Блогер настаивает: его пытали в полиции

Еще в начале январе пресс-служба Министерства Внутренних Дел Азербайджана выступала с заявлением о том, что обратится в суд против блогера Мехмана Гусейнова за то, что тот якобы оклеветал полицию. Сказано – сделано. На Мехмана Гусейнова подали в суд.

“Начальник Управления полиции Насиминского района Баку Муса Мусаев обратился в суд в порядке особого обвинения на блогера Мехмана Гусейнова”, - заявил РадиоАзадлыг адвокат Эльчин Садыгов. - “Дело передано в производство судье Сураханского районного суда Джейхуна Гадимова и подготовительный процесс назначен на завтра. Однако я должен подготовиться, и попрошу суд перенести процесс”.

Начальник полиции подал в суд по статье 147.2 УК АР (клевета в обвинении в тяжком или особо тяжком преступлении) и в исковом заявлении утверждает, что 10 января Мехман Гусейнов перед зданием Насиминского районного суда обвинил сотрудников полиции в пытках и тем самым оклеветал их в тяжком преступлении. Он требует принять меры в отношении блогера. Отмечу, что в случае обвинительного приговора Мехману грозит до двух лет исправительных работ или до трех лет ареста.

Но обвинение абсолютно беспочвенно. Во-первых, в самом исковом заявлении указано, что Мехман Гусейнов давал интервью о пытках в полиции перед Насиминским районным судом, тем самым рассмотрение дела в Сураханском районном суде незаконно. Во-вторых, в интервью не было названо имен и поэтому отсутствует предмет обвинения по ст.147. В законодательстве указано, что каждый может обращаться в суд для защиты чести и достоинства. Это закреплено в 46 ст. Конституции и 147 ст. УК АР. В законодательстве нет ничего про то, что начальник полиции может обращаться в суд для защиты чести и достоинства своих подчиненных”, - добавил Э.Садыгов

Обвинения против блогера безосновательны и служат целью заставить блогера замолчать

“По содержанию искового заявления и обвинения видно, что оно абсолютно беспочвенно и незаконно”, - заявил РадиоАзадлыг адвокат Асабали Мустафаев. Потому что в деле должно присутствовать конкретное лицо, которое оклеветали. Этот человек и должен обращаться в суд. Однако в Азербайджане это не проблема для судов. Дело может быть не принято в производство и суд закончится после первого же процесса. Так будет в случае, если на блогера хотят просто надавить. Однако может быть, что дело примут в производство и очень вероятно, что тогда Мехмана Гусейнова осудят. Потому что я не верю, чтобы начальник полиции обратился в суд не будучи уверенным в исходе дела. Повторюсь: обвинения против блогера безосновательны и служат целью заставить блогера замолчать”, - отметил адвокат.

“С утра я получил хорошую новость. Власти не хотят оставить меня в покое”, - заявил блогер Мехман Гусейнов. “Начальник полиции Насиминского района подал на меня в суд. Это звучит очень смешно. Полиция ведет себя так, как будто не похищает людей с улицы, не пытает их в отделении, заковывая в наручники, не арестовывает молодежь, предъявляя ложные обвинения. Почему они так позорят себя? Может я сошел с ума и это я украл наших полицейских с улицы, надел им на голову мешок и пытал их? Почему они выставляют себя на посмешище? Можно подумать, люди не знают, что творится в наших отделениях полиции? Я еще раз повторяю, что я не преступник. Самые большие преступники – это вы. Хотите подавайте в суд, хотите, арестовывайте, хотите, штрафуйте – мне все равно. Я сделал то, что сделал. Я показал народу ваше истинное лицо”, - подчеркнул блогер.

Айсель Салимова