Блогер Мехман Гусейнов: «Господин судья, подтвердите мою личность…»

В Сураханском районном суде прошло подготовительное заседание судебного процесса по делу блогера Мехмана Гусейнова.

Начальник Управления полиции Насиминского района Муса Мусаев подал на блогера жалобу в суд за его интервью перед зданием Насиминского районного суда, в котором Гусейнов говорил о пытках, которые ему пришлось терпеть в полиции. Мусаев в исковом заявлении просил суд признать Гусейнова виновным по обвинению в клевете на органы полиции.

Придя в суд, объявленный «открытым» журналисты на входе столкнулись с судебным приставом, сотрудником полиции и “лицом в штатском”, которые, узнав на какой процесс пришли работники прессы, приняли важный вид и заявили, что “журналистам нельзя”. И коротко объяснили причину: “приказ”.

Впрочем, в суд не пропустили и других участников процесса за исключением 4-5 человек и единственного пришедшего на процесс иностранного представителя.

Процесс под председательством судьи Джейхуна Гадимова начался вовремя. Гадимов начал оглашать анкетные данные. Его прервал Мехман Гусейнов заявлением: “господин судья, я сомневаюсь, в том, что я Мехман Гусейнов. Может, я выдаю себя за него? У меня уже почти 3 года нет удостоверения личности, отобранного незаконно. Не возвращают. В МВД мне заявляют, что моего имени нет в информационной системе и сейчас вы, господин судья, должны подтвердить мою личность”.

В ответ на обращение Мехмана судья обязал МВД предоставить справку, удостоверяющую личность блогера. Затем судья спросил: присутствует начальник полиции на процессе? Однако жалобщик - начальник управления полиции Муса Мусаев не явился.

Судья: “если он подал в суд, то сам должен явиться на заседание. Кроме того, МВД должно предоставить справку о том, что Муса Мусаев является начальником Насиминского Управления полиции”.

Затем адвокат Эльчин Садыгов обратился к суду с просьбой отложить рассмотрение для того, чтобы его подзащитный смог ознакомиться с делом. Судья удовлетворил ходатайство и перенес судебное слушание на 17 февраля.

В интервью РадиоАзадлыг Садыгов сказал что зал, в котором проходит процесс, очень мал и состоит всего из одной скамейки на 6-7 человек, для участников процесса. Адвокат будет просить о выделении просторного судебного зала.

Но вначале он ходатайствовал о переводе слушаний в суд Насиминского района, основываясь на том, что Мехман давал возмутившее полицейского интервью на территории Насиминского района Баку. Ответ на первое ходатайство адвокат еще не получил.

Айсель Салимова