Апелляционная жалоба Байрама Мамедова не удовлетворена
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10 февраля Апелляционный Суд города Баку рассмотрел апелляционную жалобу молодого активиста Байрама Мамедова на решение суда первой инстанции.
Об этом РадиоАзадлыг сообщил адвокат Эльчин Садыгов.
По словам адвоката, в апелляционной жалобе было подано прошение о ликвидации решения суда первой инстанции.
Адвокат сказал, что жалоба не удовлетворена.
Байрам Мамедов был приговорен к 10 годам заключения в декабре прошлого года.
НАПОМИНАНИЕ
Гияс Ибрагимов вместе с Байрамом Мамедовым были арестованы 10 мая, после того, как написали на памятнике Гейдару Алиеву в Баку лозунги «С праздником рабов!», «Прочь система!».
Во время следствия они были подвергнуты пыткам, от них требовали, чтобы они принесли извинения.
Молодые люди утверждают, что после этого у них у каждого в доме было обнаружено по 1 кг так называемого героина. Против них выдвинуто обвинение по 234 статье (незаконное хранение, транспортировка и реализация наркотиков).
25 октября Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Гияса Ибрагимова к 10-ти годам лишения свободы.
Оба молодых человека не согласны с обвинением, утверждая, что показания дали под пытками.
МВД и Аппарат омбудсмена опровергают факты пыток в отношении обоих молодых людей.
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