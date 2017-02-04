Раковая эпидемия

4 февраля, согласно календарю ООН, в мире отмечается Всемирный День борьбы с онкологическими заболеваниями под эгидой Международного Союза против рака (UICC). Цель проведения этой даты — повышение осведомленности о раке как одном из самых страшных недугов современной цивилизации, привлечение внимания правительств государств к профилактике этого заболевания.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глобальная смертность от рака к 2030 году возрастет на 45% из-за роста численности и старения населения мира. Эта оценка учитывает незначительное снижение уровней смертности от некоторых видов рака в богатых странах.

Согласно официальной статистике, сегодня в Азербайджане зарегистрировано почти 38 тысяч больных раком. В 2010 году эта цифра составляла 28 052 человек. Ежегодно в стране от рака умирают 6 тысяч пациентов. В то же время, каждый год регистрируется примерно 8 тысяч новых больных.

«К сожалению, в стране наблюдается тенденция роста числа онкологических заболеваний.

Скрывать нечего – это печальный факт. Увеличение числа раковых заболеваний связано с рядом факторов – экология, некачественные продукты питания, нездоровый образ жизни, солнечная радиация, некоторые профессиональные заболевания, а также наследственность», - отмечает главврач онкологической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ) Насими Гасымов.

Для своевременного выявления онкологических заболеваний существует ряд общепринятых в мире тестов. Каждый человек после 40 лет должен проходить проверку по этим тестам, чтобы выявить болезнь на начальной стадии и успешно с ней бороться. Однако динамика роста онкологических заболеваний в Азербайджане свидетельствует о фактическом отсутствии профилактической работы в этой сфере. Причина не в дефиците специалистов, а дороговизне медобследований.

В стране функционирует лишь два медучреждения, занимающихся лечением раковых заболеванием. Это Национальный онкологический центр (НОЦ) и онкологическая клиника АМУ, находящиеся в Баку. Региональных отделений этих лечебниц не существует. Значит, для прохождения обследования при подозрении на онкологию любой человек должен следует обращаться к врачам этих клиник. Согласно неофициальному

прейскуранту, УЗИ здесь стоит 40 манатов. анализ крови примерно столько же, КТ – свыше 200 манатов. Это еще не все. Нужно оплатить услуги врача-консультанта. Что касается операций, то цены в зависимости от их сложности, варьируются от 3000 до 10 000 манатов.

В приемных этих лечебниц всегда многолюдно. Сюда за обследованием и лечением люди приезжают из всей республики. Причем, врачи, диктуя правила игры, в подавляющем большинстве случаев назначают не медикаментозное лечение, а хирургическое вмешательство. Чтобы не быть голословным, приведем слова турецкого онкохирурга Хамди Кочер, члена Европейского онкологического сообщества, который пару лет назад работал в НОЦ и уехал к себе на родину.

«В Баку у большинства женщин, которым был поставлен диагноз рака молочной железы, эту железу полностью удаляют. После операции важно проводить лучевую терапию. Но так как этих приборов и специалистов недостаточно, подобную терапию зачастую не проводят. В центре оперируют даже 17-18-летних девушек, хотя вполне можно было обойтись и другими методами лечения», - говорит Хамди бей.

За два с небольшим года практики в Баку турецкий специалист осмотрел 2000 женщин и, по его словам, большинство из них не нуждались в операции, хотя им сказали, что такая операция жизненно необходима. На самом деле в операции нуждалось максимум 50 человек. Он сообщил о неправильной тактике лечения азербайджанских коллег онкобольных руководству НОЦ. В результате ему не продлили трудовой контракт на продолжение практики в Баку…

Интересно, что главврач НОЦ Азадом Керимли не советует соотечественникам ехать на лечение за рубеж. «У каждого есть право выбора, но люди должны знать, что у нас в стране лечение ничем не уступает практике, применяемой в международных клиниках. У нас имеется вся необходимая технология, тактика лечения выбирается правильно, все врачи – национальные кадры», - отмечает Керимли, умалчивая о многочисленных фактах, когда диагноз, поставленный больным в Баку, не подтверждался в клиниках Турции, Ирана, России. Его интерес в рекламировании НОЦ понятен.

Исследования показывают, что азербайджанский рынок лечения онкологии поделен между двумя его участниками. У больных нет альтернативы – обращаться приходится или в НОЦ или Онкоклинику АМУ. В обоих предлагают дорогостоящее лечение, сравнимое с ценами зарубежных клиник. За первым стоит академик Джамиль Алиев, родной дядя президента страны, за вторым - академик, депутат Милли меджлиса Ахлиман Амирасланов. Кто осмелится провести проверки в этих медучреждениях? Реально ли в сложившихся условиях создать еще несколько клиник такого профиля, чтобы сделать лечение онкобольных доступным и в регионах страны?

Система патронажа онкобольных в Азербайджане далека от западных стандартов.

Сильные обезболивающие препараты недоступны для больных, находящихся на последней стадии рака. В стране нет службы паллиативной помощи, предоставляющее комплексное лечение и уход за людьми с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, нет хосписов, центров помощи безнадежно больным. Кстати, на сумму гонорара в 1 млн долларов, выплаченной певице Леди Гага за выступление на открытии I Европейских Игр в Баку (эту сумму назвал на днях министр молодежи и спорта Азад Рагимов - авт) вполне можно было создать такую службу. Впрочем, эта тема отдельной статьи, к которой мы еще вернемся.

Эллада Алекперова