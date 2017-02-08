Страна сидит на чемоданах?

Недавно на одном из местных сайтов были опубликованы итоги социологического опроса на тему готовности граждан Азербайджана переезда на ПМЖ в зарубежные государства. В опросе приняли участие порядка 3 тысяч человек в возрасте 18-50 лет. Результаты исследования, охватившего студентов вузов, сотрудников различных компаний, банков и министерств, оказались ожидаемыми, учитывая настроение общества: почти половина респондентов желают покинуть навсегда «процветающий Азербайджан».

Согласно данным исследования, в основном твердую готовность переехать в другую страну на постоянное место жительства демонстрируют молодые люди, у которых есть перспектива начать все сначала на новом месте и реализовать себя. Однако такое желание есть и у взрослых респондентов: уехать ради детей, чтобы они росли в нормальной стране и получили хорошее образование.

Опрос проводился в декабре 2016 года. В отчете отмечается, что по сравнению с декабрем 2015 года миграционные настроения граждан страны увеличились на 7%

Как отмечает директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов, основная мотивация для эмиграции — это внутренний комфорт человека, защита его прав, возможности реализации своих планов. Есть существенные причины, подвигающие людей на такой шаг.

«Это личная безопасность. У нас полиция может сама нарушает права человека, по ложному обвинению арестовывает, подбрасывает наркотики, за взятки закрывает «дело». Второе – здоровье. Уровень медобслуживания низкое, даже за деньги больного не вылечат и не поставят на ноги. Чтобы пойти к врачу необходимо долго консультироваться с друзьями и знакомыми, дабы не попасть к неспециалисту. Ситуация в сфере образования хуже чем было десять лет назад. О положении в школах свидетельствуют данные Госэкзаменационного центра. Третье – жилье. Далеко не у всех молодых людей есть возможность самостоятельно купить квартиру. Поэтому многие молодые семьи лишены крыши над головой. Четвертое – коррупция. Правило «не подмажешь — не поедешь» стало всеобщим. Везде надо «сунуть», «дать», «поблагодарить». И наконец, полное неуважение прав и свобод личности», - поясняет Э.Зейналов. .

Какие маршруты для эмиграции выбирают наши граждане? По словам эксперта по миграционным вопросам Азера Аллахверанова, в основном люди предпочитают переезжать в Россию и Турцию, так как с этими странами у Азербайджана нет визового режима. Переезд в эти страны не сопряжен с оформлением десятков документов, большими финансами.

А вот получить ПМЖ в Европе и США, о чем мечтают многие потенциальные эмигранты, очень не просто и удается это далеко не всем. Больше шансов найти место «под европейским солнцем» у молодых: они по образовательным и стипендиальным программам, трудовой визе уезжают на Запад, затем трудоустраиваются, получают вид на жительство. Очень не просто пройти все процедуры, связанные с этим.

«Результаты соцопроса отражают реальное положение вещей. Ситуация усугубляется, экономика страны пришла в окончательный упадок. Растет уровень безработицы. Уезжают в первую очередь самые способные и образованные, потому как за границей заработать они могут намного больше. Практически все профессии у нас оплачиваются на порядок ниже, чем за рубежом. А вот наши политики, депутаты и чиновники никуда не уезжают, им здесь так хорошо, как нигде больше так не будет. Такая политика и экономика, конечно, бесперспективны, и поэтому люди бегут», – комментирует независимый экономист Азер Мехтиев.

Спрос рождает предложение. Уловив настроения людей, некоторые предприниматели, создают фирмы-однодневки, якобы организовывающие переезд сограждан на ПМЖ в страны Запада. За кругленькую сумму, конечно. Взяв у человека 5-10 тысяч долларов, они потом исчезали, сменив адреса и номера телефонов. Не упускают такой возможности и некоторые наши соотечественники, получивших гражданство за рубежом. На днях азербайджанские сайты сообщили о скандале, главным фигурантом которого оказался глава Ассамблеи азербайджанцев мира Рашад Гулиев, проживающий в Германии,. Житель Баку Баба Гюлахмедов в прошлом году через знакомых нашел контактные телефоны соотечественника и созвонился с ним. Он сообщил ему о намерении эмигрировать из Азербайджана и попросил помочь ему в этом. Р.Гулиев попросил за услуги около 8 тысяч евро. Половину сумму взял заранее якобы за подготовку документов. Но потом попросил дополнительные деньги. Тут-то Гюльахмедов понял, что его водят на нос.

В аналогичной ситуации оказались жители Огузского района Интигам Алиев, Нефтчалинского района – Фуад Мурватов, Тертерского района – Адиль Агаев, попавшие в сети лже-юристов, оказывающих миграционные услуги. Конечно, этим деяниям будет дана правовая оценка, но внимание привлекает другое – сегодня даже жители регионов собираются переехать в Европу, всеми правдами неправдами стараются реализовать эту мечту. Даже ради этого приходится стать «геем», преследуемым в Азербайджане…

Эллада Алекперова