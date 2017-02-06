Кто обанкротил азербайджанские банки?

Как получилось, что десять азербайджанских банков в мгновение ока стали банкротами? Центральный банк начал структурные сдвиги в банковской системе, увеличив претензии к уставному капиталу азербайджанских финансовых организаций, и понеслось. Десяток банков оказались не просто неспособными гарантировать интересы кредиторов, так как не отвечали решению Центробанка к минимальному размеру имущества, их даже признаны неплатежеспособными.

Вопрос – чем занимался ЦБА все это время? Ведь не могли же, в самом деле, десять банков страны идти к банкротству без ведома регулятора? Ведь существуют функции банковского регулирования и банковского надзора кредитных организаций, действующих на основе лицензий главного банка страны. Или в азербайджанской практике все настолько запущено, что элементарные нормы и обязанности ЦБА даже не оговариваются? Складывается вопиющая ситуация – ликвидируются лицензии банков, кредиторы теряют в них огромные средства, но даже не допускаются к процедуре банкротства, не имея возможности хоть как-то повлиять на процесс возвращения долгов. Эксперты советуют незастрахованным вкладчикам обращаться в суд на Центробанк.

Что на самом деле происходит в обанкротившихся банках – об этом в ближайшей перспективе широкая общественность вряд ли узнает. Процедура банкротства проходит в условиях строжайшей конспирации, олигархический бизнес пытается замести следы, но заявления банковских специалистов помогают пролить свет на некоторые нюансы. «Не исключено, что крупнейшими олигархами, присвоившими себе деньги банков, являются сами владельцы этих банков. Возможно участие во всем этом и представителей Центробанка, который эти банки кредитовал и возможно имел свой интерес», - отмечает банковский эксперт Акрам Гасанов.

Итак, представьте ситуацию, что некий банк кредитует бизнесмена на сумму в 30 млн. долларов. «При этом бизнесмен не представляет никакого бизнес-плана и т.п. Только какие-то незначительные залоги. Сам этот банк те же залоги закладывает в Центробанк получает кредит на сумму 60 млн. и разбазаривает эти средства, - рисует Гасанов картину отношений регулятора и подведомственных ему финорганизаций.

- Почему Центробанк дает кредит под такой залог – предмет для разбирательства, но не в этом даже суть. Далее, допустим, бизнесмен возвращает кредит в 30 млн., но банк утверждает, что кредит не возвращен и добивается ареста бизнесмена. Кто в этом случае украл у банка деньги? Бизнесмен? Конечно, нет! Сам владелец банка и те, кто за ним стоят и получают свою долю. Этот владелец, присваивая деньги, сознательно ведет дело к банкротству банка, но перед этим Центробанк забирает у банка свой кредит, а владелец даже премирует сотрудников».

И это при том, что формально у банка сотни крупных проблемных кредитов, он не может возвращать вклады и прочие долги и т.п. И в один день банк объявляется банкротом. Выясняется, что его застрахованные вклады вдруг на несколько десятков миллионов оказались больше, чем думали в Фонде страхования вкладов. Но Фонду все равно надо компенсировать вкладчикам их средства. Денег у Фонда нет, и он берет кредит у Центробанка. У того самого, который и начал весь этот процесс непонятно почему и на основании какого интереса. В любом случае круг замыкается. Бизнесмен в тюрьме! Деньги присвоил владелец банка совместно с подельниками. А в убытке оказалось государство, - пишут местные СМИ со ссылкой на Гасанова.

Странно, каким образом оказываются за решеткой предприниматели, заплатившие банковские долги? В конце концов, существует состояние бухгалтерского учета… Ведь факт уплаты долга не исчезает бесследно, его легко установить путем соответствующей проверки. В беседе с нами эксперт сообщил, что суды откровенно пренебрегают документацией, действуя в интересах банков, они отказываются вникать в документальные свидетельства. Но это тема отдельного разговора. По данным нашего собеседника, в скором времени будут обнародованы факты незаконных действий азербайджанской фемиды и первыми о них узнают читатели РадиоАзадлыг.

Банковские игры олигархов продолжаются, а непрозрачность процедуры банкротства затрудняет понимание происходящего. Говоря словами известного баснописца, кто виноват из них кто прав – вскроется не скоро, а воз неразрешенных проблем и ныне там.

Шаин Мамедов