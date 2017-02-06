Алиев отменил встречу с президентом Европарламента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил встречу с президентом Европейского парламента в Брюсселе, где он провел переговоры с чиновниками Евросоюза, во время которых обсуждался, в частности, вопрос о новом соглашении о партнерстве между Баку и Евросоюзом.

Алиев отменил встречу с Антонио Таяни, президентом Европарламента, который председательствовал во время встречи по теме «продолжение нарушений прав человека в Азербайджане».

На этой встрече присутствовали член политического движения REAL Эркин Гадирли и Хадиджа Исмаилова, журналистка, которая сотрудничает с Радио Свободная Европа / Радио Свобода. (Журналистка-расследователь Хадиджа Исмаилова находилась в заключении в течении 17 месяцев, освобождена в мае 2016 года).

6 февраля Ильгам Алием в Брюсселе встретился с президентом Европейского совета Дональдом Туском, представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и другими чиновниками.

Новое соглашение между ЕС и Азербайджаном должно заменить нынешнее, вступившее в силу в 1999 году, став дорожной картой по торговым отношениям, инвестициям, экономике и сотрудничеству в сфере культуры.

Перед визитом Ильхама Алиева, представители 76 правозащитных организаций написали совместное письмо с призывом к лидерам ЕС использовать визит Алиева для настаивания на том, что он обязан провести реформы в сфере прав человека в Азербайджане.

В заявлении правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованной 6 февраля, содержится критика в адрес властей Азербайджана о нарушении в последние годы прав журналистов, оппозиционных политических активистов и правозащитников.

В понедельник в Брюсселе президент Ильхам Алиев также встречался с Марошей Шевчовичем, вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза. Стороны обсудили проект южного газового коридора. Этот проект инициирован Еврокомиссией. Его реализация позволила бы поставлять в Европу природный газ из региона Каспийского моря через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, что сократило энергетическую зависимость Европы от России.