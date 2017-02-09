Али Ахмедов из Страны чудес

Намедни вице-премьер Али Ахмедов удивил общественность страны, заявив, что рост цен не сказался на уровне бедности, однако готовится антикризисная программа по защите потребителей от инфляции. Главная цель – не допустить роста цен. Нет оснований для тревоги из-за того, что увеличение цен начинает влиять на уровень жизни людей. При этом высокопоставленный чиновник все же вскользь заметил, что на потребительском рынке чувствуется определенный рост цен.

Создается впечатление, что уважаемый Али муаллим потерял чувство реальности, не знает о ценах на рынках и в супермаркетах, новых тарифах на электричество, газ, бензин, что он живет в Зазеркалье. Он думает, что наши граждане продолжают жить припеваючи. Возможно, зампред правительства смотрит только канал AzTV, где телеведущие с упоением рассказывают о масштабной модернизации промышленности, благосостоянии граждан. Наверное, он читает газеты «Азербайджан», «Республика», в которых публикуются статьи министров и депутатов парламента о неимоверных усилиях властей по противодействию коварному Европарламенту, пытающего всячески испортить имидж нашей страны в мире.

Независимые аналитики встретили заявление А.Ахмедова с заметной долей иронии. «Если инфляция не сказалась на уровне жизни людей, то откуда столько безработных в стране? Почему пенсионеры-женщины убирают улицы и подъезды домов, а пожилые люди просят милостыню у выхода станций метро? Отчего потребители, изменив своим привычкам, отказываются покупать мясные продукты, отдавая предпочтение макаронам и дешевым рыбным консервам?», - спрашивает доктор экономических наук Губад Ибадоглу.

В учебниках по экономике написано, что инфляции приводит к снижению покупательной способности денег, то есть к сокращению количества товаров и услуг, которые можно купить на манат. Инфляция сокращает доходы людей, которые получают относительно фиксированные номинальные доходы. Она их делает просто беднее, и, причем с каждым днем. Иначе говоря, она перераспределяет доходы, уменьшая их у получателей фиксированных доходов и увеличивая их у других групп населения.

«Одним из важных индикаторов уровня жизни населения является прожиточный минимум. В этом году показатель установлен в размере 155 манатов. Но исследования показывают, что на самом деле прожиточный минимум в стране составляет более 200 манатов на работающего человека и 190 манатов на неработающего (дети, пенсионеры). Возьмем другой показатель – потребительская корзина, состоящая их продуктов питания (50%), непродовольственных товаров (30%) и услуг (20%), якобы стоит 160 манат. В реальности эта цифра достигает 250 манатов с учетом роста цен на продовольствие», - поясняет Г.Ибадоглу.

По словам эксперта, в 2016 году денежные доходы населения упали по сравнению с 2015 годом на 4,7%, индекс потребительских цен увеличился до 12,4%. Причем наибольший рост цен произошел на продовольственные товары – 19,1%, что наиболее чувствительно для наименее обеспеченных слоев населения. Вследствие высокой инфляции значительно повысился уровень бедности населения – до 20% хотя по официальным данным, она составляет всего 5%. Вызывает удивление то, что эта цифра не меняется вот уже несколько лет.

Экономист Натиг Джафарлы отмечает постоянную разницу между официальными цифрами правительства и реальностью. В стране никто не подсчитывает отдельную продовольственную инфляцию. В нынешних условиях значительная часть доходов населения расходуется на покупку продуктов. Эта цифра составляет 70-75% от общих доходов людей.

Сохранение основных факторов, определяющих кризисные явления в национальной экономике, позволяет говорить, что в краткосрочной, а возможно и в среднесрочной, перспективе макроэкономическая ситуация в Азербайджане значительно не изменится. В этой связи можно спрогнозировать следующие сценарий развития событий: дальнейшее снижение среднедушевых доходов населения в связи с высоким уровнем инфляции, превышающим рост доходов, что неизбежно приведет к снижению качества жизни населения; снижение потребительского спроса; изменение потребительского поведения граждан; усиление поляризация качества жизни населения между различными социальными группами; увеличение региональных различий в качестве жизни населения.

Кстати, специалисты Всемирного банка также прогнозируют, что уровень бедности в Азербайджане будет расти и далее в рамках указанных сценариев, базового или пессимистического. Это обусловлено продолжающимся умеренным ростом безработицы и лишь незначительным ростом доходов, поскольку дефицитный бюджет, отсутствие продуманной антикризисной программы не дает возможности правительству наращивать расходы на борьбу с бедностью.

Эллада Алекперова