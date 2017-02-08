Доступные ссылки

logo-print
поиск по тексту
Картина дня

Страна сидит на чемоданах?

Иллюстрация

Иллюстрация

Смотреть комментарии

Недавно на одном из местных сайтов были опубликованы итоги социологического опроса на тему готовности граждан Азербайджана переезда на ПМЖ в зарубежные государства. В опросе приняли участие порядка 3 тысяч человек в возрасте 18-50 лет. Результаты исследования, охватившего студентов вузов, сотрудников различных компаний, банков и министерств, оказались ожидаемыми, учитывая настроение общества: почти половина респондентов желают покинуть навсегда «процветающий Азербайджан».

Согласно данным исследования, в основном твердую готовность переехать в другую страну на постоянное место жительства демонстрируют молодые люди, у которых есть перспектива начать все сначала на новом месте и реализовать себя. Однако такое желание есть и у взрослых респондентов: уехать ради детей, чтобы они росли в нормальной стране и получили хорошее образование.

Опрос проводился в декабре 2016 года. В отчете отмечается, что по сравнению с декабрем 2015 года миграционные настроения граждан страны увеличились на 7%

Как отмечает директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов, основная мотивация для эмиграции — это внутренний комфорт человека, защита его прав, возможности реализации своих планов. Есть существенные причины, подвигающие людей на такой шаг.

«Это личная безопасность. У нас полиция может сама нарушает права человека, по ложному обвинению арестовывает, подбрасывает наркотики, за взятки закрывает «дело». Второе – здоровье. Уровень медобслуживания низкое, даже за деньги больного не вылечат и не поставят на ноги. Чтобы пойти к врачу необходимо долго консультироваться с друзьями и знакомыми, дабы не попасть к неспециалисту. Ситуация в сфере образования хуже чем было десять лет назад. О положении в школах свидетельствуют данные Госэкзаменационного центра. Третье – жилье. Далеко не у всех молодых людей есть возможность самостоятельно купить квартиру. Поэтому многие молодые семьи лишены крыши над головой. Четвертое – коррупция. Правило «не подмажешь — не поедешь» стало всеобщим. Везде надо «сунуть», «дать», «поблагодарить». И наконец, полное неуважение прав и свобод личности», - поясняет Э.Зейналов. .

Какие маршруты для эмиграции выбирают наши граждане? По словам эксперта по миграционным вопросам Азера Аллахверанова, в основном люди предпочитают переезжать в Россию и Турцию, так как с этими странами у Азербайджана нет визового режима. Переезд в эти страны не сопряжен с оформлением десятков документов, большими финансами.

А вот получить ПМЖ в Европе и США, о чем мечтают многие потенциальные эмигранты, очень не просто и удается это далеко не всем. Больше шансов найти место «под европейским солнцем» у молодых: они по образовательным и стипендиальным программам, трудовой визе уезжают на Запад, затем трудоустраиваются, получают вид на жительство. Очень не просто пройти все процедуры, связанные с этим.

«Результаты соцопроса отражают реальное положение вещей. Ситуация усугубляется, экономика страны пришла в окончательный упадок. Растет уровень безработицы. Уезжают в первую очередь самые способные и образованные, потому как за границей заработать они могут намного больше. Практически все профессии у нас оплачиваются на порядок ниже, чем за рубежом. А вот наши политики, депутаты и чиновники никуда не уезжают, им здесь так хорошо, как нигде больше так не будет. Такая политика и экономика, конечно, бесперспективны, и поэтому люди бегут», – комментирует независимый экономист Азер Мехтиев.

Спрос рождает предложение. Уловив настроения людей, некоторые предприниматели, создают фирмы-однодневки, якобы организовывающие переезд сограждан на ПМЖ в страны Запада. За кругленькую сумму, конечно. Взяв у человека 5-10 тысяч долларов, они потом исчезали, сменив адреса и номера телефонов. Не упускают такой возможности и некоторые наши соотечественники, получивших гражданство за рубежом. На днях азербайджанские сайты сообщили о скандале, главным фигурантом которого оказался глава Ассамблеи азербайджанцев мира Рашад Гулиев, проживающий в Германии,. Житель Баку Баба Гюлахмедов в прошлом году через знакомых нашел контактные телефоны соотечественника и созвонился с ним. Он сообщил ему о намерении эмигрировать из Азербайджана и попросил помочь ему в этом. Р.Гулиев попросил за услуги около 8 тысяч евро. Половину сумму взял заранее якобы за подготовку документов. Но потом попросил дополнительные деньги. Тут-то Гюльахмедов понял, что его водят на нос.

В аналогичной ситуации оказались жители Огузского района Интигам Алиев, Нефтчалинского района – Фуад Мурватов, Тертерского района – Адиль Агаев, попавшие в сети лже-юристов, оказывающих миграционные услуги. Конечно, этим деяниям будет дана правовая оценка, но внимание привлекает другое – сегодня даже жители регионов собираются переехать в Европу, всеми правдами неправдами стараются реализовать эту мечту. Даже ради этого приходится стать «геем», преследуемым в Азербайджане…

Эллада Алекперова

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG