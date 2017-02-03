Секс-услуги по демпинговой цене

На днях в Стамбуле в ходе очередной полицейской облавы было арестовано более 80 женщин, занимающихся нелегальной проституцией в этом крупнейшем турецком мегаполисе. Как сообщает местная пресса, среди задержанных помимо Украины, Молдовы, России, Грузии, Армении, есть и граждане Азербайджана.

Медицинские обследования выявили у некоторых из них СПИД, гепатит С и венерические заболевания. После оформления документов эти женщины будут депортированы из Турции.

Время от времени и в СМИ Индии появляются информации о проститутках с азербайджанскими паспортами

Подобные полицейские рейды с дальнейшей депортацией азербайджанских ночных бабочек в Баку далеко не редкость. В прошлом году только в ходе одной операции в турецких провинциях Айдынлы и Орду было задержано свыше 20 азербайджанок в возрасте 25-45 лет. Кроме того, наши секс-труженицы были арестованы и помещены в тюрьму в Объединенных Арабских Эмиратах – в Дубае. Время от времени и в СМИ Индии появляются информации о проститутках с азербайджанскими паспортами.

Как видно, география секс-туризма широка и продолжает расширяться. По сообщению ряда информагентств, во время рейда в Крыму недавно было задержано 11 проституток, 9 из которых – гражданки Азербайджана. Наших соотечественниц легкого поведения можно встретить и в отелях и казино Грузии.

Не секрет, что арабские туристы, полюбившие наши достопримечательности и национальную кухню, предпочитают малолетних ночных бабочек

Словом, несмотря экономический кризис в стране, процветает бизнес на оказание интимных услуг. В Баку расширяется сеть массажных салонов, в которых и оказываются подобные услуги. Причем эти заведения открываются не где-то в спальных районах столицы, а в самом центре, где и найти клиентов не составляет труда. Привлекает внимание еще одна деталь – с увеличением туристического потока в Азербайджан изменилась и конъюнктура на этом специфическом рынке. Юные проститутки, в основном промышляющие в отелях, стали вытеснять своих коллег зрелого возраста. Не секрет, что арабские туристы, полюбившие наши достопримечательности и национальную кухню, предпочитают малолетних ночных бабочек. Словом, проституция у нас молодеет.

Как сообщил РадиоАзадлыг глава НПО «Чистый мир» Мехрибан Зейналова,

по приблизительным подсчетам, за истекшие десять лет в Баку число женщин, занимающихся проституцией, задержанных полицейскими и привлеченных к административному наказанию, выросло почти на 10%. В подавляющем большинстве это женщины 16-35 лет, без образования и специальности. Что из себя представляет этот контингент?

«Социологические исследования показали, что большинство работниц секс-индустрии – выходцы из районов, приехавшие в Баку за заработками, жертвы домашнего насилия, часть из неполных семей, где были острые финансовые проблемы. В корне проблемы лежит социально-экономическое положение семей, безработица, низкие зарплаты.

Женщинам приходится соглашаться на сомнительные предложения о найме на работу для того, чтобы обеспечить своей семье хоть какой-то прожиточный минимум. Однако есть такие, которые добровольно занимаются этим, зарабатывая т.н. «легкие деньги», набрав опыта, открывают свои точки интим-услуг. Проблему нужно рассматривать с экономической точки зрения. Морально-этическая сторона вопроса отошел на второй план», - отмечает М.Зейналова.

Однако последние годы по сравнению с уличной и квартирной проституцией заметно усилилась выездная проституция, ставшая важным сегментом рынка интимных услуг. Говоря юридическим термином, трафикинг набирает обороты. География азербайджанского секс-туризма расширяется, охватывая Иорданию, Египет и даже Индонезию. При этом наши путаны практикуют демпинговые цены, о чем правозащитник Эльдар Зейналов рассказал радио «Азадлыг» интересный случай.

«Один мой знакомый во время турпоездки в Дубай встретил сутенера в ресторане. Тот ему рассказал, что азербайджанские проститутки в ОАЭ самые дешевые: 5 долларов за час услуг. Почему такая цена? Потому, что они не могут себя преподнести, понравиться, показать себя как интересную собеседницу. Например, армянки стоят минимум 10 долларов за час работы, грузинки берут 15 долларов, а украинки и русские стоят еще дороже. Грузинки и русские могут себя грамотно вести с клиентом, составить ему кампанию, поддержать беседу, красиво танцевать и т.д. У азербайджанок всего этого нет», - сообщил Э.Зейналов.

Согласно свежей криминальной сводке, на днях была задержана 39-летняя жительница Товузского района Зяки Заманова, которая привлекала женщин к проституции и отправляла их в Турцию

Ежегодно Госдепартамент США публикует отчет по борьбе с торговлей людьми, оценивает ситуацию в 188 странах мира. Согласно этим исследованиям, Азербайджан остается в общей второй категории (Tier 2), что означат, что страна прилагает усилия в направлении борьбы с трафикингом, но пока не полностью соответствует стандартам, указанным в американском Акте о защите жертв торговли людьми. Азербайджан квалифицируется как транзитная страна в торговле людьми и одновременно поставщик жертв этого преступления. Это говорит о том, что усилия, предпринимаемые МВД страны, в этом направлении не столь эффективны и не достигают цели. Согласно свежей криминальной сводке, на днях была задержана 39-летняя жительница Товузского района Зяки Заманова, которая привлекала женщин к проституции и отправляла их в Турцию.

Словом, на волне финансового кризиса бизнес секс-услуг в стране процветает и не только по причине несовершенства законодательства. Зачастую полицейские используют путан, как агентурную сеть, позволяющую получить практически любую информацию о «клиенте». По некоторым данным, правоохранители имеют отношение к крышеванию массажных салонов и ночных клубов Баку.

Эллада Алекперова