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Картина дня

Чьи счета оплатят вынужденные переселенцы?

Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

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Электрики дурят людей, навьючивая на них чужие расходы

Счета за электричество потраченное вынужденными переселенцами поражают воображение. В РадиоАзадлыг обратился гражданин из Физулинского района, сообщивший, что счет от «Азеришыг» за месяц, истекший с отмены льготного пользования коммунальными услугами, составил 200 манат. Такие счета получили многие семьи вынужденных переселенцев этого района, признался мужчина. Люди намереваются решать проблему в судебном порядке.

Из электротехники в доме нашего собеседника – Алирзы Мустафаева работает телевизор, холодильник и электрический водонагреватель. «Готовим на газовой плите, обогреваем квартиру газовой печью. Расход электричества на телевизор и холодильник минимальный, а нагреватель воды не может накрутить 3 тысячи киловатт-часов в месяц», - недоумевает собеседник РадиоАзадлыг. Но вычислительная техника не внимает доводам вынужденных переселенцев, пополнивших ряды плательщиков «Азеришыг». Счетчики подсчитывают расход электричества на сотни манат, а с машины, как водится, спрос гладок.

Раньше семья Мустафаевых даже не обращала внимания на фантастические подсчеты расхода электричества. «Вспоминали про показания счетчика только когда получали счета сверх лимита. Их оплачивало государство, а потому приходящие чеки на несколько сотен манат нас не волновали, - сообщил мужчина. - Проблемы начались с отмены коммунальных льгот – заоблачно высокие счета за свет нам придется оплачивать самим. Не верю глазам – это нереально, чтобы три прибора в доме расходовали 3000 киловатт-часов...».

Выяснилось, что Мустафаев не одинок в своем несчастье. До отмены коммунальных льгот о фантастических счетах за электричество говорили многие переселенцы. Однако люди не обращали на это внимания, исправно отправляя квитанции для оплаты в Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев. С 1 января этого года коммунальный рай для беженцев сменился преисподней.

Указом о едином ежемесячном пособии вынужденным переселенцам, вступившим в силу с 1 января этого года, отменяются выплаты из госбюджета на продукты и льготное пользование коммунальными услугами. Вместо этого переселенцы получают ежемесячные 36 манат пособия и заоблачные счета ОАО «Азеришыг».

Фантастические показатели счетчиков вынужденных переселенцев заставляют задуматься – можно ли вмешаться в работу этого устройства?

«Для этого достаточно перепрограммировать счетчик», - сказал РадиоАзадлыг директор Ассоциации специалистов в области энергетики Азербайджана Расул Сулейманов. «Беженцы должны написать заявление по данному поводу и тогда комиссия «Азеришыг» будет обязана разобраться в ситуации и принять меры. Такие прецеденты уже были. Местные отделы «Азеришыг» продавали электроэнергию мелкому и среднему бизнесу, т.е брали с предпринимателей деньги наличными, списывая расход на вынужденных переселенцев. Приписки используют для баланса, ведь на подстанции стоят счетчики, которые показывают общий расчет, и баланс должен совпасть с головным счетчиком.

Местные сотрудники пытаются этот баланс соблюсти. К примеру, в позапрошлом году в Гяндже выявили и привлекли к ответственности преступную группу из сотрудников «Азенержи» и посредников, занимавшихся такими махинациями», - сказал Сулейманов.

На вынужденных переселенцев отпускался лимит, и государство его списывало ОАО «Азеришыг», а потому нестыковки должны вызывать вопросы у Минфина, считает Сулейманов.

Надо понимать, что сложившаяся ситуация усугубляет положение с отменой бесплатных коммунальных услуг для льготной категории вынужденных переселенцев. 22 декабря около 18:00 на территории Билясуварского района группа жителей поселка, построенного для вынужденных переселенцев из Джебраильского района, устроила шествие к зданию Исполнительной власти района. Протестующие отказывались оплачивать счета за потребленную электроэнергию. Акция переросла в столкновения с полицией, в ходе чего были ранены 9 стражей порядка.

Шаин Мамедов

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