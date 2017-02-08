«Из-за Лапшина отношения Азербайджана с другими странами не испортятся»

Вчера вечером осуществилась мечта российско-украинско-израильского блоггера Александра Лапшина – опять прибыл в Баку, о чем так мечтал в 2016 году. “Я еще вернусь в этот прекрасный город, чтобы повидать своих друзей”, - писал он. Однако получилось по-другому. В Баку блоггер был доставлен в наручниках и в сопровождении представителей спецслужб. В отличии от своих предыдущих посещений, на этот раз он приехал легально и прямиком в следственный изолятор в пос. Кюрдаханы. Блоггер в 2011 и 2012 годах без разрешения Азербайджана посещал оккупированную армянами территорию Нагорного Карабаха и писал об этом блоги, после чего МИД страны внес его в “черный список”. Несмотря на это, Лапшин, пользуясь своим тройным гражданством, в 2016 году незаконно приехал в Баку, да еще и бахвалился об этом в Живом Журнале. После чего блоггеру были предъявлены обвинения по двум статьям УК АР: 318.2 («Пересечение государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору»);

281.2 («Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц»).

По информации Генпрокуратуры Азербайджана, “Он пропагандировал незаконный режим, действующий на оккупированной территории Азербайджана, на своей странице, где представлял Нагорный Карабах как независимое государство. 6 апреля и 29 июня 2016 года Лапшин публиковал на своей странице обращение, в котором призывал поддержать "независимость" незаконного режима на захваченной Арменией территории Азербайджана, территориальная целостность которого признана на международном уровне”. Лапшина объявили в международный розыск, и он был задержан в Беларуси. Суд состоялся очень быстро и закончился не в пользу блоггера – его экстрадировали в Азербайджан, где ему грозит до 8 лет лишения свободы.

“Понятно, что если бы Лапшин был в России или Израиле, то привезти его в Азербайджан было бы невозможно”, - заявил РадиоАзадлыг башган партии Мусават Ариф Гаджилы. “Экстрадицию Лапшина можно расценить положительно. Потому что это будет уроком для журналистов и организаций, рекламирующих сепаратистский режим непризнанной “НКР”. Однако азербайджанские власти вместо того, чтобы представлять этот случай как победу, должны использовать его как пропаганду. По крайней мере, было бы правильней обращаться с Лапшиным не как с террористом, а как с журналистом, человеком, незаконно пересекшим государственную границу. Несомненно, власти Беларуси оказали услугу азербайджанским властям, передав Лапшина. Время покажет, как на это отреагируют Россия и Израиль, какие ответные действия предпримет Азербайджан на эту реакцию, и в целом, будет это событие на пользу или во вред Азербайджану. Может быть, Азербайджан постарается заработать дивиденды на деле Лапшина, и я буду только рад, если это произойдет. Обязанностью властей является использовать любое событие на пользу своей страны. Однако обращение с Лапшиным как с террористом, широкое распространение фотографий блоггера в наручниках считаю ошибочным. Если азербайджанские власти продолжат совершать подобные ошибки, это может навредить Азербайджану”, - отметил А.Гаджилы.

“Посещать территорию Нагорного Карабаха без разрешения Азербайджана нельзя. В этом плане Лапшин нарушил азербайджанское законодательство, поэтому реакция властей на действия Лапшина нормальная”, - заявил РадиоАзадлыг исполнительный секретарь движения ReAL Натик Джафарли. Так и должно быть. Другим тоже должен быть урок, что посещать без разрешения Азербайджана оккупированные территории, осуществлять там свою деятельность запрещено.

Лапшин не такая уж серьезная фигура. Однако то, что он является гражданином трех стран, повышает вероятность того, что в будущем это может нанести урон Азербайджану. Если власти превратят это событие в шоу, такая политика может навредить. Поэтому нужно подходить осторожнее. Суд должен проходить прозрачно и судебное решение должно быть доведено до сведения всех, чтобы впоследствии те, кто хотят посетить территории Азербайджана, спрашивали разрешения у государственных органов страны. Я не думаю, что азербайджанские власти проявили принципиальность в вопросе ареста и выдачи Лапшина из-за того, что тот критиковал их в своих блогах, как предполагают некоторые. В Армении тоже отсутствует демократия, в ходе последних митингов было расстреляно 10 человек. Однако Лапшин не писал об этом, что в свою очередь говорит о предвзятости блоггера. Не думаю, что из-за одного человека испортятся отношения между несколькими странами. Конечно, в ходе переговоров о судьбе Лапшина стороны могут пойти на определенные уступки, но отношения не испортятся. У Азербайджана очень хорошие отношения с Израилем и их расширение является положительным шагом. Россия – наш самый большой сосед. Конечно же, из-за вопроса с Лапшиным Россия может создать определенные проблемы, но политические и экономические отношения между двумя странами на высоком уровне. Не думаю, что они испортятся”, - подчеркнул Н.Джафарли.

“Я давно отслеживаю этот процесс – незаконное посещение Лапшиным оккупированных территорий, его жесткое заявление об этом, зная, что нарушает закон, а затем арест в Беларуси и суды”, - заявил РадиоАзадлыг юрист Алескер Мамедли. “Экстрадиция Лапшина проведена в рамках закона. Если человек нарушил законодательство какой-либо страны, его выдача данной стране законна, если между государствами есть соответствующий договор. Широкое распространение в СМИ его фотографий после экстрадиции в Баку абсолютно в рамках местного законодательства, так как в законе нет норм, запрещающих это. Тут даже не может идти речи о презумпции невиновности, так как белорусским судом он признан виновным”, - подчеркнул юрист.

Айсел Салимова