 дней) и относится к гражданам Грузии, имеющим биометрические паспорта. Отмена виз не дает права грузинам на работу в Европе, для которого требуется специальное разрешение, а также на учебу, срок которой превышает три месяца. Так какие же все же преимущества отмены визового режима? Может ли Азербайджан рассчитывать на отмену виз с ЕС, и что даст Азербайджану безвизовый режим в соседней Грузии?

«Наличие возможности свободного передвижения является позитивным событием для граждан любой страны, будь то граждане Азербайджана или Грузии», - заявил РадиоАзадлыг глава Кавказского центра международных отношений и стратегических исследований Араз Асланлы.

«Иногда, сравнивая преимущества стран, берутся не только экономический, но и военный потенциал страны, уровень образования, культуры, но и число стран, в которые ее граждане могут въезжать без визы. С этой точки зрения, и для Азербайджана было бы желательно перейти либо на упрощенный порядок выдачи виз, либо и вовсе отменить визовый режим с развитыми странами мира. В последние годы идут определенные переговоры для введения упрощенных виз между Азербайджаном и ЕС, были сделаны даже некоторые шаги в данном направлении. Речь идет о подаче заявок на получение виз в электронной форме. Однако желаемых результатов пока не достигнуто. Непосредственного влияния отмены визового режима ЕС с Грузией на Азербайджан не будет. Потому что Грузия не граничит со странами Евросоюза. Если бы она непосредственно граничила со странами ЕС, то могли бы быть определенные влияния в вопросах перехода границы. Некоторые эксперты предполагают, что отмена виз может создать определенные сложности при въезде граждан Азербайджана в Грузию. Это не так. Потому что прибытие в Грузию, а через нее в Европу очень сложный процесс и нет смысла из-за этого усложнять въезд в Грузию. В целом, вопрос отмены виз с Грузией может повлиять на Азербайджан в плане усиления ожиданий: если наши соседи добились этого, то и мы добьёмся», отметил политолог.

«Отмена виз между Грузией и странами ЕС стала возможной и была осуществлена в результате ассоциативного соглашения. К сожалению, Азербайджан не подписал это соглашение с Евросоюзом. Однако в этом году с Евросоюзом начнутся переговоры и обе стороны уже сформировали делегации. Несмотря на это, я не думаю, что окончательный документ будет подписан в кратчайшие сроки. Само подписание документа займет много времени. Кроме того, для отмены визового режима с ЕС мы должны сильно постараться: есть определенные требования ЕС, которые нужно выполнять, Азербайджан должен стать членом Всемирной Торговой Организации. Это займет несколько лет. Только после решения всех этих вопросов в отношении Азербайджана может быть применен безвизовый режим. Отмена виз с Грузией может повлиять на Азербайджан с точки зрения того, что граждане Грузии смогут свободно посещать страны Евросоюза, а граждане Азербайджана снова будут стоять в очередях и ждать визу. Это создаст определенный дискомфорт, потому что у соседей положение будет лучше, чем у нас. Кроме того, граждане Азербайджана часто ездят в Грузию. Может быть, Грузия в определенной мере ужесточит порядок въезда в страну. С этой точки зрения, определенное влияние будет», - подчеркнул Э.Шахиноглу.

Айсель Салимова