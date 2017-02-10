«Жители Сумгайыта ищут работу в столице, рынках России и Турции»

“6 февраля с 09:00 до 18:00 в поселках Бакиханова, Маштага и Сабунчи Сабунчинского района, поселках Бина и Гала Хазарского района Баку, а также в части городов Гянджа и Сумгайыт будут наблюдаться ограничения в подаче газа”,- время от времени подобные предупредительные объявления появляются в азербайджанских СМИ. Но чаще в социальных сетях можно читать другие - резкие, эмоциональные восклицания сумгайытцев. Запомнилось одно: «Ровнаг Абуллаев, гореть тебе в том газе, который СОКАР не дает сумгайытцам!».

Р.Абддуллаев – президент Госнефтекомпании (СОКАР), поставляющей природный газ в азербайджанские газораспределительные сети.

Проблемы сумгайытцев не ограничиваются только газом. Журналист Натиг Джавадлы живет в этом городе, ежедневно приезжая в Баку на поезде. Вечером возвращается в Сумгайыт, преодолевая в обе стороны 84 км. Бетонная автомобильная дорога Баку-Сумгайыт, построенная с прицелом на 30-летнюю эксплуатацию, понемножку разрушается. «Современный сумгайытский поезд, пожалуй единственное, что получили горожане от нефтяных доходов. Быстро и удобно…», - радуется Натик.

Н. Джавадлы рассказал РадиоАзадлыг о мытарствах простых сумгайытцев.

- В каком состоянии находится водообеспечение Сумгайыта? Как горожане обеспечиваются электричеством и газом?

- Справедливости ради надо сказать, что в сравнении с девяностыми годами в обеспечении сумгайытцев коммунальными услугами произошли изменения. В те годы мы 18 часов в сутки проводили без электричества и газа. Проблема нехватки питьевой виды в Сумгайыте обычно появляется в летние месяцы. Два безводных дня в жару становились пыткой.

В последние годы появилась похожая ситуация особенно в 5, 6 и 9 микрорайонах Сумгайыта, где старые советские водопроводные трубы должны быть заменены. Местные ремонтники заняты только легким ремонтом, латают здесь, а скоро труба рвется в другом месте. Жители пишут жалобы и получают ответы: «проблема будет решена…». И все. Дело в том, что за водопроводную сеть отвечает АОО «Азерсу». Только им по силам кардинально улучшить водоснабжение в Сумгайыте.

Обеспечение электричеством, в сравнении с девяностыми годами, нормализировалось. Но и здесь: электрические линии основательно не заменены, поэтому этой зимой прерывание электричества 3-4 раза в неделю вызывает у жителей беспокойство. Выходят из строя холодильники, телевизоры, модемы. У меня один модем сгорел, не выдержав перерывов в электроснабжении.

Есть серьезные проблемы в газоснабжении. Хорошо, что большинство жилых зданий в Сумгайыте переведены на использование газовых счетчиков с пластиковыми картами. Тем не менее, давление газа может падать, или в природный газ закачивают воздух. Причина в том, что многие сумгайытские рестораны, пекарни, кондитерские цеха установили насосы в свои газовые трубы, высасывая газ от жилых зданий. Я узнал об этом от местных работников компании «Азеригаз». Жаловался, мне и рассказали. Конкретно: в шестом микрорайоне десятки таких объектов, ресторанов на морском берегу. Они связаны с местными чиновниками или депутатами Милли Меджлиса.

Проблема должна решаться кардинально, не обойтись без вмешательства специалистов. Если бы поставляющие коммунальные услуги компании были частными и их было бы много, население могло бы выбирать лучшую. Но выбора нет, а жалобы в суд не помогают, так как судьи занимают сторону государства, этих компаний. Да и не верят в провинциях азербайджанским судам.

- Что говорят об этом люди?

- Нельзя отдавать решение провинциальных общественных проблем только на откуп политологам и экономистам. Должны вмешаться представители интеллигенции, социологи и психологи. К сожалению, в Азербайджане эти институты не развиты, или их вовсе нет. Слышали вы об активности провинциальной интеллигенции за последние четверть века? Я не слышал.

В годы национально-освободительного движения сумгайытцы шли впереди народа, так как будучи промышленным городом, Сумгайыт нес на себе груз всей страны. В январе-феврале 1990 года сумгайытские рабочие провели 40-дневную забастовку. Представьте, что в те годы только на трубопрокатном заводе работало 12 тыс. человек. Сегодня там не будет больше 300-400. На предприятии «Азеркимья» сейчас трудится 1770, на подчиненных ему предприятиях еще 910 человек, а в советское время там работало не менее 60 тыс. Так же по другим заводам. В Сумгайыте сегодня свирепствует безработица – это главная городская проблема. Люди в таком жалком состоянии, что не в силах подняться на защиту своих прав. Глава семьи, выходя утром из дома не знает – придет ли он вечером с хлебом в руках. Люди потеряли надежду, их довели до такого состояния.

А богачи в основном живут в Новханинских дачах или новых жилых домах, где коммунальных проблем нет.

- Каково отношение сумгайытцев к местной власти?

- Трагедия в том, что сумгайытцам не везет с местным руководством. Назначенный в 1998 году главой ИВ Сумгайыта Таваккюл Мамедов – местный кадр. Но из-за бездарного бездействия уволен тогдашним президентом Гейдаром Алиевым, назвавшим Мамедова «наркоманом».

Заменивший Мамедова Вагиф Алиев (сейчас он замминистра культуры и туризма) не знал Сумгайыта. Остался в нашей памяти только кличкой «Линейка-Вагиф» потому, что продал в Сумгайыте все свободные земли. Следующий глава ИВ Эльдар Азизов запомнился тем же, что и гянджинцам, которыми ранее руководил. Устраивал в Сумгайыте народные праздники: пекли гигантский торт, обклеивал торговые центры красивыми плитами и менял дорожные бордюры.

При Э.Азизове и В.Алиеве в Азербайджан поступали огромные нефтяные средства, но в Сумгайыте при них капитальных инвестиций не случилось. В итоге 65-70% сумгайытцев ищут работу в Баку, остальные выехали в Россию и Турцию, зарабатывают там на рынках.

Правительство могло бы привезти в Сумгайыт новые технологии, чтобы вдохнуть жизнь в замерзшие советские предприятия. Куда шли нефтедоллары? Простой пример: сумгайытский «Гейдар-парк» построен в 1998 году тогдашним главой города Шакиром Абушовым. Четыре следующих городских руководителей: Эльдар Азизов, Таваккюл Мамедов, Вагиф Алиев и последний Закир Фараджов занимались ремонтом этого парка. Потрачены миллионы. Зачем надо было это делать, не лучше было бы использовать средства на выполнение других, действительно важных задач?

Во время правления Вагифа Алиева в центре Сумгайыта был установлен памятник Гейдару Алиеву, вокруг проведены работы. Пришел глава ИВ Закир Фараджов, убрал этот памятник и неизвестно где скульптура сейчас хранится. Вместо увезенного памятника в «Гейдар-парке» поставили новую скульптуру, парк капитально отремонтирован, построен новый парк и в нем создали еще один Центр Г.Алиева, хотя в старом парке такой Центр был. Так были растрачены народные деньги. А территории внутри жилых кварталов, дороги остались такими же, как прежде – старые, полуразрушенные.

Конечно, З.Фараджов лучше знает Сумгайыт, чем его предшественники. Знаком с проблемами жителей. Но интересно: сейчас приходят жалобы от собственников территорий, полученных за подписью Фараджева, бывшего в то время руководителем сумгайытского муниципалитета. Теперь эти объекты сносятся.

На первом заседании, созванном новоназначенным главой городской исполнительной власти Фараджовым, много говорилось об ужасном образовании в Сумгайыте. Это странно, так как в Апшеронском районе, которым прежде руководил Фараджов, образование было в еще худшем состоянии.

Если бы та речь Фараджова была внимательно изучена в правоохранительных органах, им пришлось бы возбудить уголовное дело против предшественника Фараджова – Эльдара Азизова.

Ясно, что для проведения фундаментальных реформ необходимо вначале модернизировать всю систему управления. В Сумгайыте местные муниципалитеты фактически бесправны, хотя ими руководил нынешний глава города Фараджов. Он же может теперь, зная бессилие местных органов самоуправления и будучи главой города, помочь муниципалитетам?

Энвер Меликов