Грядет сигаретный дефицит

Сигаретная тема уже около года остается одной из самых актуальных в Азербайджане – цены на сигаретную продукцию то падают, то поднимаются, оптовикам запрещают приобретение табачных изделий за наличные деньги, а теперь сигареты определенных марок, например Winston, и вовсе стали дефицитом. В некоторых магазинах выдают не больше двух пачек в одни руки. Курильщики шутят:“скоро по талонам выдавать начнут”.

Начнем с того, что «пропавшие без вести» сигареты производятся не в Азербайджане, а импортируются из-за рубежа. Несмотря на то, что в стране существуют представительства таких крупных производителей табачных изделий как японская компания JTI (Japan Tobacco International), занимающаяся производством популярных, но дефицитных в Азербайджане марок сигарет Winston,и компания British American Tobacco, производящая сигареты Kent, эта табачная продукция завозится из России.

Не проще ли производить сигареты указанных наименований в Азербайджане, благо предприятия имеются? Нетрудно догадаться, что тогда и цена была бы выгоднее и с наличием товара в торговой сети проблем бы не возникало.

В представительствах обеих компаний вопрос РадиоАзадлыг выслушали и повесили трубку.

Иногда фирмы говорят об отсутствии товара, но это зачастую бывает перед повышением цен

В магазинах столицы на вопрос РадиоАзадлыг о причине дефицита сигарет объяснили отказом оптовых поставщиков продавать товар: “Мы покупаем сигареты в оптовых фирмах. Некоторые фирмы закрылись из-за системы оплаты посредством карт. Они говорят, что это не выгодно, потому что с них требуют оплатить покупку сигарет заранее, а не после того как товар будет привезен. Раньше сигареты привозили из России, отдавали оптовикам, те продавали их нам в магазины, а мы собранные деньги отдавали тем, кто привез товар. Сейчас деньги с оптовиков требуют заранее положить на карту. Это огромная сумма и не всем под силу платить ее. Иногда фирмы говорят об отсутствии товара, но это зачастую бывает перед повышением цен. Многие магазины отказались от продажи сигарет – стало невыгодно. Оптовые фирмы продают сигареты дорого, нам практически не остается прибыли – 10-15 копеек с одной пачки”, - говорят владельцы магазинов.

Если бы манат обрел устойчивый курс, цены на сигареты тоже бы стабилизировались

“Более 90% табачной продукции в стране импортируется,в этой сфере царит монополия”, - заявил РадиоАзадлыг экономист Вахид Магеррамов. “Цены на сигареты определяют эти монополисты. На данный момент манат неустойчив, с каждым днем он падает, а доллар растет, что приводит к росту цен на импортируемый товар. Люди, занимающиеся розничной продажей сигарет, устанавливая цену советуются с оптовиками, узнают -будет ли повышение цен. Те, в свою очередь, устанавливают стоимость в связи с курсом доллара. То есть скачки цен на табачную продукцию связаны с неустойчивостью маната. Если бы манат обрел устойчивый курс, цены на сигареты тоже бы стабилизировались. Предприниматели не заинтересованы в скачках цен, они хотят продавать сигареты, а не убирать их с прилавков.

Одним словом, если сигареты пропали с прилавков – ожидайте изменения цен.

В Азербайджане производится табак, который идет на экспорт. В то же время, Азербайджан импортирует табак. А готовая табачная продукция почти вся импортируется из различных стран, потому что производство качественных сигарет в Азербайджаненевозможно.

Раньше Азербайджан тратил 400 млн долларов на импорт сигарет. Это немалая сумма. Очевидно, власти обеспокоены утечкой из страны больших средств на покупку сигарет за рубежом. Сейчас привлекают различных специалистов в этой области, чтобы наладить свое производство. Однако для производства качественных сигарет нужно выращиватькачественный табак. А для этого крестьянам нужны нормальные условия. В этой сфере проблем много и они требуют комплексного решения”, - отметил эксперт.

Добавим, что импорт сигарет в Азербайджан разбавляется контрабандой. 4 февраля 2017 года сотрудники Хачмаского таможенного управления пресекли нелегальную попытку ввоза в страну большого количества сигарет. В машине и прицепе гражданина России было обнаружено 78400 единиц «Parliament», 9600 единиц «Marlboro», - сообщили впресс-службе Государственного таможенного комитета.





Айсель Салимова