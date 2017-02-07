Кормят импортом и ложью

Развитие регионов поглощает нефтяные доходы Азербайджана с 2004 года. Стоит полагать, что миллиардные средства должны оправдаться. Не потому ли «бурное цветение» регионов традиционно является темой столь красочных выступлений чиновников?

Конференция, посвященная третьему году реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2014 – 2018 гг., отметилась непревзойденным описанием роста местного агропрома. Между прочим выяснилось, что только за три года Госпрограмма обошлась государству в 4 млрд манат. Но это, разумеется, мизер, принимая во внимание достигнутые результаты. Мы не имеем желания и возможности охватить весь поток событийной лирики, а потому ограничимся скромными нюансами.

Спешим обрадовать читателей, что страна обеспечивает себя на 102% ячменем, и на 71% удовлетворяет внутреннюю потребность в кукурузе. До выступления главы государства на упомянутой конференции об этом никто не догадывался. Ведь данные Государственного комитета статистики по ячменю 95,1%, по кукурузе 54,1%. Как такое возможно? Получается, что лица, предоставившие президенту завышенные цифры, даже не потрудились сверить их с официальной статистикой… Напрашивается вывод - чиновники настолько осмелели в погоне за мифическими результатами и бумажными достижениями, что не затрудняют себя элементарной вежливостью.

Вернемся к «бурному развитию» азербайджанского агропрома. По данным специалиста по сельскому хозяйству Вахида Магеррамова, внутреннее производство ячменя, кукурузы, а также связанное с этим обстоятельством поголовье скота не удовлетворяет потребность населения. Реальные показатели не столь оптимистичны. Очевидность этого не нуждается в математических подсчетах. Будь местное производство ячменя и кукурузы на уровне, способном удовлетворить потребность фермера, как пытаются уверить нас чиновники, местная продукция – будь то мясо, молоко или яйца стоили бы вдвое дешевле.

«Кроме того, имея дешевые корма, занятые в животноводстве предприниматели не станут ввозить их из-за рубежа. Зачем это нужно? К тому же ячмень и овес – акцент прошлого века. Сегодня в развитых странах для этой цели используют современные, более эффективные культуры», - уверен Магеррамов. Давайте посмотрим на эту проблему с другой стороны. Возьмем, хотя бы картофель – второй хлеб. В стране имеются все условия для выращивания этой культуры, плодородные почвы и климатические условия – сама природа благоволит высокой урожайности. Однако правительство не спешит создать нормальные условия для развития и продвижения продукции азербайджанского фермера. Ситуация в этой отрасли повторяет общую картину, характерную для прочих сфер сельского хозяйства. В результате, полученные урожаи картофеля покрывают не более 60% внутреннего спроса.

«Следует отметить, что внутренний спрос на этот продукт, с учетом потерь, находится на уровне 1,5 млн. тонн. Из них 1,25 млн тонн идут непосредственно в пищу, а 180 тыс. тонн приходятся на семенной материал. При этом по данным Госкомстата, в прошлом году в Азербайджане было произведено 902 тыс тонн картофеля, а это порядка 60% внутреннего спроса. Хочу сказать, что реальные показатели отличаются от информации, предоставленной главе государства. Президент сообщил, что внутренний спрос по этому продукту местное производство удовлетворяет на 86%», - сказал Магеррамов.

Из выступления главы государства выяснилось, что сахаром Азербайджан обеспечивает себя на 115%. «Обидно то, что страна может достигнуть таких результатов, но для этого нужны качественно иные условия. Уже долгое время до 97% сырья, что используется в производстве сахара, приходятся на долю импорта, а в прошлом году ситуация вовсе ухудшилась. Скажем, при ежегодном потреблении 206,6 тысяч тонн этого продукта, было импортировано 365,2 тысяч тонн, из которых впоследствии подлежало экспорту 108,3 тысяч тонн. Получается, что потребности и экспорт сахара стопроцентно зависят от ввоза. А потому непонятно, откуда берутся показатели внутреннего обеспечения этим продуктом, заявленные в ходе конференции?», - вопрошает специалист.

Но больше всего эксперта поразили заявления о производстве меда. Оказалось, что 97% внутреннего спроса на этот продукт достигаются внутренним производством. «Откуда это известно? Местные пасеки дают не больше 200 тонн меда в год. При этом на долю импорта приходится 66,9 тонн, экспорт находится на уровне 3,6 тонн. В общей сложности азербайджанцы потребляют 2 тыс. 666 тонн меда – по 266 граммов на человека в год. Для сравнения, в Грузии и Турции ежегодно на душу населения приходится 1.5 – 1.7 кг этого лакомства – в шесть раз больше, чем в Азербайджане», - подсчитал Магеррамов, предположив, что исходя из этого, внутреннее производство меда покрывает спрос, в лучшем случае, на 20%.

Шаин Мустафаев