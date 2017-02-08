«Его обменяют или выпустят досрочно, после извинений…»

Экстрадиция в Азербайджан и помещение в Кюрдаханинский следственный изолятор блогера Александра Лапшина, незаконно переходившего азербайджанскую границу, вызвало неоднозначную реакцию граждан страны. В основном граждане положительно оценивают совместные действия азербайджанской прокуратуры и белорусских правоохранительных органов. Гражданин России, Украины и Израиля Лапшин был задержан в Минске и решением белорусского суда отправлен в Баку по требованию генпрокуратуры Азербайджана.

Блогеры в Азербайджане Лапшина не защищают.

Блогер Гамид Гамидов:

- Посмотрел первые кадры того, как Лапшина привезли в Баку...

Ну что Вам сказать?

Сидеть он тут все равно не будет, и не надо, и это понятно.

Но мы не владеем всей ситуацией и информацией относительно той борьбы и тех политических игр, которые происходят между определенными государствами... возможно, его действительно стоило бы вот так экстрадировать. То, что Лапшин тут просто пешка, у меня почти не вызывает сомнения.

А так отмечу лишь три вещи:

а) еще раз напомнив, что Лапшин, как человек - дерьмо, да и блогер, так себе, стоит признать, что всем происходящим он должен быть доволен как никто другой. Потому что о такой рекламе он и мечтать не мог. И мы ему ее сделали собственными руками. Мы сами, понимаете?

б) всем фактически показав и доказав, нужно сделать все, чтобы оперативно история с Лапшиным была решена и не тянулась.

в) Очень надеюсь, что когда-нибудь увижу, как пятеро бравых парней, здоровых красавцев в камуфляже, на которых реально приятно смотреть, будут выгружать и нести в наручниках не какого-то там.... а испуганного нынешнего или бывшего президентов Армении...

Блогер Кямал Али:

- Поимка и экстрадиция Лапшина напомнили историю с арестом в Африке и перемещением в наручниках в Турцию лидера курских террористов Оджалана. Много параллелей. Разница лишь в том, что Оджалан обвинялся в организации убийств мирных граждан и военнослужащих Турции и получил за это пожизненное, а Лапшин обвиняется в незаконном пересечении границы и может получить до 8 лет.

Что будет с Лапшиным с сегодняшнего дня? Пишу свою версию. Началась подготовка к следствию, оно протянется около двух месяцев, а потом будет суд в Баку с соблюдением всех норм и при участии послов многих государств. Но осудят, до 8 лет. А потом в течение года неожиданно все узнаем, что Лапшин вылетел из Баку по помилованию. Я бы хотел, чтобы его обменяли на троих азербайджанцев сидящих в армянских тюрьмах. Об этом я писал вчера здесь.

Для чего нужна Баку история с Лапшиным? Думаю так: в этой акции есть много параллельных смыслов. Первое - демонстрация и констатация права Азербайджана на Нагорный Карабах. 2 - предупреждение тем кто туда ездит и желание таким образом обрушить туристический сектор на тех территориях. 3 - борьба с нарушениями пограничного режима с армянской стороны, разумеется. 4 - получили карту в политической игре с Россией и Израилем 5 - появился шанс вернуть наших трех пленных.

Под прошлым постом про Лакшина были странные угрозы читателей, что, мол, Ереван выставит теперь перед Москвой список азербайджанцев, которых потребует экстрадировать. Полная чушь, те кто это пишут, владеют какими-то знаниями? Граждане Азербайджана границы Армении не пересекали, разве что совершая военные операции. Если имеется в виду такой список, то, пожалуйста, будет интересно.

Напомню, что судить Лапшина будут не за его блоги, в них нет преступления, а за незаконное пересечение госграницы. Тем, кто прикидывается непонимающим, объясняю подробно: он перелез в Нагорный Карабах со стороны Армении, это есть преступление, что подтверждено белорусским судом.

Армения даже не подумает портить отношения с Белоруссией. Будет дежурное заявление, на этом забудется.

Правозащитник Матанат Азизова:

- Называется - допрыгался. Видно, что глупый человек, видно, что нарывался. Играть на чувствах кавказцев, которые конфликтуют это неэтично и некрасиво. Образ Лапшина в моем представлении отрицательный,не скрываю. Но сажать его не стоит.Думаю,пора ему домой.

Сеймур Кязымов:

- Арест Лапшина не имеет отношения к праву на свободное выражение мысли. Если утверждаете, что он всего лишь говорил и писал и поэтому неподсуден, объясняю: Лапшин в таком случае нарушил 10-ю статью Европейской конвенции по правам человека, в которой говорится о том, что свобода выражений теряет силу если приводит к нарушению территориальной целостности государства, создает угрозу национальной безопасности. Еще раз повторяю: его арест не имеет отношения к профессиональной деятельности.

Эмин Махмудов:

- После того, как человек, выступивший на концерте в честь "дня независимости НКР " и поздравивший сепаратистов с независимостью от Азербайджана, приезжает в Баку и дает в главном концертном зале страны концерт, "принципиальность" с горе-блогером Лапшиным вызывает просто смех…

(Под «человеком» имеется в виду грузино-российский певец Сосо Павлиашвили – Ред.

«Лапшин — авантюрист и искатель приключений, обострил [cитуацию] повторным въездом и cвоими политическими высказываниями», — заявил российский политолог, заместитель гендиректора Центра изучения стран СНГ (ИАЦ МГУ) Александр Караваев в интервью агентству Репорт.

Он особо подчеркнул, что действия официального Баку в отношении Александра Лапшина законны и оправданны.

По его словам, факты незаконного посещения оккупированных азербайджанских территорий были и ранее, однако, «демонстративно, как Лапшин, нарушают немногие».

«Вспомним случаи посещения Карабаха Сосо Павлиашвили и другими. При этом принеся извинения Азербайджану, можно вернуться в легальное поле», — отметил замгендиректора института.

Вместе с тем политолог выразил мнение, что дело Лапшина может дать возможность Азербайджану показать и доказать «глубокий характер политики толерантности и открытости».

Энвер Меликов