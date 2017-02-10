Апелляционная жалоба Байрама Мамедова не удовлетворена

10 февраля Апелляционный Суд города Баку рассмотрел апелляционную жалобу молодого активиста Байрама Мамедова на решение суда первой инстанции.

Об этом РадиоАзадлыг сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

По словам адвоката, в апелляционной жалобе было подано прошение о ликвидации решения суда первой инстанции.

Адвокат сказал, что жалоба не удовлетворена.

Байрам Мамедов был приговорен к 10 годам заключения в декабре прошлого года.

НАПОМИНАНИЕ

Гияс Ибрагимов вместе с Байрамом Мамедовым были арестованы 10 мая, после того, как написали на памятнике Гейдару Алиеву в Баку лозунги «С праздником рабов!», «Прочь система!».

Во время следствия они были подвергнуты пыткам, от них требовали, чтобы они принесли извинения.

Молодые люди утверждают, что после этого у них у каждого в доме было обнаружено по 1 кг так называемого героина. Против них выдвинуто обвинение по 234 статье (незаконное хранение, транспортировка и реализация наркотиков).

25 октября Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Гияса Ибрагимова к 10-ти годам лишения свободы.

Оба молодых человека не согласны с обвинением, утверждая, что показания дали под пытками.

МВД и Аппарат омбудсмена опровергают факты пыток в отношении обоих молодых людей.