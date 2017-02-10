Верните 4%-ную маржу!

Манат укрепляется по отношению к доллару, и к евро, невзирая на рост стоимости американского доллара к большинству мировых валют. Сегодня, 10 февраля официальный курс доллара США и евро по отношению к национальной валюте установлен на уровне 1,7301 и 1,8445 маната соответственно.

После почти двухмесячной коррекции курса маната к доллару в сторону укрепления доллара наблюдается обратный процесс. Неожиданно, без видимых на то веских причин в виде резкого подъема нефтяных котировок на мировых рынках и увеличения объемов валютных поступлений в казну страны, манат начал «наступать» на доллар и евро. Его поведение вызвало удивление и немало вопросов: что задумал Центробанк в условиях финансового кризиса в стране? В чем интрига данного шага?

«Объективных причин для укрепления маната нет. Процесс носит явно спекулятивный характер, это временное явление и оно связано с сокращением денежной массы (маната). В результате такой монетарной политики деловая активность еще более подавлена, уменьшена покупательная способность, экономика еще более ослабла», - комментирует ситуацию независимый экономист Губад Ибадоглу.

С этой позицией согласен и эксперт Центра содействия экономическим инициативам Самир Алиев. По его мнению, такая тактика выгодна банкам, у которых ограничены возможности кредитования. Они, создав запас инвалюты, нашли новый источник прибыли и пытаются минимизировать убытки путем купли-продажи валюты. Кроме того, как показывает практика, на старте финансового года исполнение бюджетных расходов находится на низком уровне. В связи с малым объемом денежной массы, направленной на экономику, чувствуется дефицит маната», - поясняет эксперта.

Проведенный корреспондентом РадиоАзадлыг мониторинг курсовых

котировок маната к доллару, обновляемых ежедневно кредитными организациями, выявил странную тенденцию: разница между курсом продажи и покупки доллара с каждый разом увеличивается. Если в начале этой недели эта разница ограничивалась 10 гяпиком, то сегодня преодолен и этот рубеж. Скажем, КБ «AccessBank», «AGBank», «Bank of Baku», Bank «BTB» покупают у населения доллар за 1.6000 и 1.6400 манатов, а продают за 1.7310, 1.7301, 1.7400, 1.7200 маната, соответственно. Новый рекорд поставил «Muğanbank», который покупает доллар на 1.6000 маната, а реализуется аж за 1.7900 маната. Как видно, навар получается солидный.

Между тем председатель правления Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов предлагает вновь ввести 4%-ную маржу между курсами покупки и продажи доллара. «Коммерческие банки на фоне укрепления национальной валюты установили существенную разницу между курсами покупки и продажи долларов.

Это означает, что банк покупает у гражданина 100 долларов за 160 манатов и продает эти же 100 долларов другому гражданину за 182 маната. На это разнице банк зарабатывает 22 манатов за каждые 100 долларов. Для предотвращения подобных спекулятивных схем, нужно ввести маржу между курсами покупки и продажи доллара. Речь идет не о привязке к официальному курсу Центробанка. 4%-ная маржа должна быть определена между курсами покупки и продажи. В этом случае будет установлена разумная курсовая разница», - указывает В.Байрамов.

Банки будут получать нормальный процентный доход от перепродажи валюты. Введение валютного «коридора» не противоречит принципам действующей курсовой политики. Центробанк может вмешиваться в процесс для формирования конкуренции в секторе и защиты прав потребителей. Кроме того, маржа предотвратит спекулятивные вмешательства банка при продаже валюты.

Итак, манат все еще продолжает «свободное плавание», время от времени корректируемое Центробанком. На национальную валюту влияют фундаментальные факторы — состояние азербайджанской экономики, цены на нефть, структура платежного баланса. Азербайджанский манат становится полноценным рыночным инструментом. С начала девальвации его стоимость упала на более чем 40%. По мнению экспертов, текущий курс нацвалюты пока не близка к фундаментально обоснованному уровню. Иными словами, «плавание» еще будет продолжаться, в результате манат будет стоит именно столько, сколько должен стоить по объективным причинам.

Эллада Алекперова