Азербайджан вернул из Армении тело Чингиза Гурбанова

«Тело азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова, погибшего в ходе военной провокации со стороны Армении, вернули в Азербайджан», - говорится в опубликованном сегодня, 5 февраля, сообщении Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что тело военнослужащего было передано сегодня в Баку благодаря усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает портал «Вестник Кавказа».

Процесс передачи тела состоялся при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Сообщается, что завтра, 6 февраля, пройдет прощание с военнослужащим в здании учебного центра министерства Обороны Азербайджана.

Отметим, утром 29 декабря разведгруппа ВС Армении попыталась нарушить государственную границу Азербайджана, но нарвалась на засаду наших подразделений. В результате боевого столкновения без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана Гурбанов Чингиз Салман оглу. Позже выяснилось, что солдат Гурбанов Чингиз Салман оглу погиб при пресечении диверсии, и его тело осталось на подконтрольной противнику территории. Для возвращения его тела Министерство обороны официально обращалось в Азербайджанское представительство Международного Комитета Красного Креста, Минскую Группу ОБСЕ, в том числе и к личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анжею Каспшику.