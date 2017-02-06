Проект поправки в закон «О трудовых пенсиях» испугал инвалидов

«Если в Азербайджане народ поднимется, то по вине депутатов», - написал читатель одного из азербайджанских сайтов под официальным сообщением о скором внесении в закон "О трудовых пенсиях" изменения, согласно которому инвалиды II и III группы будут считаться трудоспособными.

В среде инвалидов эта новость вызвала состояние близкое к панике. Ведь разъяснений нет, а это создает условия для любых предположений. Что значит "инвалиды 2 и 3 группы будут считаться трудоспособными"? Красивое предложение, звучит как забота об инвалидах и стремление вовлечь их в активную жизнь, но будут ли тогда они получать свои пособия по инвалидности? И кто возьмет на работу инвалида?

«Вместо того, чтобы сокращать расходы из бюджета, пересмотрите правила выдачи адресной помощи инвалидам, - возмутился в беседе с РадиоАзадлыг эксперт Вюсал Азаев.

- Я был в рабочей группе по разработке и внедрению Закона "Об адресной социальной помощи". Закон был создан для помощи государству, чтобы пособия получали именно нуждающиеся, а не поголовно все, кто умеют "договариваться" с сотрудниками собесов и центров занятости. Часто адресную социальную помощь инвалиды получают после того, как соглашаются отдавать в течение полугода эту помощь чиновникам в местной исполнительной власти.

Второй момент, если государство, приравнивая инвалидов второй и третьей группы к полностью трудоспособному населению, исходит из того, что не все "инвалиды" получающие пособие, действительно инвалиды, то создавайте комиссии и найдите тех жуликов, которые выдают пособия здоровым людям. Зачем отменять пособия действительным инвалидам? – возмущался Вюсал Азаев. Он проработал в Научно-исследовательском институте и учебном центре по труду и социальным проблемам при Министерстве труда и социальной защиты, привлекался к работе над законом «О трудовых пенсиях».

Заместитель директора названного Института Нигяр Гулиева предполагает, что поправка не ухудшит благосостояние инвалидов, они не лишатся пособий. «Изменение в закон может преследовать единственную цель: работодатели стараются не брать на работу инвалидов. Государство, внося поправку в закон, намерено облегчить инвалидам трудоустроство», - предположила Гулиева. Замдиректора информацией о готовящихся поправках не располагает.

Депутат Муса Гулиев, занимающийся продвижением указанной поправки до статуса закона, на телефоны не отвечал, поэтому РадиоАзадлыг с ним не общалось. Отдел по связям с общественностью и отдел социальной защиты инвалидов Министерства труда и социальной защиты населения также на телефонные звонки не отвечали. Пришлось руководствоваться опубликованными данными. По состоянию на 1 июля 2015 года в Азербайджане количество инвалидов, получающих пенсию и пособия, составляет 576 269 человек. Проблема трудоустройства инвалидов является одной из самых острых. Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста составляет 5% из общего числа людей с ограниченными способностями, - сообщал Sputnik-Азербайджан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета статистики АР.





Энвер Меликов