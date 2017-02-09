Кто «съел» «Биня» и «Сядяряк»?

Рынки «Биня» и «Сядяряк», именуемые в народе «толкучкой», уже не отвечают этому названию. От прежней толчеи местных и приезжих покупателей здесь не осталось и следа. Большинство торговых точек закрыты, а редкие магазины, торгующие преимущественно дешевыми китайскими товарами, жалуются на спад покупательной способности, отсутствие торговли, высокую арендную плату и безжалостный гнет налоговой службы.

Торговля в этих центрах стала затухать еще с начала первой волны девальвации в декабре позапрошлого года. Второе резкое падение курса маната ударило по рынкам с новой силой. Рентабельность торговых объектов оказалась под большим вопросом и причины этого как будто лежат на поверхности – импортеры покупают товар за доллары, а рост твердой валюты вынуждает поднимать цены. При этом падение национальной валюты повлекло за собой снижение покупательной способности – девальвированных доходов населения едва хватает на первостепенные нужды – питание и дорожающие коммунальные услуги. Словом, растущие цены и худеющие кошельки покупателей не самые благоприятные условия для роста торговли.

Кассовых аппаратов нет, но налоговая «доит» исправно

Тогда же в азербайджанских средствах массовой информации появились сообщения о высоких арендных ставках как главной причине, заморозившей торговлю в крупнейших загородных торговых центрах «Биня» и «Сядяряк». На страницах азербайджанских СМИ то и дело появлялись слезные жалобы предпринимателей на стоимость аренды в три и более тысячи манат. Возможно, это и правда, но умиляет другое – в беседе с нами многие владельцы объектов не менее слезно говорили о высоких налоговых поборах. Но почему-то обширные излияния ангажированных журналистов о ситуации на рынках Гарадагского района это обстоятельство умалчивают.

«Налоговики приходят в магазин, оценивают на глаз стоимость товара и требуют заплатить тысячу манат», - сказал продавец одежды. Аппетиты налоговиков в последнее время выросли, а торговля сошла на нет. Налоговые расходы торговцев в разы превышают арендную плату. При этом во многих торговых объектах нет и намека на контрольно-кассовые аппараты. В 90% при оплате товара на этих рынках не выдаются кассовые чеки, информирует глава Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов.

При этом никто не задается вопросом о причинах высоких арендных ставок, приводящих к ликвидации объектов. Согласитесь, что владельцу рынка выгодно сдавать объекты в аренду по невысокой ставке, нежели вовсе потерять источник дохода.

Жалуясь на свою нелегкую долю, торговцы говорят разное. Многие владельцы объектов сообщили о немилосердных таможенных сборах. Знакомая челночница, привозящая женскую одежду в Баку из Турции, вынуждена сильно повышать цену не только из-за растущего доллара, но больших таможенных расходов. В итоге на розничную цену товара налагаются транспортные, арендные, налоговые, таможенные и прочие издержки. Особая тема – растущие банковские кредиты челноков. Многие вынуждены работать на погашение долговых обязательств. Экономический кризис в России также отразился на показателях торговли крупнейших загородных рынков.

«Раньше мы сбывали львиную долю товара оптовым торговцам из Северного Кавказа, главным образом, Дагестана. Сегодня их число резко убавилось, торговля сократилась, - сообщил продавец домашнего текстиля. - Видимо, из-за санкций и тяжелого положения в России практически отсутствуют наши постоянные покупатели. Местные тоже почти ничего не покупают». Жалобы торговцев подтвердил председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. «Падение курса рубля сопровождается потерей интереса мелкого бизнеса этой приграничной республики к импорту товаров из Азербайджана», - сообщил он.

Невысокий спрос у городских жителей Агаев объясняет тем, что розничные цены на многие товары в «Биня» и «Сядяряк» почти не отличаются от столичных, а ехать туда далеко и обременительно. «Для розничных покупателей это экономически невыгодно. Зачем ехать на загородный рынок за вещью, которую можно купить по той же цене в двух шагах от дома? При оптовых закупках можно сэкономить, а потому эти рынки все еще популярны у владельцев столичных магазинов».

А что говорят покупатели?

- Цены нас этих рынках вдвое выше, чем в центре столицы. Хотел приобрести там шорты, но ниже 25 манат не нашел. Купил на «Торговой» за 15 манат.

- Они скупают дешевый товар с турецких фабрик и продают по заоблачным ценам брендовых магазинов.

- Товары в «Биня» и «Сядяряк» дороже центральных магазинов. Не раз в этом убеждалась.

- Раньше там было дешевле, чем в центральных магазинах. Сегодня все наоборот. Я предпочитаю покупать в городских молах. Там для этого все удобства.

Короткий опрос покупателей показывает – в неравном поединке за потребителя безоговорочно выигрывают центральные торгово-развлекательные центры. При этом цены сосредоточенного здесь бизнеса сложно назвать адекватными или бюджетными. Но как получилось, что некогда пользующиеся огромной популярностью, самые дешевые загородные рынки «Биня» и «Сядяряк» сравнялись по стоимости продукции со столичными моллами, став вовсе нерентабельными? По мнению экспертов, виновата «конкуренция», но насколько она чиста и законна? Это тема отдельного разговора и исследования.

Шаин Мамедов