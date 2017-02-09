Оказать услугу или насолить: зачем Беларусь выдала израильского-российского блогера Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за "демонстрацию справедливой позиции и решительного шага" в связи с экстрадицию блогера Александра Лапшина, говорится на сайте главы Азебайджана.

Ранее у здания посольства Беларуси в Ереване 8 февраля митинговали против экстрадиции российско-израильского блогера Александра Лапшина из Минска в Азербайджан.

Накануне Александра Лапшина доставили из Минска в Баку под усиленной охраной. Он был задержан в Минске в декабре прошлого года по запросу Азербайджана – Баку его обвиняет в нарушении госграницы (за поездки в так называемый "Нагорный Карабах") и за высказывания в поддержку независимости региона. Сейчас Лапшин находится в СИЗО Баку, где дожидается начала суда. Журналисту грозит до восьми лет лишения свободы. Тем не менее, по оценкам азербайджанских экспертов, суд вряд ли вынесет суровый приговор.

"Есть какое-то определенное согласование, была договоренность о том, что скорее всего его не накажут, что это делается для сохранения лица. В данном случае у каждой стороны есть свои интересы с Азербайджаном. Последние переговоры и с Израилем, и с Россией, и с Беларусью, и с Украиной показывают, что очень серьезные экономические и другие интересы. В этом контексте все совпало, и они хотят продемонстрировать свою любовь и дружбу", – считает Meхман Алиев, директор информационного агентства Turan.

Требования демонстрантов в столице Армении совпадают с официальной позицией Еревана: шаг белорусской стороны армянские власти расценивают как "грубое нарушение межгосударственных отношений", несмотря на то, что формально Минск действовал в полном соответствии с ордером Интерпола. Депутаты армянского парламента даже предложили отозвать посла из Минска и задуматься об исключении Беларуси из ОДКБ.

Политолог Степан Григорян считает: уголовное преследование блогера властями Азербайджана политически мотивировано. А действия официального Минска в Ереване, скорее всего, будут рассматривать как дипломатический демарш с далеко идущими последствиями.

"Я не исключаю возможности, что как минимум, посла Армении из Белоруссии отзовут на консультации. Это как минимум это будет реакция Армении. Я, например, предлагал, чтобы президент потребовал созыва саммита ОДКБ, потому что мы с Беларусью находимся в единой системе безопасности, в этой организации ОДКБ. Очень странно, что наш политический и военный союзник такие шаги недружественные делает. У Беларуси достаточно сложная ситуация, ей надо маневрировать, и Азербайджан ей дает. Но что Беларусь может взамен дать Азербайджану? Но особо ничего они не имеют, поэтому я думаю, по каким-то политическим вопросам они могут отблагодарить, выразимся так", – говорит Степан Григорян, политолог, директор Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству.

Альянс Минска и Баку в последнее время заметно укрепился не только в экономической, но и в политической сфере, особенно на фоне энергетических споров Минска и Москвы. В то же время, полагает политолог Александр Класковский, российский вектор не был решающим в деле Лапшина.

"В этой истории у белорусского руководства не было намерения в первую очередь уколоть Москву, уколоть Кремль. Поскольку все равно бушует такой многоплановый конфликт с Россией, то эта отдельная история особо ситуацию уже не ухудшит. Поэтому было решено сделать такой жест лояльности, услугу, если хотите, Азербайджану, потому что между Минском и Баку действительно установились очень прагматичные, взаимовыгодные отношения. Азербайджан – достаточно богатая страна, которая покупает белорусскую продукцию, в том числе и военную. Алиев [Ильхам, президент Азербайджана – НВ] выручал нефтью, кредитом в свое время, о чем с гордостью говорил Лукашенко. Я думаю, это было главным соображением – продемонстрировать свою доброжелательность к своему азербайджанскому другу Алиеву", – сказал политолог Александр Класковский.

Международный комитет по защите журналистов подверг критике решение Верховного суда Беларуси, признавшего законность выдачи Лапшина Азербайджану. Организация потребовала немедленно освободить блогера.

Лапшин – гражданин России и Израиля. Он прославился критическими трэвел-репортажами и судами, в том числе резкими постами про Азербайджан. В этой стране после своих постов он был включен в "черный список" – формально за посещение без согласования с азербайджанскими властями так называемой "Нагорно-Карабахской республики". Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан, но Лапшин сумел въехать в страну через Грузию по украинскому паспорту, в котором его имя "Александр" было написано как "Олександр". После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение правил въезда.