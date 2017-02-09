Почему в «самом светском» Азербайджане каждая третья женщина избиваема?

Жительница Гейчайского района Зульфия Гаджиева задушена сожителем в собственном доме…

- Проживающий в поселке Байылово Музаффар Пириев задушил свою супругу, мать троих детей – Джалалу Аббасову. После содеянного мужчина явился с повинной в полицию.

- …Д.Гусейнову на почве семейно-бытового конфликта избил ее муж Алекперзаде Намиг. По факту возбуждено уголовное дело в Хатаинской районной прокуратуре, расследование продолжается.

Подобные сообщения в СМИ Азербайджана появляются чуть не ежедневно. Несмотря на то, что Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920) была первой в исламском мире, где женщинам предоставили равные права с мужчинами, спустя 97 лет после ликвидации АДР современный Азербайджан не может хвастать гарантированной защитой прав женской половины населения. Бытовое насилие против женщин в стране остается распространенным. Случаев наказания мужчин за это преступление крайне мало. А пример соседней России, в которой в этом году внесено изменение в Уголовный кодекс, согласно которому за избиение детей родители могут не сесть в тюрьму, дает повод для тревожащих размышлений. Ведь, как известно, азербайджанские законодатели нередко копируют законы РФ.

Председатель Союза исследований женских проблем Азербайджана Таджида Абдулбагабова говорит, что насилие над женщиной в Азербайджане - не исключение, а скорее глобальная проблема. «Насилие, которому подвергаются наши женщины, означает не только применение физической силы, но и оказание на нее психологического и морального давления". Азербайджанские женщины подвергаются насилию в семье, на улице, на работе, в транспорте. Насилие как угроза нависает над многими женщинами даже тогда, когда они не являются жертвами непосредственного насилия, добавила она.

В Азербайджане не заметна общественная активность в деле пропаганды защиты прав женщин, хотя в дружеской Турции видеоролики, пропагандирующие уважение к слабому полу, можно видеть на многих телеканалах. Почему так?

По словам главы Женского кризисного центра Метанет Азизовой, для искоренения проблемы домашнего насилия в Азербайджане, необходимо оказывать психологическую помощь как женщине - жертве насилия, так и мужчине - источнику насилия.

"Оказание психологической помощи мужчинам-насильникам заключается в разъяснении им, какое зло глава семьи причиняет своей жене и детям, дать ему понять, что он поступает "не по-мужски". Практически каждая третья женщина в семье терпела или терпит побои со стороны мужа, добавила она, - сказала Азимова (Тренд).

Журналистка, глава Социального отдела в Minval.az Яна Мадатова известна активной жизненной позицией, освещением в СМИ и соцсетях вопиющих фактов насилия над женщинами. В интервью РадиоАзадлыг Мадатова она сказала:

- Эту острую социальную проблему вот уже много лет как пытаются решить, но все никак не решат. Есть несколько причин, которые делают женщину в нашей стране бессловестной, безответной. Это, прежде всего, воспитание, основанное на первобытно-общинном строе, который берет старт в Азыхской пещере. И если раньше велась хоть какая-то просветительская работа, то сегодня сошла на нет.

Далее – причина в образовательной системе, отсутствие уроков по этике и психологии семейной жизни. Страшное слово «менталитет», на который привыкли ссылаться: «нельзя выносить сор из избы»….

Что сделает женщина в цивилизованном обществе, если муж поднял на нее руку? Правильно, подаст на развод. Что сделает женщина, живущая в Азербайджане? Правильно, не станет «лишать детей отца» (опять же, родственники не правильно поймут, родители со свету сживут и так далее).

Вариант второй: пойти с жалобой в полицию. Но тут не все так просто: во-первых, в полиции сидят самые яркие представители нашего менталитета, которые, вполне вероятно, также поколачивают своих жен. Они первые заставляют жертву забрать заявление и не позорить мужа («все-таки вместе жить придется»). Жертва домашнего насилия не может рассказать мужчине-полицейскому все свои беды. А потому необходимо пополнить штаты полиции сотрудницами-полицейскими, штатными психологами, к которым избитая могла бы обратиться за помощью.

Это чрезвычайно важно, но почему-то до сих пор, несмотря на многочисленные статьи, в том числе и мои, внимания на этот вопрос никто из соответствующих органов так и не обратил.

Далее: ранние браки, которые в нашей стране вроде бы запрещены, но опять же – согласно негласным «правилам» (или пресловутой и излюбленной властями политике двойных стандартов) они имеют место быть, особенно в отдаленных районах. Девочка, выдаваемая замуж, зачастую не заканчивает даже средней школы, у нее нет ни образования, ни профессии, ни представления о том, что такое любовь, доверие. «Стерпится - слюбится» - вот принцип, по которому калечат родственники ее молодую жизнь.

Естественно, когда между мужем и женой нет понимания, нет уважения, нет любви, рано или поздно это все выливается в виде тумаков, пинков и затрещин.

Есть еще одна причина: поведение отца в семье. Если отец избивает мать на глазах у сына, то вполне естественно, что сын пойдет по стопам своего отца и будет точно так же относиться к своей жене – согласно ущербному уродливому принципу «битийе определяет сознание».

Для того, чтобы произошли хоть какие-то перемены, необходимо полностью менять сознание масс, иначе азербайджанской нации грозит вырождение. Особенно, если учесть факт существующих поныне архаичных родственных браков, от которых зачастую рождаются физически больные и умственно-отсталые дети, - поделилась Яна Мадатова с РадиоАзадлыг.

Энвер Меликов