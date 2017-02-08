Рынок труда ждет «цунами»?

На Азербайджан надвигается новая волна сокращений. Этот процесс сопровождается акциями протеста людей. Вслед за банками, торговыми и сервисными фирмами, строительными компаниями начали закрываться и медицинские учреждения. 6 февраля группа врачей и медсестер Сальянской железнодорожной больницы перекрыли движение поездов на указанном участке. Пассажирский состав, следовавший из Баку в Астару, остановился на полпути…

Движение поездов было восстановлено после того, как в дело вмешались сотрудники местной полиции, срочно вызванные на место. Как выяснилось, участники акции протестовали против закрытия Сальянской железнодорожной больницы. Фактически 40 работников лечебницы были выброшены на улицу, попав под сокращение. Данное решение связано с прекращением финансирования медучреждений, находящихся на балансе ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В условиях бюджетной напряженности Министерство финансов пытается сэкономить, урезая финансирование структур, переводя их на хозрасчетные принципы деятельности. Иными словами, нужно самим зарабатывать деньги, если не умеешь, иди на все четыре стороны. Такая участь постигла персонал Сальянской желдорбольницы.

Однако они не одиноки в своем несчастье: 18 января этого года аналогичная акция протеста с перекрытием движения поездов состоялась и в Гяндже, где была остановлена деятельность местной железнодорожной больницы. Сотрудникам сообщили, что «больница не рентабельна, бесперспективна», поэтому дальнейшего финансирования не будет, нужно написать заявления об увольнении…

Закрытие подведомственных медучреждений (процесс, видимо, коснется и других региональных больниц – авт), грозит не только безработицей среди медработников, но прекращением обслуживания железнодорожников в регионах. По сути «переход на самофинансирование» означает коммерциализацию этих больниц. Но обращает на себя внимание и другой аспект инцидентов: в обоих случаях были нарушены как трудовые права сотрудников, так и процедура сокращения штатов. Согласно законодательству, о запланированном сокращении и увольнении каждого работника нужно предупредить в индивидуальном порядке не позже, чем за 2 месяца до даты сокращения. Работодатель обязан направить письменное уведомление в органы занятости не позднее, чем за два месяца, а при массовом увольнении в связи с сокращением штата - не позднее чем за три месяца до даты увольнения конкретного работника. Кроме того, при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения.

Все эти требования закона были проигнорированы. Людей поставили перед фактом: больницы закрываются, пишите заявления об увольнении, что лишает их права на получение выходных пособий. Неоднократные попытки корреспондента радио «Азадлыг» дозвониться до Госслужбы трудовой инспекции Министерства труда и социальной защиты населения и получить комментарии по этому поводу не увенчались успехом.

Как отмечает правозащитник Мирвари Гахраманлы, стране усиливается волна сокращений. Увольняют даже тех женщин, у которых остается пара лет до пенсии, это также является игнорированием закона. В этом году уровень безработицы в стране резко возрастет. Основной кризис еще впереди. Проблема в том, что сотрудникам не выплачивая месяцами зарплату из-за отсутствия средств, заставляют уволится по собственному желанию.

«По официальным данным, уровень безработицы составляет 6%, в реальности эта цифра вдвое выше. Число уволенных банковских сотрудников достигает примерно 6500 человек. С учетом того, что в скором времени закроются еще несколько банков, количество лиц, потерявших работу в этой сфере, может достигнуть 10 тысяч. Процесс сокращений охватывает и другие сферы экономики. Высокий уровень безработицы означает, в первую очередь, рост социальной напряженности в обществе, чего власти пытаются скрыть», - поясняет М.Гахраманлы.

По различным прогнозам, осенью ситуация на рынке труда значительно усугубиться. Есть информация о том, что центральные власти осторожно советуют местным ИВ готовиться к увеличению числа уволенных, разра­батывая необходимые меры.

Напомним, ранее из-за финансового кризиса власти приняли решение о сокращении штата госслужащих и урезании зарплат.

Эллада Алекперова