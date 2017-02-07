«Падение Украины будет ударом по Азербайджану»

5 февраля 1992 года между Украиной и Азербайджаном на официальном уровне установились дипломатические отношения. C того дня прошла четверть века. О значимости этого события и межгосударственных отношениях Азербайджана и Украины РадиоАзадлыг беседовало с руководителем Центра Политических Исследований «Атлас» Эльханом Шахиноглу.

«Многие в Азербайджане - политические силы и общественность, пристально следят за событиями в Украине»

- Чем обусловлены близкие отношения между двумя странами?

- То, что происходило и происходит в Украине небезразлично Азербайджану. Многие понимают, что если Украина падет под натиском Москвы, это будет ударом и для стран региона, в том числе и для Азербайджана. Это понимают даже союзники России по Таможенному и Евразийскому Союзу – Беларусь и Казахстан. Неспроста президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против захвата Крыма и отделения Донецка и Луганска от Украины и откровенно говорил об этом. Недавнее 7 часовое выступление Лукашенко пример того, как Москва наказывает даже своих стратегических союзников. Тезисы Лукашенко против политики Москвы еще раз доказали, что Кремлю не нужны союзники, ему нужны послушные вассалы как например, Армения. Но в отличие от Армении, Беларусь не хочет быть вассалом России.

Другой пример «союзнических» отношений Москвы - с Казахстаном. Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и общественности этой страны не понравились слова Владимира Путина о том, что, оказывается, «до Назарбаева у казахов не было ни государства, ни истории». А сейчас в некоторый российских средствах массовых информаций появляются статьи на тему того, что север Казахстана принадлежал России. Это откровенный месидж Астане, намек на то, что если Казахстан изменит внешнюю политику, тогда их ждет участь Украины.

Такая риторика Москвы по отношению Украины, Беларуси и Казахстана не нравится Азербайджану.

Надо откровенно сказать, на сегодняшний день ГУАМ в параличе. Созданная еще в конце 1990-х годов организация не смогла оправдать доверие. Фактически ГУАМ – это стратегический союз лишь между Азербайджаном и Грузией. Именно эти страны участвуют в региональных проектах, Баку много инвестирует в экономику соседнего государства.

Баку с первого дня поддержал территориальную целостность Украины. По-другому и быть не могло. Баку из-за нагорно-карабахской проблемы во всех мировых конфликтах выступает с позиций территориальной целостности стран. Так было и во время Косовского конфликта, когда после признания мировым сообществом независимости Косово Азербайджан вывел свои миротворческие силы из этого региона. В отличие от Азербайджана, Армения поддержала оккупацию Крыма со стороны России и не поддержала территориальную целостность Украины при голосовании в ООН, чем поставила себя в затруднительное положение. Киев даже на короткое время отозвал своего посла из Еревана.

Азербайджан проголосовал за территориальную целостность Украины во время голосования ООН и в других международных. Но официальный Баку не хочет портить отношения с Москвой. Ни один из азербайджанских политиков и дипломатов открыто не говорит, что «Россия оккупировала Крым», или «мы выступаем против сепаратизма в Украине» несмотря на то, что лидер крымских татар Мустафа Джемильоглу обратился к трем государствам за помощью, среди которых был и Азербайджан (два других – Турция и Казахстан).

Баку всегда с опаской следил за цветными революциями, так было во времена «революций роз» в Грузии и позднее во время «оранжевой революции» в Украине. «Второй Майдан» в Киеве тоже был не по душе Баку. Официальный Баку поддержал территориальную целостность Украины, но азербайджанская власть отмежевалась от настроений в «Майдане» и от конфликта Киева с Москвой. Это был сложный выбор для Баку. По Майдану позиция Баку была ближе к Москве. Официальные лица Азербайджана, как и российские, критиковали Вашингтон за то, что он вмешивается не в свои дела, и все заканчивается плачевно, как это было и в некоторых арабских странах. Но это не означает, что Баку из-за нажима Кремля отвернется от Украины.

«Когда в Украине будет достигнута стабильность, наверное, Азербайджан начнет инвестировать в украинскую экономику»

- Давайте перейдем к будущим азербайджано-украинским отношениям

- Если официальный Баку увидит, что экономическое сотрудничество с Киевом сулит Азербайджану экономические и даже политические выгоды, тогда Баку начнет инвестировать в экономику Украины. Азербайджанская Государственная Нефтяная Компания (SOCAR) даже после Майдана объявила о планах расширения своих бензоколонок в этой стране. Или другой пример, когда Янукович сбежал и казна Украины оказалась пуста, западные страны начали обсуждать вопрос о создании международной финансовой донорской группы. По слухам, Баку готов был участвовать в этой группе и предоставить Киеву миллиард долларов для нужд Украины. Может, это и не понравилось Кремлю, но Баку не всегда считается с интересами Москвы.

Кроме того, Украина – это дверь в Европу. Плюс к этому, в Украине может начаться активная фаза приватизации предприятий. Поэтому не исключено, что Баку обдумывает варианты приобретений и инвестиций в Украине. Много разговоров, о том, что в недалеком будущем возможна продажа Украине сжиженного газа через Черное море. В грузинских портах строятся газовые терминалы, через которые можно продавать сжиженный газ другим черноморским странам, в том числе, Украине. Азербайджан мог бы подключиться к переправке нефти через трубопровод Одесса-Броды.

Президенты Украины и Азербайджана за последние 6 месяцев дважды встречались, обсудили разные вопросы двухстороннего сотрудничества.

Первая встреча произошло 14 июля прошлого года, когда президент Украины Петр Порошенко впервые приехал в Баку с официальным визитом. Президент Украины заявил, что Киев не признает Нагорный Карабах вне Азербайджана и еще добавил, что благодарен за позицию Баку по Крымскому вопросу. Тогда мне запомнилось высказывание спикера парламента Азербайджана Октая Асадова, когда он сказал, что «надеюсь справедливость восторжествует и наши страны обретут территориальную целостность».

Президент Украины в Баку больше говорил об увеличении экономических и торговых отношений. Ведь после «Майдана» Москва, исключая морские пути, закрыла для Украины выход на Южный Кавказ, Среднюю Азию и Китай. Президент Азербайджана предложил украинским предпринимателям использовать транспортные возможности Азербайджана. Но здесь возникла одна проблема. Надо чтобы все страны использовали единые транспортные тарифы. Если у Азербайджана будут низкие цены, а у других стран высокие, то это будет препятствием для трафика.

И наконец, вопрос с использованием нефтепровода Одесса-Броды. К сожалению, об использовании данного нефтепровода много говорят, но пока результата нет. Сейчас у Азербайджана объемы нефти не так велики. Но все же Азербайджан мог бы использовать этот нефтепровод для прямого выхода на европейские рынки. Радует, что Государственная Нефтяная Компания Азербайджана – SOCAR активна в украинском рынке, у нее около 60 бензоколонок в Украине, растут инвестиции. Сотрудничество по линии военно-промышленного комплекса тоже растет, достигнута договоренность о совместном производстве украинских самолетов «АН- 178»

Официальный приезд президента Порошенко и переговоры в Баку показали, что есть возможность для дальнейшего углубления отношений. Эти отношения не направлены против России, как некоторые хотят это обрисовать. Еще немаловажный факт: президент Петр Порошенко среди стран Южного Кавказа для официального визита выбрал именно Азербайджан. Хотя некоторые лидеры стран иногда, чтобы не испортить «баланс», через Баку ездят в Тбилиси или Ереван или наоборот.

Вторая встреча между президентами двух стран произошла на экономическом форуме в Давосе. Президент Украины на этой встрече еще раз повторил, что Украина никогда не признает сепаратистский режим, созданный Арменией на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе. Вот как это предложение президента звучало:

«Я хочу четко подчеркнуть, что Украина не признает, и не будет принимать соответствующие сертификации, документы Нагорного Карабаха, о чем мы говорили, и приветствуем аналогичную позицию Азербайджана по Крыму»

Это очень важный момент. Обычно главы государств обобщённо высказываются по вопросу территориальной целостности Азербайджана. Очень мало кто из лидеров государств заявляет, что «мы не признаем сепаратизм в Нагорном Карабахе». Порошенко как раз из тех лидеров, кто заявляет об этом открыто. Основная причина в том, что, как сказал Порошенко, Азербайджан занимает аналогичную позицию по Крыму. Например, с Грузией наши связи более тесные, чем с Украиной, однако я не припомню, чтобы какое-нибудь официальное лицо Грузии осуждало сепаратизм в Нагорном Карабахе и заявляло о его недопустимости.

Высказывания Порошенко о позиции Киева по нагорно-карабахской проблеме это важный месидж и для западных стран. Имеется в виду, что если Запад исходит из территориальной целостности Украины и не признает Крым частью России, то такую же позицию должен занимать по вопросу территориальной целостности Азербайджана».

Азербайджан ценит эту позицию президента Украины.

В конце хотел бы привести последний пример. Глава Николаевской области Украины Алексей Савченко недавно встретился с послом Азербайджана в Украине Азером Худиевым. После этой встречи Алексей Савченко заявил, что этим летом 40 детей военнослужащих - участников АТО (анти-террористическая операция на востоке Украины) из Николаевщины за счет Азербайджана отдохнут в Турции. Этот пример показывает, что азербайджанский народ и правительство едины в симпатиях к Украине.

Энвер Меликов