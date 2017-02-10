Центробанк снова жонглирует

Наблюдающийся в последние дни рост маната – это следствие «игры» Центробанка. Эксперты советуют гражданам не обманываться на видимое укрепление азербайджанской денежной единицы и держать долгосрочные сбережения в твердой валюте.

Временный рост маната обусловлен попыткой Центрального банка Азербайджана оттянуть девальвацию маната, используя искусственные рычаги воздействия, в том числе средства Государственного нефтяного фонда. «Это старая игра Центробанка... Главный банк принялся за старый сценарий - собирает относительно дешевую манатную массу, не пускает ее на рынок, провоцируя падение спроса на доллары. Манатная масса сжалась и доллар упал. Это не может продолжаться долго. Советую гражданам не покупать на последние манаты доллары... Надо понимать, что долларовая масса, поступающая в Азербайджан, не растет, поэтому ни о каком укреплении курса маната не может идти речи... Рекомендация населению - держать долгосрочные резервы в долларах», - утверждает банковский эксперт Акрам Гасанов.

Ни в коем случае не стоит доверять национальной валюте долгосрочные сбережения

В этом году курс американского доллара по отношению к азербайджанской валюте будет только расти, считают специалисты. «На определенном этапе вероятны краткосрочные колебания в сторону роста маната, что мы наблюдаем сегодня. Поэтому краткосрочные расходы, скажем, на несколько месяцев, лучше держать в манатах, ни в коем случае не стоит доверять национальной валюте долгосрочные сбережения», - советует Гасанов.

По мнению экспертов, факторы временной стабилизации сугубо субъективные. Таким образом правительство пытается «выпустить пар», предотвратить народные волнения, вызванные экономическим коллапсом, ростом цен и обнищанием населения. С другой стороны, создается искусственная материальная подпорка для поддержания курса маната, путем перевода в Центробанк части нефтяных доходов. Проще говоря, власти занимаются тем, что перекладывают деньги из одного кармана в другой - само по себе это не может способствовать укреплению азербайджанской денежной единицы.

«Объективных причин усиления маната в среднесрочной перспективе нет. Курс завышают искусственно за счет роста резервов Центрального банка и Государственного нефтяного фонда», - отмечает Гасанов.

В последующие месяцы валютные резервы Центробанка вновь сократятся

Центробанк не может бесконечно увеличивать валютные резервы, используя для этого доллары Государственного нефтяного фонда. «Для поддержания макроэкономической стабильности требуются огромные средства. К тому же упомянутый трансферт в 7,5 млрд. долларов пойдет как на внешние долги (Международный банк, государственные компании и т.д.), так и на валютный рынок. Поэтому в последующие месяцы валютные резервы Центробанка вновь сократятся», - считает экономист Самир Алиев.

Напомним, что в этом году Госнефтефонд перевел в Центробанк часть трансферта в 7,5 млрд долларов, предназначенного для устойчивости финансовой системы. Эти средства в перспективе будут продавать банкам. Они станут своего рода подушкой, смягчающей удар от падения национальной валюты. Перевод долларов из Госнефтефонда в Центробанк может потенциально повлиять на рост курса нацвалюты – ведь в случае нехватки долларов банки поднимут маржу, что скажется на оптовых ценах на все виды продукции.

Фактически Центробанк отпустил манат, позволив курсу вырасти, и дорого продав доллары собрал манатную массу. Теперь же, когда манатов в обороте оказалось мало, курс упал и те манаты, что он собрал, ЦБ намеревается продать по выгодному для себя курсу. В целом удачный подход, возможно, удастся до конца года удержать курс маната в желанных рамках. Но надо понимать, что курс все равно будет расти потому. Объяснение этому невозможно без финансовых терминов, непонятных простому читателю, поэтому поверьте специалистам: нынешнее удешевление доллара долго не протянется.

Шаин Мустафаев