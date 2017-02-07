Хадиджу Исмаил преследовали четыре автомобиля с полицейскими и «людьми в черном»

В понедельник в Европарламенте проводились слушания на тему ситуации с правами человека в Азербайджане. Докладчиками от Азербайджана были руководитель интернет-телеканала Meydan-TV Эмин Милли, выступавший в ЕП лично, и осужденная в Баку журналистка Хадиджа Исмаил. Поскольку ее выезд из Азербайджана невозможен вследствие ее статуса условно осужденной, она докладывала по сотовому телефону, из Баку (В мае 2016 году суд заменил ее тюремное заключение на условное наказание. Журналистка Хадиджа Исмаил была задержана по обвинению в хищении средств и уклонении от уплаты налогов в декабре 2014 года и осуждена на 7,5 лет тюрьмы в 2015 году).

Эмил Милли напомнил евродепутатам об оккупации Арменией части азербайджанской территории, сравнив события начала девяностых годов в Карабахе с российским захватом украинской земли. В армянской оккупации Карабаха принимала участие Россия. “Президент Армении неоднократно говорил о преступлениях, совершенных им против Азербайджана. Такие политики, кто бы они не были, должны подпадать под антироссийские санкции", - заявил Эмин Милли.

Большая часть его выступления касалась состояния прав человека в Азербайджане. «Власть Алиевых называет проводимые сейчас слушания проармянскими. Но, та же власть финансирует отопление в армянских храмах в Грузии, президент И.Алиев в эти же дни находится в Брюсселе, где встречается с различными политиками. И он несколько раз беседовал с президентом Армении. Фонд Гейдара Алиева финансировал ремонт храмов во Франции, признавшей «геноцид армян». Разве это не проармянская политика? Если нет, то почему наше участие в слушаниях ЕП называют проармянским?», - задал вопрос Э.Милли.

Он несколько раз подчеркнул, что выборы, в которых побеждал И.Алиев, не были свободными и демократическими.

«Алиевы и члены правительства Азербайджана вывезли из этой страны 40 млрд долларов, на которые оплачены услуги некоторых европейских политиков», - сказал Э.Милли, рассказав о тесных связях итальянского депутата Лука Волонте с азербайджанской властью.

«Представитель азербайджанского правительства в Совете Европы Элхан Сулейманов лично вложил в компанию Волонте более 2 млн. 390 тысяч. Это только доказанная сумма. А по словам бывшего посла Азербайджана в Евросоюзе Арифа Мамедова, для раздачи депутатам Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбург из Азербайджана было привезено 30 миллионов».

Э.Милли считает необходимым принятие решения о введении санкций против Алиева и членов его семьи.

«Европейские структуры должны уяснить, что покупка на азербайджанские деньги европейских политиков не может быть внутренним делом Азербайджана. Взявший подношение политик может использоваться также режимом России. Лука Волонте должен быть привлечен к ответственности. Он не один, если другие такие же депутаты выставляют все выборы в Азербайджане в демократическом свете, следует усомниться в их порядочности, а деятельность таких депутатов должна быть изучена. Вывезенные из Азербайджана местным правительством 40 миллиардов должны быть найдены и заморожены. После того, как в Азербайджане появится законное, демократическое правление, победившее на выборах, эти средства могут быть возвращены в страну», - добавил Э.Милли.

Он потребовал введения санкций против алиевского режима, его министров и членов семьи И.Алиева, действующих как экономическая корпорация.

О внутреннем положении в Азербайджане выступила из Баку Хадиджа Исмаил. Она рассказала РадиоАзадлыг о детективной истории, в которую превратился ее доклад по скайпу перед евродепутатами.

Х.Исмаил живет в поселке Воровского, у входа в который к началу заседания в ЕП стояли две специальные машины с радиоустройствами на крыше. Эти машины Х.Исмаил заметила после того, как ко времени начала слушаний в ее квартире отключилось электричество и интернет. Журналистка срочно вызвала такси и принялась читать свой доклад перед видеокамерой ноутбука. Выезжая из поселка, увидела две эти машины. За такси увязались две легковые машины, в салоне которых были мужчины в гражданской одежде. По мере ее телефонного выступления такси приближалось к туннелю, и чтобы не потерять связь Хадиджа указала водителю припарковаться, не въезжая в туннель. Водитель остановил автомобиль в разрешенном для этого месте рядом с другими машинами. Она читала доклад, а водитель стоял рядом, когда к ним подъехал патруль дорожной полиции. Патруль потребовал припарковаться в другом месте. К этому времени количество сопровождающих Хадиджу автомобилей с неизвестными пассажирами выросло до трех. Случайно мимо такси проезжал книгоиздатель Шахвелед Чобаноглу, заметивший Хадиджу и собравшихся рядом с такси полицейских. Он остановил машину рядом. К этому времени Х.Исмаил завершила выступление, ждала вопросы депутатов, когда в машину неожиданно сел один из преследователей. И тут же видеосвязь пропала. Х.Исмаил пересела в автомобиль Чобаноглу и покинула это место, а водителя такси оштрафовали за неправильную парковку.

В интервью РадиоАзадлыг Х.Исмаил сообщила, что готовится к следующим выступлениям по скайпу перед зарубежными слушателями. Ожидаемые доклады состоятся в феврале и марте.

Отвечая на вопрос о значении таких выступлений, Х.Исмаил сказала, что если бы в Азербайджане существовала независимая судебная система, демократы добивались бы справедливости и своих прав в судах. Но поскольку судьи выполняют указания власти, она и ее товарищи вынуждены обращаться за помощью в зарубежные организации. Прошедшие в Европарламенте слушания могут быть небольшой частицей общего, длительного и тяжелого процесса давления Европы на власти Азербайджана, с требованием демократизации нашей страны. Она оптимистична. «Широко известный «список Магнитского» и санкции против российских политиков, виновных в убийстве Магнитского стали возможными в результате целенаправленных и нелегких действий российских демократов», - напомнила Х.Исмаил.

Энвер Меликов