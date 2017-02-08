История потерянного доверия

«Доллары сделаны именно из веры в то, что какая-то женщина в очках, чье личное благоденствие совершенно не зависит от обменного курса, не сократит завтра утром все ваши сбережения в три раза потому, что у нее месячные и ей надо успеть сверстать перед выходными какой-то там бюджет. Понимаете? Деньги опираются не на боеголовки и авианосцы. Деньги опираются на веру в то, что завтра их не превратят в опилки по команде очередного папы Карло. Мы выращивали эту веру веками. И поэтому доллар – это мировая резервная валюта».

В.О.Пелевин «Подвиг Капустина».

Азербайджанский манат утратил эту главную опору – доверие. С начала девальвации граждане бросились переводить банковские сбережения в твердую валюту. В результате банковские вклады в свободно конвертируемой валюте (СКВ) достигли 80% объема депозитной массы.

Потеря веры в национальную валюту сопровождается крахом банковской системы. В Азербайджане же девальвации сопутствовал беспрецедентный произвол банков, непрозрачность процедуры банкротства, финансовые потери кредиторов и прочие вопиющие обстоятельства, окончательно подорвавшие доверие к финансово-кредитной сфере в целом. Стопроцентная гарантия банковских сбережений не сильно исправила положение из-за непонятного статуса Фонда страхования вкладов и призрачного будущего доверенных банкам средств вкладчиков.

Все это ведет к краху кредитно-финансовой сферы и бегству капитала из банков. Ситуацию усугубляет непрозрачность банковской деятельности, процедуры банкротства финансово-кредитных организаций, судебный произвол. Финансовая безопасность терпит фиаско, а ведь это ключевое условие национальной безопасности, считает экономист Натиг Джафарли. «Наличие устойчивой экономической модели и банковской системы - составные части общей безопасности. К сожалению, хаотичные, не последовательные шаги подорвали доверие к манату, финансово-банковской системе, и ближайшие годы восстановить его не удастся», - отметил эксперт.

Что дала девальвация национальной валюты Азербайджану?

Несмотря на бурную фантазию чиновников о перспективах экономического роста, пока ничего положительного не заметно. «Мы не видим даже зачатков диверсификации экономики», - сообщил экономист Огтай Ахвердиев.

По идее, девальвацией достигается снижение себестоимости производимой продукции, взаиморасчеты среди местных потребителей происходят в национальной денежной единице, а доллар становится средством накопления. В странах с развитой реальной экономикой невысокий курс приводит к снижению себестоимости местной продукции, стимулируя ее рост. Уронив манат, азербайджанские власти хотят уверить общественность, что слабая валюта будет стимулом роста производства товаров и услуг. Однако реформы в этом направлении носят имитационный характер. На сегодняшний день, кроме агропрома, составляющего 8% ВВП, совокупная стоимость товаров и услуг приходится на добычу углеводородов, строительство и прочие отрасли, также привязанные к нефтяным доходам.

Комментируя причины ослабления маната, Джафарли отметил, что поступления в госбюджет Азербайджана на 66% зависят от нефти, а с учетом косвенных факторов – на 80%, а внешняя торговля и вовсе зависит от нефти на 95%. Негативно на финансово-экономическую ситуацию влияют: коррупция, плохое управления госресурсами, серьезные нарушения в государственных инвестициях.

Делая акцент на будущем росте национальной экономики, азербайджанцев пытаются уверить, что при твердом курсе производить было не выгодно. Но возникает вопрос – для чего в таком случае тратились миллиарды нефтяных доходов на поддержание маната? Ежегодно Центробанк расходовал до двух миллиардов долларов на валютные интервенции, скупая манатную массу у банков. Падение цены «черного золота» на мировом рынке привело к сокращению доходов государственной казны от ее экспорта в три-четыре раза. Ровно на столько же девальвировалcя манат. Реальных результатов снижения курса в виде роста экономики не заметно.

И если отмахнуться от обещаний чиновников о чудесном исцелении экономики, фактически с помощью девальвации было достигнуто лишь сокращение расходов к уровню снижения нефтяных доходов.

Государственный бюджет урезан почти вдвое в долларовом эквиваленте, сократились социальные выплаты, пенсии, зарплаты бюджетников и прочие расходы казны.

Согласно «колоде» стратегических дорожных карт, в этом году ожидается переход к свободному курсу маната. Что это значит? Центробанк должен отказаться от долларовой интервенции. Возможно ли это? Теоретически, да, но при условии нормального состояния реальной экономики, когда поток денежной массы в банки достигается за счет бизнеса, а не интервенций Центробанка и Госнефтефонда. В Азербайджане нет соответствующей почвы. К тому же девальвация маната и сопутствующие ей вопиющие обстоятельства стали палкой о двух концах – доверие предпринимателей к банкам подорвано, а редкий бизнес предпочитает переводить средства в иностранные инвестиции.

При этом Центробанк продолжает играть денежной массой, искусственно поддерживая стабильность финансовой системы, и делает это двумя путями – с одной стороны, продавая краткосрочные ноты и скупая высоколиквидные активы в манатах у банков путем депозитных аукционов, с другой, используя валютные аукционы для продажи банкам долларов Госнефтефонда.

На этот факт неоднократно указывали эксперты. «Несмотря на то, что с этого года манат должен был перейти в свободное плавание, пока это не представляется возможным», - уверен Ахвердиев.

Центральный банк АР продолжает играть денежной массой, в результате объем маната на рынке то возрастает, то вновь снижается. «Стоит признать, что ЦБ не совершает валютных интервенций на рынке. За счет манипуляции манатной массой удается не допустить резкую девальвацию национальной валюты. При этом ежедневно манат дешевеет на две-три копейки», - сказал эксперт.

Шаин Мустафаев