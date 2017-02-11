Слишком дорого болеть

В международном календаре есть Всемирный день здоровья, который жители нашей планеты отмечают ежегодно 7 апреля. Но есть, оказывается, и дата абсолютно ему противоположная – Всемирный день больного (World Day of the Sick), отмечаемого сегодня 11 февраля. Он был учрежден в 1992 году по инициативе ныне покойного Папы Иоанна Павла II. Это мероприятие задумано, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.

Без преувеличения можно утверждать, что здоровье – самая главная ценность человека, самый важный приоритет в жизни, который определяет возможность для реализации всех его устремлений, как личных, так и социальных. Вначале жизни кажется, что здоровье – это отсутствие болезни. Но с годами человек понимает, что здоровье это также и состояние организма, при котором нормально функционируют все органы, это ощущение хорошего самочувствия в определенной среде.

Когда человек здоров, то у него мало проблем, он себя отлично чувствует и готов «горы свернуть». А вот когда к организму человека подкрадывается неслышно коварная болезнь, то это очень трудно пережить, как самому больному, так и его семье.

Даже там, где пациенту вроде как и гарантировано бесплатное оказание помощи, с него исхитряются «стричь» деньги

Болеть в Азербайджане – неважно гриппом или почечной недостаточностью – весьма дорогое удовольствие, если хождение по врачам и лабораториям, можно назвать таковым. Каждый визит в лечебницу, каждое медобследование имеет определенную стоимость, несмотря на то, что высокопоставленные чиновники Министерства здравоохранения в один голос заявляют о бесплатном медицинском обслуживания в подведомственных учреждениях. То, что отечественное здравоохранение стало «коммерческим предприятием», приносящий приличную прибыль ни для кого не секрет. Все услуги платные. Работают «платники» на том же оборудовании, что приобретено за бюджетные средства, в тех же помещениях тех же клиник. А если и арендуют «уголок», то с них почему-то не взимаются в полной мере арендная, коммунальная и прочие платы. Удобная позиция, не правда ли? Даже там, где пациенту вроде как и гарантировано бесплатное оказание помощи, с него исхитряются «стричь» деньги. Например, с больных, прибывающих из районов на консультацию в столичную больницу по направлению.

Чтобы больную взял под личный контроль специалист, ее дети заплатили тому сумму эквивалентную 300 долларам

Сегодня каждый житель Азербайджана знает, что в любой больнице существует свой неофициальный прейскурант. Поэтому каждый раз, когда родственники 60-летней Хошгадам Зейналовой, которая страдает от сердечной недостаточностью, навещали ее в Республиканской больнице им.Миркасумова, что возле станции метро «20 января», им приходилось приносить деньги. Чтобы больную взял под личный контроль специалист, ее дети заплатили тому сумму эквивалентную 300 долларам. Еще 20 долларов они отдавали всякий раз, когда медсестры делали уколы, ЭКГ. Каждое приглашение эндокринолога (женщина болеет и сахарным диабетом) к ней обходилось в 40 долларов.

По подсчетам Вафы Рагимовой, невестки Зейналовой, ее семье пришлось раскошелиться почти на 1500 долларов – все эти деньги ушли на взятки врачам, оплату лабораторных обследований и лекарства пока свекровь была в больнице.

Можно перечислить сотни подобных фактов. Достаточно побеседовать с больными и их родственниками, толпившихся в вестибюле Республиканской больницы им.Миркасумова, Национального онкологического центра, Глазной больницы им. З.Алиевой. Для полноты картины можно почитать и статусы форумчан на disput.az о качестве и стоимости обслуживания в медучреждениях страны.

Как отмечает независимый экономист Азер Мехтиев, многие годы изучающий ситуацию с отечественной медицине, объем финансирования здравоохранения увеличился с 353 млн. манатов в 2007 году до 775,8 млн манатов в этом году. На первый взгляд, динамика роста инвестиций впечатляет. Но по сравнению с объемами бюджетных средств, выделенных другим сферам экономики и спорту, это показатель не столь внушителен. Недостаточное финансирование, непрозрачность расходования выделенных средств приводит к поборам и взяткам в этой сфере.

"Пока государство не возьмётся за улучшение здравоохранения, внедрение медицинской страховки, соответственно, будет выделять столько средств, сколько на силовые структуры, тогда что-то сдвинется с места"

«В условиях кризиса и бедности населения будем продолжать собирать деньги на лекарства и операции больным детям, а лекарства будут исчезать, как и продукты от импортзамещения. Пока государство не возьмётся за улучшение здравоохранения, внедрение медицинской страховки, соответственно, будет выделять столько средств, сколько на силовые структуры, тогда что-то сдвинется с места. А пока, депутаты и министры едут лечиться за рубеж. А для народа - видимость грозных окриков в адрес аптечных сетей, у нас всегда стрелочники во всём виноваты, а не те, кто распределяет бюджет», - указывает А.Мехтиев.

«В корне проблемы – низкие зарплаты медиков. Сегодня среднемесячная зарплата врача составляет 180-200 манатов. Это оценка государства труда врача. О какой ответственности и профессиональном росте может быть речь в этих условиях? Врачи должны получать достойную заработную плату, что является не просто желательным результатом медицинской реформы, а предпосылкой ее успеха. Странно даже доказывать тот факт, что для качественной работы сотрудник должен получать адекватное вознаграждение. Я убежден, что высокая легальная оплата труда врача — это не застенчивое пожелание, а критическое и базовое условие для дальнейшего развития медицинской отрасли», - поясняет доктор медицинский наук Адиль Гейбулла.

Кстати, согласно данным агентство «Bloomberg», Азербайджан занимает 53-е место в международном рейтинге эффективности системы здравоохранения. Исследования проводились в 55 странах мира. Мы оказались в самом конце списка рядом с Россией. В первую десятку входят Сингапур, Гонконг, Испания, Южная Корея, Япония, Италия, Израиль, Чили, ОАЭ и Австралия. В этих странах расходы на медобслуживание одного человека составляет от 2021 доллара до 6031 доллара. В Азербайджане – 50 долларов.

Эллада Алекперова