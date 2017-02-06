Бедность побеждает Гименея

В Азербайджане наблюдается устойчивая тенденция роста числа разводов. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на днях Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей. Согласно статистике, в 2013 и 2014 годах в стране было зарегистрировано 11,7 тысяч и 12,1 тысячи разводов, соответственно. В 2015 году эта цифра составила 12,8 тысяч разводов. Не утешительны и итоги прошлого года: зарегистрировано более 60 тыс. браков, а распались 12 тыс. пар.

Число разводов в соотношении к бракам превышает 20%, что также выше показателя пятилетней давности. Исследования показывают, что чаще всего разводятся женщины 25-29 лет и мужчины 30-34. Больше всего разводов приходится на первые 5 лет брака. К тому же разводы «молодеют»: в прошлом году в возрасте 18-20 лет развелись более 600 молодых людей. Однако такое нелегкое решение принимают и семейные пары в более зрелом возрасте. Скажем, 689 мужчин и 469 женщин в возрасте 50-54 лет, 402 мужчин и 283 женщины в возрасте 55-59 лет подали на развод.

В чем же кроется причина того, что все больше супружеских пар в нашей стране распадаются, так и не найдя общий язык? Единого ответа нет, так как каждая семья индивидуальна и причины для расставания у всех разные. Однако эксперты отмечают несколько основных причин, которые требуют изучения.

Как отмечает завотделом информации и аналитических исследований Госкомитета Эльгюн Сафаров, бытовое насилие, наркозависимость, измены нередко приводят к распаду семьи. Женщины становятся более независимыми: они не желают закрывать глаза на измены мужа, такое положение дел их больше не устраивает. Кроме того, домашнее насилие, сопровождаемой психологическим давлением, тоже является сильным фактором, подвигающим женщину к разводу. А больше всего от внутрисемейного конфликта и скандалов страдают дети.

Однако правозащитники смотрят на эту проблему шире, указывая на ее социально-экономический аспект. По словам главы НПО «Чистый мир» Мехрибан Зейналовой, нынешнее поколение молодежи прагматичен и создание семьи люди рассматривают как бизнес-проект. Хорошее материальное положение – основа благополучной и счастливой семьи, а если испытывается недостаток финансов, то проблемы накапливаются сами по себе и в итоге выливаются в грандиозный скандал и развод.

«Мужчина должен обеспечивать семью – этот стереотип твердо вписался в сознание молодых женщин. Выходя замуж, девушка ожидает, что муж будет ее содержать. Если же возникают трудности, жена вместо поддержки и помощи начинает «пилить» мужа и упрекать, мол, «ты ничего не можешь» и в таком роде. Напряженность в семье достигает «точки кипения» и развод становится неизбежным», - говорит правозащитник.

На то, что бедность является основной причиной разрыва семейных отношений в Азербайджане, указывают итоги социологического опроса, проведенного Центром гражданских инициатив. Как выяснилось, сегодня на первое место среди причин разводов выходит «бедность и безработица». Каждый третий респондент назвал их главной причиной распада современных семей. Скажем, пять лет назад на роль бедности в росте разводов указывали 25% опрошенных, в этом году эта цифра возросла до 40%. А вот другие причины – «вредные причины», «измена», «рукоприкладство» - отошли уже на второй и третий план. Т.е. с изменой супруга, издевательствами, стиснув зубы, можно смириться, если в доме достаток, семья ни в чем не нуждается.

Важно учесть и такой важный момент - либерализация отношения общества к разводам, облегчение правовых норм, регулирующих этот процесс, — далеко не последние факторы, провоцирующие легкость принятия решения о расторжении брака. Если раньше к этому относились однозначно отрицательно (осуждали и уговаривали супругов избежать развода хотя бы ради детей), то сегодня расторжение брака рассматривается как неотъемлемый компонент семейной системы, разумный выход из положения. Близкие, боясь ответственности, тоже не вмешиваются в эти отношения.

«Увеличение числа разводов в стране являются показателем серьезного кризиса в семейных отношениях. Люди не доверяют друг другу, а на самом деле между парами, вступающими в брак должно быть взаимопонимание и доверие. Но лица, которые готовятся к браку, не достаточно учитывают юридические стороны, которые могут застраховать их будущее, и не предпринимают шагов в этом направлении, в особенности в вопросе заключения брачных договоров», - поясняет М Зейналова.

Кстати, процент разводов достаточно высок в соседних странах. В Украине из всех заключенных браков 42% заканчиваются разводами. В России эта цифра достигает 51%. Если десять лет тому назад разводилась каждая третья супружеская пара, то сегодня — каждая вторая. В Казахстане третий год подряд количество заключенных браков сокращается, и седьмой год подряд растет число разводов. Количество разводов в 2014 году составило 52 673, в 2015 году достигло 53 293. Согласно информации справочника Pocket World in Figures британского журнала Economist, Казахстан входит в первую десятку стран по количеству разводов на душу населения.

Эллада Алекперова