Блогер Мехман Гусейнов: «Господин судья, подтвердите мою личность…»
В зале суда всего одна скамейка
В Сураханском районном суде прошло подготовительное заседание судебного процесса по делу блогера Мехмана Гусейнова.
Начальник Управления полиции Насиминского района Муса Мусаев подал на блогера жалобу в суд за его интервью перед зданием Насиминского районного суда, в котором Гусейнов говорил о пытках, которые ему пришлось терпеть в полиции. Мусаев в исковом заявлении просил суд признать Гусейнова виновным по обвинению в клевете на органы полиции.
Придя в суд, объявленный «открытым» журналисты на входе столкнулись с судебным приставом, сотрудником полиции и “лицом в штатском”, которые, узнав на какой процесс пришли работники прессы, приняли важный вид и заявили, что “журналистам нельзя”. И коротко объяснили причину: “приказ”.
Впрочем, в суд не пропустили и других участников процесса за исключением 4-5 человек и единственного пришедшего на процесс иностранного представителя.
Процесс под председательством судьи Джейхуна Гадимова начался вовремя. Гадимов начал оглашать анкетные данные. Его прервал Мехман Гусейнов заявлением: “господин судья, я сомневаюсь, в том, что я Мехман Гусейнов. Может, я выдаю себя за него? У меня уже почти 3 года нет удостоверения личности, отобранного незаконно. Не возвращают. В МВД мне заявляют, что моего имени нет в информационной системе и сейчас вы, господин судья, должны подтвердить мою личность”.
В ответ на обращение Мехмана судья обязал МВД предоставить справку, удостоверяющую личность блогера. Затем судья спросил: присутствует начальник полиции на процессе? Однако жалобщик - начальник управления полиции Муса Мусаев не явился.
Судья: “если он подал в суд, то сам должен явиться на заседание. Кроме того, МВД должно предоставить справку о том, что Муса Мусаев является начальником Насиминского Управления полиции”.
Затем адвокат Эльчин Садыгов обратился к суду с просьбой отложить рассмотрение для того, чтобы его подзащитный смог ознакомиться с делом. Судья удовлетворил ходатайство и перенес судебное слушание на 17 февраля.
В интервью РадиоАзадлыг Садыгов сказал что зал, в котором проходит процесс, очень мал и состоит всего из одной скамейки на 6-7 человек, для участников процесса. Адвокат будет просить о выделении просторного судебного зала.
Но вначале он ходатайствовал о переводе слушаний в суд Насиминского района, основываясь на том, что Мехман давал возмутившее полицейского интервью на территории Насиминского района Баку. Ответ на первое ходатайство адвокат еще не получил.
Айсель Салимова
Ваше мнение
Показать комментарии