«В Каспийском море, который богат нефтегазовыми месторождениями, есть потенциально сильные очаги землетрясений»

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

Г.Етирмишли сказал, что ощущающиеся в Баку и на Абшеронском полуострове подземные толчки связаны с очагами землетрясений в Каспийском море.

По его словам, Каспийское море очень богато грязевыми вулканами и очагами землетрясений: «От юга до севера на Каспии имеются очаги землетрясений. Это связано с глубокими трещинами. В Каспийском море нет донных сейсмических станций. Если первоначально было приобретено три таких донных сейсмических станций, до сегодняшнего дня установить их не удалось. Места их установки уже определены, однако имеются некоторые проблемы. Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос найдет свое решение. В этом направлении ведутся переговоры с иностранными специалистами. Эти дела можно завершить в рамках какого-то большого проекта с грантом. Это для нас очень важно. Потому что исследование строения глубин морского дна, определение потенциала, томография, оценка рисков в прокладывании коммуникационных линий, сейсмическое микрорайонирование очень важны».

Г.Етирмишли добавил, что каждое землетрясение в каком-либо эпицентре невольно влияет на месторождения «Гюнешли», «Азери», «Чыраг». В результате происходящих в очагах землетрясений на Каспии процессов образуются трещины на нефтегазовых месторождениях: «Если внутри месторождения появятся трещины, нефть из месторождения потечет в любом направлении».

АПА