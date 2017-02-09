Президент встретился с семьей Национального Героя
9 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с членами семьи Национального героя Чингиза Гурбанова.
Два дня назад президент подписал распоряжение о посмертном присвоении Гурбанову имени Национального Героя.
Тело азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова, вернули в Азербайджан 5 февраля.
29 декабря 2016 года солдат Гурбанов Чингиз Салман оглу погиб при пресечении диверсии на границе Азербайджана и Армении, и его тело осталось на подконтрольной противнику территории.
Для возвращения его тела Министерство обороны официально обращалось в Азербайджанское представительство Международного Комитета Красного Креста, Минскую Группу ОБСЕ, в том числе и к личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анжею Каспшику.
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