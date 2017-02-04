NİDA – движение в развитии

4 февраля Гражданскому движению NİDA исполнилось 6 лет. Одно из главных молодежных движений страны отмечало годовщину основания, вспоминая о своих товарищах политзаключённых, томящихся в застенках тюрем.

Их фотографиями увешана стена штаб-квартиры партии «Мусават»: Илькин Рустамзаде, Абдул Абилов, Эльгиз Гахраман, Гыйас Ибрагим, Байрам Мамедов. Недавно этот список пополнил Рахим Велиев, получивший 30 суток за «сопротивление полиции при задержании».

Новость о вердикте члены движения встретили с облегчением, ведь они привыкли, что после задержания, арестованным «шили» статьи по обвинению в «хранении наркотиков». Именно по такому обвинению суд лишил свободы на 10 лет Гыйаса Ибрагима и Байрама Мамедова, молодых активистов движения из «второй волны», написавших граффити на монументе бывшего президента страны Гейдара Алиева. Они признаны международными правозащитными организациями политзаключенными.

Другой политзаключенный, Эльгиз Гахраман, был приговорен к 5,5 годам заключения по тому же обвинению. По словам активиста, он был лишен свободы за статус в социальной сети. По тому же обвинению арестован создатель сатирической страницы на Фейсбук Абдул Абилов.

Лишь один из активистов, Илькин Рустамзаде, принадлежит к «первой волне» политзаключенных NİDA. Он, один из организаторов акции протеста против подозрительных смертей солдат в небоевых условиях, был приговорен к восьми годам лишения свободы за «хулиганство» и «организацию массовых беспорядков».

На видеоролике, подготовленном специально по случаю шестилетия, Тургут Гамбар, один из основателей организации, говорит, что NİDA возникло в период «арабской весны» как протестное движение. С момента основания, движение, помимо традиционных для Азербайджана средств борьбы, как «разрешенные» митинги, занималось расклеиванием буклетов с бунтарскими призывами и надписями на стенах. Другой основатель движения, Рашадат Ахундов, переводивший в неволе книгу Рышарда Капущинского «Шахиншах», говорит о том, что цели движения, безусловно, политические, однако не претендующие на власть. «Основной целью движения является протест против чиновничьего произвола в стране, а также формирование протестной культуры в стране», обращается Рашадат к слушателям, вспоминая 2011 год, когда несколько молодых людей стали формировать организацию, и последующие репрессии.

Однако самой громкой акцией стала компания против солдатских смертей 2013 году, крупные акции протеста в январе и марте в центре Баку, собравшие тысячи людей воедино. Именно после этих акций протеста режим в Азербайджане «всерьез» обратил внимание на движение – были арестованы десятки активистов, в том числе несколько основателей и членов правления NİDA и приговорены к различным срокам лишения свободы. Впоследствии большинство из них было выпущено на свободу. Таким образом, это стало начальной вехой нового протестного движения в Азербайджане, критически оценивающего ментальные нормы и властные структуры.

Нынешние политзаключенные из «второй волны» представляют новый состав NİDA, сформировавшийся за последние три года. Все они пришли в организацию, вдохновившись протестными акциями января и марта 2013 года. Их товарищи на свободе продолжают борьбу во имя идеалов демократии, и они не одиноки, у них тысячи симпатизирующих, что можно понять по комментариям на странице движения, где больше 126 тысяч подписчиков. А это означает, что NİDA в развитии, и его бунтарский дух, присущий молодежи, продолжает жить, приглашая общество к переменам.

Бахруз Самедов